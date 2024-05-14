Сотрудник музея тайком повесил свою картину в галерее современного искусства

Posted 14 мая, 10:34
Published 14 мая, 10:34
Modified 9 сентября, 22:59
Updated 9 сентября, 22:59
Пинакотека современности славится коллекцией, включающей работы таких знаменитых художников, как Пабло Пикассо, Василий Кандинский, Пауль Клее и Энди Уорхол. Музей считается одним из крупнейших художественных центров в Германии, где представлены более 20 тысяч произведений искусства.
Техник воспользовался служебным положением, чтобы получить доступ к месту, где находится выставка. Он помогал оформлять выставку, посвященную архитектуре и филантропии, и незаметно установил свою работу на стену музея.
Картину, прикрепленную двумя шурупами к стене, заметили смотрители музея, но оставили на месте до конца рабочего дня. По размерам полотно составляло приблизительно 61 на 119 сантиметров. Содержание изображения представители галереи не раскрыли.
Мужчина не смог избежать наказания: после того, как он признался в проступке, его уволили, а музей сообщил о произошедшем в полицию. Ущерб от инцидента оценили в 100 евро. Мужчине грозит до двух лет тюремного заключения.
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