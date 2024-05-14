Пептидные патчи для лица: полезный тренд или чистый маркетинг

Posted 14 мая, 08:31
Published 14 мая, 08:31
Modified 9 сентября, 22:59
Updated 9 сентября, 22:59
Патчи — южнокорейское уходовое средство, разновидность масок для лица. По эффекту и способу применения их можно сравнить со старыми бабушкиными рецептами: когда для быстрого освежения кожи и снятия следов усталости использовали дольки огурцов и чайные пакетики. Но в отличие от этих методов патчи более эффективны — они дают практически мгновенный результат без особых усилий.
Первоначально патчи представляли собой тканевые полоски, пропитанные специальным раствором. Они помещались на проблемные места на лице на определенное время, в течение которого раствор впитывался в кожу, а ткань в свою очередь не давала раствору высохнуть. Таким образом удавалось быстро скорректировать дефекты.
Позже южнокорейские косметологи усовершенствовали технологию: разработали полезный состав и улучшенную структуру патчей. Сейчас средство выглядит как маска небольшого размера, предназначенная для определенного участка лица: области между бровями, под глазами, вокруг губ, носогубных складок.
Секрет эффективности пептидных патчей основывается на принципе компресса: благодаря плотному прилеганию к коже активные вещества дольше впитываются, медленнее высыхают и глубже проникают в эпидермис.
Конечный результат зависит от состава и вида, но в первую очередь средство оказывает мощный дренаж: снимает отечность, удаляет синеву под глазами, разглаживает небольшие морщинки, устраняет следы усталости, увлажняет кожу.
Пептидные патчи отлично справляются со всеми этими задачами, но результат сохраняется ненадолго. Поэтому показания для их применения: sos-помощь для лица после вечеринок либо бессонных ночей или перед важными мероприятиями, когда вам нужно выглядеть хорошо и свежо.
Важно! Особых возрастных ограничений по применению нет: средство можно использовать женщинам в любом возрасте. Но косметологи уточняют, что девушкам младше 25 лет применять пептидные патчи нет смысла из-за высоких ресурсов молодой кожи, а для женщин старше 45 лет это будет малоэффективно.
Пептидные патчи различаются по составу и по формату выпуска. От вида средства зависят эффект и удобство применения.
Тканевые — маски на тканевой основе, пропитанные сывороткой либо кремом. Они самые популярные и недорогие, сделаны из гипоаллергенных материалов, которые хорошо впитывают и удерживают активное вещество. Из плюсов — компактны и удобны в использовании, можно применять даже в поездке, не занимают много места.
Гидрогелевые — выглядят как желе, наносятся на лицо пальцами или аппликатором. Они плотнее, чем тканевые маски, и потому лучше удерживают влагу внутри, не позволяя активному веществу быстро испаряться из кожи. В состав пептидной маски чаще всего входит экстракт бурых водорослей и другие природные компоненты. Из плюсов — удерживают длительный накопительный эффект при ежедневном применении.
С микроиглами — маски, на внутренней поверхности которых расположены микроиглы гиалуроновой кислоты. Благодаря этому активное вещество проникает в самые глубокие слои эпидермиса, создавая эффект домашней мезотерапии. Из плюсов — самый быстрый эффект и лучший результат.
Коллагеновые — за счет концентрированного состава по текстуре напоминают густой крем. Считаются одним из лучших средств anti-age-ухода. Коллаген, эфирные масла, растительные экстракты интенсивно питают, разглаживают и подтягивают кожу, предотвращают образование мимических морщинок. Из плюсов — обладают мощным антивозрастным эффектом.
Перед тем как выбирать пептидные патчи, определитесь какую проблему вы хотите решить. На основе этого нужно подобрать состав, который может справиться с этой задачей. Например, для омоложения кожи нужно выбирать средства с коллагеном или гиалуроновой кислотой.
Кроме того, при выборе уходового средства нужно исходить из индивидуальных особенностей организма. Если на коже есть дерматологические проблемы, то их не решить с помощью пептидных патчей. Здесь потребуется помощь специалиста и необходимы профессиональные косметологические процедуры. Особенно осторожными следует быть людям, склонным к аллергическим реакциям. В таком случае лучше выбирать патчи с полностью натуральными растительными ингредиентами.
Важно! От качественных пептидных патчей вы увидите результат после первого применения — кожа будет выглядеть свежей, подтянутой, гладкой и блестящей. Если желаемый эффект не достигнут, выбирайте продукцию с другим составом.
Рассмотрим, какие компоненты чаще всего входят в состав пептидных патчей и как воздействуют на кожу лица.
Обращая внимание на состав, учтите, что активные ингредиенты средства указываются первыми в списке. Если какое-либо вещество не входит в первую пятерку списка компонентов, значит его доля в составе незначительна.
Важно! Косметологи советуют воздержаться от покупки пептидных патчей, в составе которых есть спиртовые ингредиенты, пропиленгликоль, бутиленгликоль, метикон, силикон и другие компоненты, заканчивающиеся на -cone или -one.
Пептидные патчи, по мнению косметологов, действительно многофункциональны и универсальны, но не всегда справляются с поставленными задачами. Всё зависит от состава продукта, техники использования и индивидуальных особенностей кожи. Разберем эффективность патчей, ответив на самые популярные вопросы.
У каждого вида свой принцип работы. Например, средства с гиалуроновой кислотой притягивают и удерживают влагу, поэтому могут усилить отечность. Для устранения отеков лучше подходят гидрогелевые патчи и средства с морскими минералами. Тканевые лучше использовать для дополнительного увлажнения.
Да, если в составе продукции есть дополнительные активные вещества с anti-age-эффектом. Например, с ретинолом, центеллой, змеиным ядом, улиточным муцином, маслом ши, витамином С.
Всё зависит от возраста кожи. Молодым девушкам достаточно использовать средство с розовой водой, чтобы увлажнить кожу, а женщинам постарше лучше обратить внимание на продукты с гиалуроновой кислотой, морскими водорослями, экстрактом зеленого чая или алоэ.
Пока нет достоверных клинических доказательств того, что при частом использовании патчей состояние кожи заметно улучшается. Не стоит злоупотреблять использованием средства: нельзя применять их чаще одного раза в день и держать на лице дольше времени, указанного производителем. При частом применении продукции с гиалуроновой кислотой может возникнуть чрезмерное увлажнение кожи, а постоянное использование средств с ретинолом может спровоцировать аллергические реакции.
В целом косметологи считают, что пептидные патчи не панацея от всех проблем с кожей. Их нужно воспринимать как полезный дополнительный инструмент в уходе за кожей лица. Ждать быстрого омоложения и сокращения глубины морщин от их применения не стоит. Эффективность патчей сравнима с результатом от использования косметической сыворотки.
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