Как придать объем тонким волосам — личный опыт редактора

Posted 15 мая, 08:28
Published 15 мая, 08:28
Modified 9 сентября, 23:02
Updated 9 сентября, 23:02
У моих волос нет объема по той причине, что с рождения они у меня мягкие и при этом тонкие. Естественная жесткость у них отсутствует, что и делало невозможной красивую укладку с объемом. Кроме того, мои волосы прямые — это означает, что клетки в них расположены определенным образом, равномерно, и за счет этого не формируется нужный изгиб.
Сложности с укладкой, предполагающей объем, часто испытывают и обладательницы тяжелых волос, которые становятся прямыми под своим весом. Это уменьшает объем у корней и по всей их длине. Также проблемы испытывают и девушки с длинными и вьющимися волосами. Если они носят короткие стрижки, их волосы приобретают достаточный объем, однако если волосы длинные, то это выглядит уже не так эффектно.
Как отмечают стилисты, сложно придать объем волосам, которые имеют склонность к выпадению, растут редко. Аналогичные сложности появляются и после процедуры кератинового выпрямления — они влияют на объем не в самую лучшую сторону. Плюс ко всему объем бывает сложно придать и в том случае, если кожа головы имеет склонность к жирности.
Я перепробовала массу средств для укладки, и у каждого из них были свои преимущества и недостатки. В итоге опытным путем мне удалось подобрать идеальные средства для создания объема — делюсь своим топ-3.
Легкий крем, который я использую непосредственно перед укладкой. Он не просто готовит волосы к дальнейшим манипуляциям, но и ухаживает за ними, питает энергией. Средство имеет так называемый эффект памяти: оно «запоминает» наиболее частые укладки и позволяет сделать их максимально быстро. К примеру, я привыкла укладывать волосы под специальной шапкой для придания им объема, и благодаря использованию крема эту укладку я делаю теперь очень быстро.
В составе крема присутствует воск с термоактивными свойствами, который формирует на тонких волосах подобие пленки и фиксирует их, однако под воздействием высокой температуры он расплавляется. Также в составе средства есть витамин Е и протеины растительного происхождения, которые обеспечивают волосам защиту от негативных воздействий извне и от ломкости.
Этот крем я использую теперь и для стайлинга, и для ухода. Как оказалось, это удобно и очень экономично.
Очень удачный мусс для стайлинга — легкий, но с основательной фиксацией. Его можно использовать для любой укладки с объемом на тонкие волосы. В составе средства есть мельчайшие частицы, которые, собственно, отвечают за фиксацию. За счет легкой текстуры средство не склеивает тонкие волосы, не утяжеляет их. А еще его можно использовать в качестве защиты от воздействия высокой температуры и различных негативных факторов извне.
Без этой пудры для стайлинга я уже не представляю укладку. Средство идеально подходит для создания объема на тонких волосах, причем на это уходит буквально пара минут. Можно быстро сформировать каркас желаемой прически, отделить пряди, сделать красивые волны. Пудра отличается от воска и от геля легкостью и тем, что волосы она не склеивает и не собирается в комки возле корней.
Средство считается многофункциональным, в чем я уже успела убедиться. Я использую его для придания тонким волосам объема, а еще в качестве сухого шампуня — пудра эффективно устраняет себум. Даже если я делаю сложную укладку с фиксацией, волосы остаются подвижными.
Пудру можно использовать и в качестве средства для ухода за волосами с учетом ее состава. Среди ее ингредиентов — натуральные кислоты, которые питают волосы и укрепляют их на уровне структуры, минералы, природные экстракты с антисептическим эффектом, запускающие процесс регенерации кожи головы. Кроме того, ингредиенты пудры способствуют быстрому росту волос.
Я заметила, что регулярное использование этой пудры не ухудшает состояние моих тонких волос — напротив, они стали более здоровыми, ухоженными и живыми.
Итак, если у вас в распоряжении есть идеальные средства для укладки тонких волос, остается только выбрать способ укладки, и здесь я тоже смогла определить для себя наиболее подходящие методы — рассказываю о них.
Этот способ работает на практике и пока еще ни разу меня не подводил. Все очень просто: на влажные, не до конца высушенные волосы наносится мусс для укладки, причем его стоит нанести как можно больше на участки возле корней. Далее потребуется круглая расческа — с ее помощью нужно будет аккуратно вытягивать пряди, при этом направляя фен, включенный на максимальную мощность с горячим воздухом.
Стоит учитывать, что при самостоятельной укладке тонких волос бывает сложно тщательно уложить волосы на затылке. Так что прядям сзади нужно будет уделить особое внимание.
Аналогичного эффекта можно добиться при помощи стайлера парового типа — он тоже подходит для укладки тонких волос с максимальным объемом. Пряди нужно аккуратно зажимать, отступая несколько сантиметров от корней.
Старый, но проверенный временем и работающий способ — в этом я убедилась на своем опыте. Единственный минус заключается в том, что укладка тонких волос с объемом при помощи бигуди потребует времени — рассчитывайте примерно на один час.
Как осуществляется укладка? Волосы тщательно и аккуратно расчесываются, далее на них следует нанести спрей с эффектом фиксации. В таком виде пряди нужно будет накручивать на бигуди — лучше выбирать большие. Каждое из приспособлений должно фиксироваться на голове, если вы хотите придать тонким волосам объем по всей длине, а не только на участках возле корней. Далее волосы, накрученные на бигуди, сушатся — тщательно и с каждой стороны. Затем потребуется подождать, пока волосы остынут — и бигуди можно снимать. После этого волосы распускаются, аккуратно взбиваются при помощи пальцев, фиксируются — для этого на них потребуется нанести лак.
Сразу скажу, что речь идет не о привычным многим начесе, который в случае с тонкими волосами совершенно бесполезен, если речь идет о придании объема. Дело в том, что обычный начес придает объем только изнутри, а снаружи он практически не виден.
Для идеального начеса я использую расческу, дополненную частыми зубцами, и фиксирующий спрей. Сам начес делается аккуратно, пряди должны быть натянуты. Можно использовать щетку, дополненную натуральным ворсом, — лично мне она помогает придать тонким волосам после укладки более аккуратный и гладкий вид.
Я раньше была убеждена, что такой фен подходит только для укладки вьющихся волос. Но, как выяснилось, он оптимален и для укладки с объемом на тонкие волосы. Стоит учесть, что при такой укладке не избежать тесного контакта кожи головы с горячим воздухом, поэтому постарайтесь включать фен в режиме средней температуры.
Укладка на тонкие волосы при использовании этого фена делается очень просто: сушить локоны полностью не стоит. На слегка влажные волосы наносится специальный спрей для объема, причем наносить его следует на участки макушки, затылок, по линии роста волос над участком лба. Далее волосы сушатся феном, в процессе их нужно немного приподнимать возле корней.
Утюжок для объема я активно использовала тогда, когда носила короткую стрижку, так что могу рекомендовать его, основываясь на собственном опыте. Для такой укладки нужны спрей, пудра и обычный стайлер. Тонкие волосы можно завить любым способом, затем на них потребуется нанести стайлинг, акцентирующий небрежность. В принципе, это все — укладка с объемом готова. Для ее фиксации можно использовать сухой лак: он схватывает волосы в мгновение ока и очень быстро высыхает, не оставляя следов и ощущения склеенности.
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