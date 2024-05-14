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Posted 14 мая, 07:57

Published 14 мая, 07:57

Modified 9 сентября, 22:57

Updated 9 сентября, 22:57

Сияй! 5 лучших масок для глубокого увлажнения кожи лица

Сияй! 5 лучших масок для глубокого увлажнения кожи лица

14 мая 2024, 07:57
Фото: Изображение Midjourney
Сияй! 5 лучших масок для глубокого увлажнения кожи лица
Увлажняющие маски для лица — неотъемлемая часть ухода за кожей. С их помощью можно реанимировать кожу и придать лицу естественное здоровое сияние. Как выбрать качественную увлажняющую маску: советы косметологов и рейтинг лучших средств для лица.

Для чего делать увлажняющие маски для лица

Основная цель масок для увлажнения лица — обеспечить насыщение клеток влагой. Благодаря этому кожа становится упругой, замедляются процессы ее старения, предупреждаются стянутость кожи и шелушение, стимулируются процессы регенерации.

Косметологи советуют использовать маски для увлажнения лица в любом возрасте и при любом типе кожи. Такие средства обязательно нужны:

  • после длительного воздействия ультрафиолета;
  • при соблюдении строгих диет;
  • при дефиците витаминов;
  • после посещения парной или сауны:
  • в зимнее время, когда кожа страдает от пересушивания и воздействия низких температур.

Женщинам старше 35 лет увлажняющие маски необходимы, поскольку с их помощью можно справиться с первыми признаками увядания кожи: шелушением, появлением первых морщин, снижением тургора кожи.

Но и молодым девушкам не стоит отказываться от масок для увлажнения лица. Такие средства препятствуют угревым высыпанием и появлению акне, способствуют восстановлению кожного покрова после постоянного воздействия других косметических средств.

Косметологи выделяют несколько плюсов использования увлажняющих масок:

  1. Действуют сильнее увлажняющих кремов. Концентрация полезных веществ в них выше, и они способны быстрее проникать в самые глубокие слои эпидермиса. Кроме того, эффект от использования масок сохраняется дольше, чем от кремов.
  2. Эффект заметен сразу. Уже после первых применений результат будет очевиден: пропадет сухость, мелкие морщинки разгладятся, кожа приобретет ровный живой цвет.
  3. Помогают сохранить молодость кожи. Необратимые возрастные изменения появятся гораздо позже, поскольку средство будет питать кожу и защищать от вредных внешних воздействий.
  4. Не входят в противодействие с другой косметикой. После применения масок можно спокойно наносить на лицо тональный крем и использовать практически любую косметику, которая будет ложиться ровным слоем, кожа не будет шелушиться и стягиваться.

И еще один неоспоримый плюс применения масок для увлажнения лица, который подчеркивают косметологи, — это приятная косметическая процедура! После нее вы получите приятное ощущение молодости и свежести кожи, которое повысит вам настроение и добавит уверенности в себе.

Маски для увлажнения лица пепятствуют угревым высыпанием и появлению акнеМаски для увлажнения лица пепятствуют угревым высыпанием и появлению акне
Маски для увлажнения лица пепятствуют угревым высыпанием и появлению акне. Фото: Изображение Midjourney

Как выбрать увлажняющую маску для лица

Подбирать маску для увлажнения лица нужно в соответствии с типом кожи и типом ухода, возрастом и возрастными изменениями, чувствительностью к определенным компонентам, имеющимися дерматологическими проблемами.

Главные критерии выбора увлажняющих масок и топ-5 лучших средств:

1. По методам нанесения

  • Тканевые. Например, YADAH DAILY GREEN MASK-CACTUS — на хлопковой основе с сывороткой или гиалуроновым раствором. Средство хорошо проникает в кожу, обеспечивает глубокое и быстрое увлажнение. Одноразовые, очень удобны в использовании — можно наносить даже в дороге.
  • Кремовые. По текстуре похожи на крем, но более концентрированные. В зависимости от состава могут оказывать восстанавливающий, питающий, омолаживающий, укрепляющий эффект. Особенно хороши для сухой кожи.
  • Альгинатные. Обычно на основе сухого порошка, который перед использованием разводится в воде. Есть и готовые составы, на основе гиалуронового геля. Основное назначение — восстановление уставшей кожи, омоложение. Хорошо подходят обладательницам жирной кожи.
Тканевая увлажняющая маска для лица YADAH DAILY GREEN MASK-CACTUSТканевая увлажняющая маска для лица YADAH DAILY GREEN MASK-CACTUS
Тканевая увлажняющая маска для лица YADAH DAILY GREEN MASK-CACTUS. Фото: goldapple.ru
Тканевая увлажняющая маска для лица YADAH DAILY GREEN MASK-CACTUSТканевая увлажняющая маска для лица YADAH DAILY GREEN MASK-CACTUS
Тканевая увлажняющая маска для лица YADAH DAILY GREEN MASK-CACTUS. Фото: goldapple.ru
Видео: Изображение Midjourney. Сияй! 5 лучших масок для глубокого увлажнения кожи лица

2. По возрасту

Подбирайте антивозрастные маски с коллагеном или гиалуроновой кислотой. Отличным anti-age-эффектом славится корейская косметика, в том числе ночная маска ISNTREE с пятью видами гиалуроновой кислоты. Ищите в составе корейской косметики экстракты риса, зеленого чая, алоэ — они действительно разглаживают мелкие морщинки и делают кожу более упругой.

Маска с коллагеном или гиалуроновой кислотой ISNTREEМаска с коллагеном или гиалуроновой кислотой ISNTREE
Маска с коллагеном или гиалуроновой кислотой ISNTREE. Фото: goldapple.ru
Маска с коллагеном или гиалуроновой кислотой ISNTREEМаска с коллагеном или гиалуроновой кислотой ISNTREE
Маска с коллагеном или гиалуроновой кислотой ISNTREE. Фото: goldapple.ru

3. По составу

  • Гиалуроновая кислота — для сохранения молодости и упругости.
  • Витамины А, С, Е — для питания, восстановления и дополнительного увлажнения.
  • Натуральные масла (ши, кокоса, виноградных косточек, др.) — формируют защитный слой, защищают от агрессивных воздействий внешней среды, предотвращают обезвоживание.
  • Природные экстракты (риса, баобаба, алоэ, зеленого чая и др.) — успокаивают проблемную кожу, устраняют воспаления, тонизируют и защищают. Натуральные ингредиенты есть в эластичной маске MOMOTANI RICE MOISTURE без содержания красителей и ароматизаторов.
  • Муцин улитки, азиатская центелла, энзимы шелка — для борьбы с возрастными изменениями.
Эластичная маска без красителей и ароматизаторов MOMOTANI RICE MOISTUREЭластичная маска без красителей и ароматизаторов MOMOTANI RICE MOISTURE
Эластичная маска без красителей и ароматизаторов MOMOTANI RICE MOISTURE. Фото: goldapple.ru
Эластичная маска без красителей и ароматизаторов MOMOTANI RICE MOISTUREЭластичная маска без красителей и ароматизаторов MOMOTANI RICE MOISTURE
Эластичная маска без красителей и ароматизаторов MOMOTANI RICE MOISTURE. Фото: goldapple.ru
Эластичная маска без красителей и ароматизаторов MOMOTANI RICE MOISTUREЭластичная маска без красителей и ароматизаторов MOMOTANI RICE MOISTURE
Эластичная маска без красителей и ароматизаторов MOMOTANI RICE MOISTURE. Фото: goldapple.ru

4. По времени нанесения

Некоторые средства требуют 30 — 40 минут на подготовку и непосредственное нанесение маски. Если вы не готовы на столь длительную процедуру, то лучше приобрести экспресс-средства, которые не занимают много времени и оказывают мгновенный эффект. Быстрый результат, по отзывам покупателей, можно получить при применении сухой маски DARLING* ON-THE-GO DRY с глицерином и органическими маслами в составе.

Маска с глицерином и органическими маслами DARLING* ON-THE-GO DRYМаска с глицерином и органическими маслами DARLING* ON-THE-GO DRY
Маска с глицерином и органическими маслами DARLING* ON-THE-GO DRY. Фото: goldapple.ru
Маска с глицерином и органическими маслами DARLING* ON-THE-GO DRYМаска с глицерином и органическими маслами DARLING* ON-THE-GO DRY
Маска с глицерином и органическими маслами DARLING* ON-THE-GO DRY. Фото: goldapple.ru
Видео: goldapple.ru. Маска с глицерином и органическими маслами DARLING* ON-THE-GO DRY

5. По эффекту воздействия

Некоторые производители добавляют в масла специальные ингредиенты, позволяющие решить сразу несколько проблем, помимо увлажнения. Например, DARLING* POP & LOCK с натуральными маслами в составе успокаивает и защищает кожу от агрессивного воздействия внешней среды, обеспечивает лифтинг, омолаживает эпидермис.

Маска с натуральными маслами DARLING* POP & LOCKМаска с натуральными маслами DARLING* POP & LOCK
Маска с натуральными маслами DARLING* POP & LOCK. Фото: goldapple.ru
Маска с натуральными маслами DARLING* POP & LOCKМаска с натуральными маслами DARLING* POP & LOCK
Маска с натуральными маслами DARLING* POP & LOCK. Фото: goldapple.ru
Видео: goldapple.ru. Маска с натуральными маслами DARLING* POP & LOCK

Как подготовить кожу перед маской

Перед использованием средства необходимо проверить чувствительность эпидермиса к ингредиентам, входящими в состав маски. Для теста на аллерген выберите место с тонкой, чувствительной кожей — запястье или локтевой сгиб. Нанесите немного средства на кожу и подождите некоторое время. Если вы не ощущаете зуда или жжения, а место нанесения не покраснело, то можно смело приступать к процедуре.

Вначале нужно тщательно очистить кожу лица, чтобы убрать остатки косметики, грязь и кожное сало, поскольку они будут препятствовать проникновению маски в эпидермис. Лучше очистить лицо специальным лосьоном, пенкой, мицеллярной водой, а после протереть тоником, чтобы нормализовать кислотно-щелочной баланс.

Если вы хотите добиться лучшего эффекта, то перед процедурой проведите скрабирование или пилинг лица. Это не обязательно, но так средство лучше впитается в кожу. Можно также немного распарить лицо с помощью контрастного умывания или паровой травяной ванночки.

Маску наносите на лицо легкими массажными движениями, чуть постукивая подушечками пальцев по площади нанесения. Тканевую маску просто расправьте и аккуратно приложите к лицу, разглаживая края.

Не держите средство дольше, чем это рекомендовано производителем. Если вы нарушите это правило, маски могут пересушить кожу и вызвать дискомфорт, стянутость и даже раздражение. В среднем процедура занимает 15 — 20 минут. Но если у вас возникнут неприятные ощущения раньше указанного срока, то немедленно снимайте маску.

Лучше, если вы выберите для процедуры утренние часы. В течение ночи кожа успевает отдохнуть и становится более восприимчива к проникновению питательных веществ.

Уход за лицом после маски

Последующий уход зависит от вида маски для увлажнения лица. Если речь идет об антивозрастном средстве, то после процедуры нужно удалить излишки средства салфеткой и воспользоваться кремом из серии anti-age. Ночные кремовые маски смывать не нужно; за ночь средство полностью впитывается в эпидермис и не оставляет следов на лице.

После снятия тканевых масок пройдитесь чистыми пальцами по массажным линиям лица и мягко вотрите в кожу остатки состава. Что касается дополнительных уходовых средств, то косметологи советуют прислушаться к своим ощущениям: если вы чувствуете, что коже после тканевой маски необходим крем, то наносите его.

Частота использования увлажняющих средств для лица зависит от типа кожи: при сухой и комбинированной можно повторять процедуру 2 — 3 раза в неделю, при жирной — не более одного раза в неделю.

Чтобы добиться идеального увлажнения, необходимо дополнительно использовать питательные и увлажняющие крема, отказаться от косметики с содержанием спирта, применять для ежедневного умывания специальные очищающие средства вместо водопроводной воды, поддерживать водный баланс, выпивая не менее 1,5 — 2 литров жидкости в день.

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