7 кулинарных фильмов, которые стоит посмотреть

Posted 15 мая, 08:03
Published 15 мая, 08:03
Modified 9 сентября, 23:02
Updated 9 сентября, 23:02
Как пишет peopletalk.ru, большинство из представленных лент вышли совсем недавно, поэтому можно говорить об определенном тренде на кулинарную тематику. Возможно, в этом виноват популярный на весь мир корейский «Мокпан» — видеоконтент, в котором люди едят на камеру в прямом эфире.
Фильм 2023 года «Рецепт любви». Примерно 150 лет назад во Франции шеф-повар Эжени и гурман Доден влюбляются друг в друга и по мере развития их отношений они придумывают рецепты изысканных блюд.
Сериал «Тонкий вкус», 2023 год. Российский документальный мини-сериал о работе известных в Москве шеф-поваров, их мировоззрении, таланте.
Драмеди «Медведь», 2022 год — по настоящее время. Молодой шеф-повар, которого приглашают в лучшие рестораны мира, вынужден вернуться в США и взять в управление семейной бутербродной.
Комедийный триллер «Меню», 2022 год. Молодая пара посещает богемный ресторан на частном острове, но кроме гастрономического удовольствия звездный шеф-повар устраивает посетителям кровавое шоу.
Драма «Вкус жизни», 2021 год. Владеющая рестораном семейная пара мечтает получить звезду «Мишлен». Это желание настолько велико, что в погоне за наградой они постепенно разрушают свою некогда счастливую жизнь.
Драма и триллер «Точка кипения», 2021 год. Лондонский шеф-повар в один день сталкивается с проверкой, визитом ресторанного критика, плохим настроением и безобразной работой команды. В один день на кон ставится все, ради чего он работал так долго.
Драматический мини-сериал «Маканай: Готовим для дома майко», 2023 год.
В центре сюжета две подруги, переехавшие в Киото, чтобы стать настоящими майко — ученицами гейши. Это очень престижно, но далеко не у каждой девушки получится заслужить такое звание. Одна из девушек не проходит отбор и становится маканай — человеком, который готовит еду для майко.
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