Перерасчет пенсии: эксперты предупредили о новой схеме обмана

Posted 14 мая, 17:47
Published 14 мая, 17:47
Modified 9 сентября, 23:01
Updated 9 сентября, 23:01
Злоумышленники рассказывают, как в телефонном режиме составить заявление на перерасчет. Если собеседник соглашается, мошенники просят сказать код из SMS-сообщения. После получения кода преступники могут получить доступ к «Госуслугам» или банковскому приложению. Затем, как правило, совершается кража денег или оформляется кредит. Об этом сообщают «Известия».
МВД напоминает, что сотрудники Соцфонда никогда не просят сообщать какие-либо коды. В случае любых подозрений на мошенничество лучше прервать разговор и перезвонить самостоятельно по официальному номеру ведомства.
По словам представителя Лиги Цифровой Экономики Дмитрия Сакова, эта схема является одним из примеров фишинга. Мошенники используют код, чтобы пройти аутентификацию на различных интернет-ресурсах. Представляясь работниками разных ведомств, они пытаются заполучить код.
Пожилые люди чаще становятся жертвами, так как они более доверчивы и мало знают о технологиях. Об этом предупреждает доцент Финуниверситета при Правительстве России Петр Щербаченко. Злоумышленники могут использовать типичные уловки: например, обещать доплату к пенсии и при этом просить оплатить определенный процент налога на подставной счет.
Для защиты родственников от мошенничества эксперты рекомендуют объяснить им существующие схемы обмана и научить не сообщать никакой информации в телефонном режиме. Также не будет лишним установить на их смартфоны антиспам-программы, тем самым ограничив нежелательные звонки. Помимо этого, рекомендуется оформить привязку в сервисах к SMS на другой номер телефона, рассказал Дмитрий Саков.
Если злоумышленники уже получили конфиденциальные данные, нужно сразу заблокировать вход на «Госуслуги» и в банковские приложения, рекомендует юрист Юрий Телегин. В случае мошенничества необходимо обратиться в полицию.
Шансы привлечения преступников к ответственности, к сожалению, невысоки, но нужно предпринять все возможные действия. Если будет выявлено, что кредитные договоры оформлены в результате мошенничества, можно добиваться признания их недействительными в судебном порядке, подчеркивает эксперт.
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