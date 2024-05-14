Пептидные патчи для лица: полезный тренд или чистый маркетинг

Кроме того, при выборе уходового средства нужно исходить из индивидуальных особенностей организма. Если на коже есть дерматологические проблемы, то их не решить с помощью пептидных патчей. Здесь потребуется помощь специалиста и необходимы профессиональные косметологические процедуры. Особенно осторожными следует быть людям, склонным к аллергическим реакциям. В таком случае лучше выбирать патчи с полностью натуральными растительными ингредиентами.