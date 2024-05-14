Сочная и вкусная горбуша в духовке: проверенный рецепт, доступный каждому

Posted 14 мая, 12:00
Published 14 мая, 12:00
Modified 9 сентября, 20:50
Updated 9 сентября, 20:50
Но важно уметь правильно приготовить горбушу, так как нередко она получается сухой и жестковатой. Как это сделать — читайте в статье.
Прежде всего горбушу нужно правильно выбрать. Следует убедиться, что рыба не переморожена, а саму тушку лучше взять среднего размера. Перед готовкой горбушу нужно разморозить, но не до конца — так будет проще ее разделать на филе и убрать все кости.
Для того чтобы приготовить вкусное и питательное блюдо из горбуши с овощами, грибами и сыром, вам потребуется филе одной горбуши, 3 головки лука, 1–2 моркови, 6–7 помидоров черри, 250 г шампиньонов, 150 г сыра, зелень, майонез и растительное масло, а также соль и черный молотый перец по вкусу.
Морковь следует натереть на крупной терке, а лук нарезать кубиками и обжарить их вместе на сковородке до золотистого цвета. Затем переложить овощи в другую посуду и на этой же сковородке обжарить мелко нарезанные грибы, слегка их посолив.
Филе горбуши нужно нарезать на куски шириной 3–4 см, натереть солью с перцем, сформировать из фольги или пергаментной бумаги «лодочки», выложить туда рыбу и разместить получившиеся формы на противне.
Сверху на горбушу последовательно выкладываются обжаренные овощи и грибы, майонез, помидоры и тертый сыр, после чего противень нужно будет поставить в заранее разогретую до 200 градусов духовку на 20–25 минут. Горбуша, если ее приготовить таким способом, получится сочной и мягкой.
Если же вы хотите приготовить диетическое блюдо, то рыбу можно запечь в фольге с луком, морковью, болгарским перцем и зеленью. Для этого рецепта берется целая тушка горбуши без головы и потрохов, на которой нужно сделать несколько разрезов и смазать внутри и снаружи смесью лимонного сока с соевым соусом и красным и черным перцем.
Чтобы приготовить рыбу сочной, ее выкладывают на фольгу поверх слоя овощей, плотно заворачивают и помещают на противне в разогретую до 180–200 градусов духовку на 25–30 минут.
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