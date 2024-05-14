Сочная и вкусная горбуша в духовке: проверенный рецепт, доступный каждому

Если же вы хотите приготовить диетическое блюдо, то рыбу можно запечь в фольге с луком, морковью, болгарским перцем и зеленью. Для этого рецепта берется целая тушка горбуши без головы и потрохов, на которой нужно сделать несколько разрезов и смазать внутри и снаружи смесью лимонного сока с соевым соусом и красным и черным перцем.