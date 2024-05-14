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Posted 14 мая, 12:00

Published 14 мая, 12:00

Modified 9 сентября, 20:50

Updated 9 сентября, 20:50

Горбуша может быть сочной и вкусной, если приготовить её этим способом

Сочная и вкусная горбуша в духовке: проверенный рецепт, доступный каждому

14 мая 2024, 12:00
Фото: Изображение Midjourney
Горбуша может быть сочной и вкусной, если приготовить её этим способом
Такая рыба из семейства лососевых, как горбуша, является ценным продуктом, так как она содержит омега-3 жирные кислоты, витамины и микроэлементы. При этом в ней мало калорий, что рыба подходит для диетического питания. Как приготовить горбушу, чтобы она была сочной и вкусной — читайте в статье.

Но важно уметь правильно приготовить горбушу, так как нередко она получается сухой и жестковатой. Как это сделать — читайте в статье.

Как выбрать горбушу

Прежде всего горбушу нужно правильно выбрать. Следует убедиться, что рыба не переморожена, а саму тушку лучше взять среднего размера. Перед готовкой горбушу нужно разморозить, но не до конца — так будет проще ее разделать на филе и убрать все кости.

Перед готовкой горбушу нужно разморозить, но не до конца — так будет проще ее разделатьПеред готовкой горбушу нужно разморозить, но не до конца — так будет проще ее разделать
Перед готовкой горбушу нужно разморозить, но не до конца — так будет проще ее разделать. Фото: Изображение Midjourney

Как приготовить сочное филе горбуши в духовке

Для того чтобы приготовить вкусное и питательное блюдо из горбуши с овощами, грибами и сыром, вам потребуется филе одной горбуши, 3 головки лука, 1–2 моркови, 6–7 помидоров черри, 250 г шампиньонов, 150 г сыра, зелень, майонез и растительное масло, а также соль и черный молотый перец по вкусу.

Морковь следует натереть на крупной терке, а лук нарезать кубиками и обжарить их вместе на сковородке до золотистого цвета. Затем переложить овощи в другую посуду и на этой же сковородке обжарить мелко нарезанные грибы, слегка их посолив.

Если же вы хотите приготовить диетическое блюдо, то рыбу можно запечь в фольгеЕсли же вы хотите приготовить диетическое блюдо, то рыбу можно запечь в фольге
Если же вы хотите приготовить диетическое блюдо, то рыбу можно запечь в фольге. Фото: Изображение Midjourney

Филе горбуши нужно нарезать на куски шириной 3–4 см, натереть солью с перцем, сформировать из фольги или пергаментной бумаги «лодочки», выложить туда рыбу и разместить получившиеся формы на противне.

Сверху на горбушу последовательно выкладываются обжаренные овощи и грибы, майонез, помидоры и тертый сыр, после чего противень нужно будет поставить в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 20–25 минут. Горбуша, если ее приготовить таким способом, получится сочной и мягкой.

Если же вы хотите приготовить диетическое блюдо, то рыбу можно запечь в фольге с луком, морковью, болгарским перцем и зеленью. Для этого рецепта берется целая тушка горбуши без головы и потрохов, на которой нужно сделать несколько разрезов и смазать внутри и снаружи смесью лимонного сока с соевым соусом и красным и черным перцем.

Чтобы приготовить рыбу сочной, ее выкладывают на фольгу поверх слоя овощей, плотно заворачивают и помещают на противне в разогретую до 180–200 градусов духовку на 25–30 минут.

#Питание#Еда#Рыба#Все материалы авторов#Рецепт
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