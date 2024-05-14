Сияй! 5 лучших масок для глубокого увлажнения кожи лица

Перед использованием средства необходимо проверить чувствительность эпидермиса к ингредиентам, входящими в состав маски. Для теста на аллерген выберите место с тонкой, чувствительной кожей — запястье или локтевой сгиб. Нанесите немного средства на кожу и подождите некоторое время. Если вы не ощущаете зуда или жжения, а место нанесения не покраснело, то можно смело приступать к процедуре.