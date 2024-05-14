Перерасчет пенсии: эксперты предупредили о новой схеме обмана

Пожилые люди чаще становятся жертвами, так как они более доверчивы и мало знают о технологиях. Об этом предупреждает доцент Финуниверситета при Правительстве России Петр Щербаченко. Злоумышленники могут использовать типичные уловки: например, обещать доплату к пенсии и при этом просить оплатить определенный процент налога на подставной счет.