Как придать объем тонким волосам — личный опыт редактора

Как осуществляется укладка? Волосы тщательно и аккуратно расчесываются, далее на них следует нанести спрей с эффектом фиксации. В таком виде пряди нужно будет накручивать на бигуди — лучше выбирать большие. Каждое из приспособлений должно фиксироваться на голове, если вы хотите придать тонким волосам объем по всей длине, а не только на участках возле корней. Далее волосы, накрученные на бигуди, сушатся — тщательно и с каждой стороны. Затем потребуется подождать, пока волосы остынут — и бигуди можно снимать. После этого волосы распускаются, аккуратно взбиваются при помощи пальцев, фиксируются — для этого на них потребуется нанести лак.