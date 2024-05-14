Сияй! 5 лучших масок для глубокого увлажнения кожи лица

Posted 14 мая, 07:57
Published 14 мая, 07:57
Modified 9 сентября, 22:57
Updated 9 сентября, 22:57
Основная цель масок для увлажнения лица — обеспечить насыщение клеток влагой. Благодаря этому кожа становится упругой, замедляются процессы ее старения, предупреждаются стянутость кожи и шелушение, стимулируются процессы регенерации.
Косметологи советуют использовать маски для увлажнения лица в любом возрасте и при любом типе кожи. Такие средства обязательно нужны:
Женщинам старше 35 лет увлажняющие маски необходимы, поскольку с их помощью можно справиться с первыми признаками увядания кожи: шелушением, появлением первых морщин, снижением тургора кожи.
Но и молодым девушкам не стоит отказываться от масок для увлажнения лица. Такие средства препятствуют угревым высыпанием и появлению акне, способствуют восстановлению кожного покрова после постоянного воздействия других косметических средств.
Косметологи выделяют несколько плюсов использования увлажняющих масок:
И еще один неоспоримый плюс применения масок для увлажнения лица, который подчеркивают косметологи, — это приятная косметическая процедура! После нее вы получите приятное ощущение молодости и свежести кожи, которое повысит вам настроение и добавит уверенности в себе.
Подбирать маску для увлажнения лица нужно в соответствии с типом кожи и типом ухода, возрастом и возрастными изменениями, чувствительностью к определенным компонентам, имеющимися дерматологическими проблемами.
Главные критерии выбора увлажняющих масок и топ-5 лучших средств:
Подбирайте антивозрастные маски с коллагеном или гиалуроновой кислотой. Отличным anti-age-эффектом славится корейская косметика, в том числе ночная маска ISNTREE с пятью видами гиалуроновой кислоты. Ищите в составе корейской косметики экстракты риса, зеленого чая, алоэ — они действительно разглаживают мелкие морщинки и делают кожу более упругой.
Некоторые средства требуют 30 — 40 минут на подготовку и непосредственное нанесение маски. Если вы не готовы на столь длительную процедуру, то лучше приобрести экспресс-средства, которые не занимают много времени и оказывают мгновенный эффект. Быстрый результат, по отзывам покупателей, можно получить при применении сухой маски DARLING* ON-THE-GO DRY с глицерином и органическими маслами в составе.
Некоторые производители добавляют в масла специальные ингредиенты, позволяющие решить сразу несколько проблем, помимо увлажнения. Например, DARLING* POP & LOCK с натуральными маслами в составе успокаивает и защищает кожу от агрессивного воздействия внешней среды, обеспечивает лифтинг, омолаживает эпидермис.
Перед использованием средства необходимо проверить чувствительность эпидермиса к ингредиентам, входящими в состав маски. Для теста на аллерген выберите место с тонкой, чувствительной кожей — запястье или локтевой сгиб. Нанесите немного средства на кожу и подождите некоторое время. Если вы не ощущаете зуда или жжения, а место нанесения не покраснело, то можно смело приступать к процедуре.
Вначале нужно тщательно очистить кожу лица, чтобы убрать остатки косметики, грязь и кожное сало, поскольку они будут препятствовать проникновению маски в эпидермис. Лучше очистить лицо специальным лосьоном, пенкой, мицеллярной водой, а после протереть тоником, чтобы нормализовать кислотно-щелочной баланс.
Если вы хотите добиться лучшего эффекта, то перед процедурой проведите скрабирование или пилинг лица. Это не обязательно, но так средство лучше впитается в кожу. Можно также немного распарить лицо с помощью контрастного умывания или паровой травяной ванночки.
Маску наносите на лицо легкими массажными движениями, чуть постукивая подушечками пальцев по площади нанесения. Тканевую маску просто расправьте и аккуратно приложите к лицу, разглаживая края.
Не держите средство дольше, чем это рекомендовано производителем. Если вы нарушите это правило, маски могут пересушить кожу и вызвать дискомфорт, стянутость и даже раздражение. В среднем процедура занимает 15 — 20 минут. Но если у вас возникнут неприятные ощущения раньше указанного срока, то немедленно снимайте маску.
Лучше, если вы выберите для процедуры утренние часы. В течение ночи кожа успевает отдохнуть и становится более восприимчива к проникновению питательных веществ.
Последующий уход зависит от вида маски для увлажнения лица. Если речь идет об антивозрастном средстве, то после процедуры нужно удалить излишки средства салфеткой и воспользоваться кремом из серии anti-age. Ночные кремовые маски смывать не нужно; за ночь средство полностью впитывается в эпидермис и не оставляет следов на лице.
После снятия тканевых масок пройдитесь чистыми пальцами по массажным линиям лица и мягко вотрите в кожу остатки состава. Что касается дополнительных уходовых средств, то косметологи советуют прислушаться к своим ощущениям: если вы чувствуете, что коже после тканевой маски необходим крем, то наносите его.
Частота использования увлажняющих средств для лица зависит от типа кожи: при сухой и комбинированной можно повторять процедуру 2 — 3 раза в неделю, при жирной — не более одного раза в неделю.
Чтобы добиться идеального увлажнения, необходимо дополнительно использовать питательные и увлажняющие крема, отказаться от косметики с содержанием спирта, применять для ежедневного умывания специальные очищающие средства вместо водопроводной воды, поддерживать водный баланс, выпивая не менее 1,5 — 2 литров жидкости в день.
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