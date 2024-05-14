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Posted 14 мая, 08:31

Published 14 мая, 08:31

Modified 9 сентября, 22:59

Updated 9 сентября, 22:59

Пептидные патчи для лица: полезный тренд или чистый маркетинг

Пептидные патчи для лица: полезный тренд или чистый маркетинг

14 мая 2024, 08:31
Фото: market.yandex.ru
Пептидные патчи для лица: полезный тренд или чистый маркетинг
Патчи позиционируются как сверхэффективное средство для омоложения и улучшения состояния кожи. Так ли это на самом деле? Мы расскажем, как работают пептидные патчи и как выбрать действительно эффективную и безопасную продукцию.

Патчи для лица: что это и зачем они нужны

Патчи — южнокорейское уходовое средство, разновидность масок для лица. По эффекту и способу применения их можно сравнить со старыми бабушкиными рецептами: когда для быстрого освежения кожи и снятия следов усталости использовали дольки огурцов и чайные пакетики. Но в отличие от этих методов патчи более эффективны — они дают практически мгновенный результат без особых усилий.

Первоначально патчи представляли собой тканевые полоски, пропитанные специальным раствором. Они помещались на проблемные места на лице на определенное время, в течение которого раствор впитывался в кожу, а ткань в свою очередь не давала раствору высохнуть. Таким образом удавалось быстро скорректировать дефекты.

Позже южнокорейские косметологи усовершенствовали технологию: разработали полезный состав и улучшенную структуру патчей. Сейчас средство выглядит как маска небольшого размера, предназначенная для определенного участка лица: области между бровями, под глазами, вокруг губ, носогубных складок.

Патчи более эффективны — они дают практически мгновенный результат без особых усилийПатчи более эффективны — они дают практически мгновенный результат без особых усилий
Патчи более эффективны — они дают практически мгновенный результат без особых усилий. Фото: market.yandex.ru

Секрет эффективности пептидных патчей основывается на принципе компресса: благодаря плотному прилеганию к коже активные вещества дольше впитываются, медленнее высыхают и глубже проникают в эпидермис.

Конечный результат зависит от состава и вида, но в первую очередь средство оказывает мощный дренаж: снимает отечность, удаляет синеву под глазами, разглаживает небольшие морщинки, устраняет следы усталости, увлажняет кожу.

Пептидные патчи отлично справляются со всеми этими задачами, но результат сохраняется ненадолго. Поэтому показания для их применения: sos-помощь для лица после вечеринок либо бессонных ночей или перед важными мероприятиями, когда вам нужно выглядеть хорошо и свежо.

Важно! Особых возрастных ограничений по применению нет: средство можно использовать женщинам в любом возрасте. Но косметологи уточняют, что девушкам младше 25 лет применять пептидные патчи нет смысла из-за высоких ресурсов молодой кожи, а для женщин старше 45 лет это будет малоэффективно.

Секрет эффективности пептидных патчей основывается на принципе компрессаСекрет эффективности пептидных патчей основывается на принципе компресса
Секрет эффективности пептидных патчей основывается на принципе компресса. Фото: market.yandex.ru

Какие существуют пептидные патчи

Пептидные патчи различаются по составу и по формату выпуска. От вида средства зависят эффект и удобство применения.

Тканевые — маски на тканевой основе, пропитанные сывороткой либо кремом. Они самые популярные и недорогие, сделаны из гипоаллергенных материалов, которые хорошо впитывают и удерживают активное вещество. Из плюсов — компактны и удобны в использовании, можно применять даже в поездке, не занимают много места.

Гидрогелевые — выглядят как желе, наносятся на лицо пальцами или аппликатором. Они плотнее, чем тканевые маски, и потому лучше удерживают влагу внутри, не позволяя активному веществу быстро испаряться из кожи. В состав пептидной маски чаще всего входит экстракт бурых водорослей и другие природные компоненты. Из плюсов — удерживают длительный накопительный эффект при ежедневном применении.

Гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз peptide patch Askin careГидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз peptide patch Askin care
Гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз peptide patch Askin care. Фото: market.yandex.ru
Гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз peptide patch Askin careГидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз peptide patch Askin care
Гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз peptide patch Askin care. Фото: market.yandex.ru
Гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз peptide patch Askin careГидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз peptide patch Askin care
Гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз peptide patch Askin care. Фото: market.yandex.ru

С микроиглами — маски, на внутренней поверхности которых расположены микроиглы гиалуроновой кислоты. Благодаря этому активное вещество проникает в самые глубокие слои эпидермиса, создавая эффект домашней мезотерапии. Из плюсов — самый быстрый эффект и лучший результат.

Коллагеновые — за счет концентрированного состава по текстуре напоминают густой крем. Считаются одним из лучших средств anti-age-ухода. Коллаген, эфирные масла, растительные экстракты интенсивно питают, разглаживают и подтягивают кожу, предотвращают образование мимических морщинок. Из плюсов — обладают мощным антивозрастным эффектом.

Гелевые маски-патчи на коллагеновой основе для области вокруг глаз Genosys EYECELL Eye Peptide Gel PatchГелевые маски-патчи на коллагеновой основе для области вокруг глаз Genosys EYECELL Eye Peptide Gel Patch
Гелевые маски-патчи на коллагеновой основе для области вокруг глаз Genosys EYECELL Eye Peptide Gel Patch. Фото: market.yandex.ru
Гелевые маски-патчи на коллагеновой основе для области вокруг глаз Genosys EYECELL Eye Peptide Gel PatchГелевые маски-патчи на коллагеновой основе для области вокруг глаз Genosys EYECELL Eye Peptide Gel Patch
Гелевые маски-патчи на коллагеновой основе для области вокруг глаз Genosys EYECELL Eye Peptide Gel Patch. Фото: market.yandex.ru
Гелевые маски-патчи на коллагеновой основе для области вокруг глаз Genosys EYECELL Eye Peptide Gel PatchГелевые маски-патчи на коллагеновой основе для области вокруг глаз Genosys EYECELL Eye Peptide Gel Patch
Гелевые маски-патчи на коллагеновой основе для области вокруг глаз Genosys EYECELL Eye Peptide Gel Patch. Фото: market.yandex.ru

Перед тем как выбирать пептидные патчи, определитесь какую проблему вы хотите решить. На основе этого нужно подобрать состав, который может справиться с этой задачей. Например, для омоложения кожи нужно выбирать средства с коллагеном или гиалуроновой кислотой.

Антивозрастные гидрогелевые патчи «CITY DETOX» от HYDRONIUMАнтивозрастные гидрогелевые патчи «CITY DETOX» от HYDRONIUM
Антивозрастные гидрогелевые патчи «CITY DETOX» от HYDRONIUM. Фото: market.yandex.ru
Антивозрастные гидрогелевые патчи «CITY DETOX» от HYDRONIUMАнтивозрастные гидрогелевые патчи «CITY DETOX» от HYDRONIUM
Антивозрастные гидрогелевые патчи «CITY DETOX» от HYDRONIUM. Фото: market.yandex.ru
Антивозрастные гидрогелевые патчи «CITY DETOX» от HYDRONIUMАнтивозрастные гидрогелевые патчи «CITY DETOX» от HYDRONIUM
Антивозрастные гидрогелевые патчи «CITY DETOX» от HYDRONIUM. Фото: market.yandex.ru

А для снятия отечности в составе патчей должны быть вещества, улучшающие микроциркуляцию и дренаж

Гидрогелевые патчи с витамином U и пептидами CUSKIN Vitamin U Hydro Gel Eye PatchГидрогелевые патчи с витамином U и пептидами CUSKIN Vitamin U Hydro Gel Eye Patch
Гидрогелевые патчи с витамином U и пептидами CUSKIN Vitamin U Hydro Gel Eye Patch. Фото: market.yandex.ru
Гидрогелевые патчи с витамином U и пептидами CUSKIN Vitamin U Hydro Gel Eye PatchГидрогелевые патчи с витамином U и пептидами CUSKIN Vitamin U Hydro Gel Eye Patch
Гидрогелевые патчи с витамином U и пептидами CUSKIN Vitamin U Hydro Gel Eye Patch. Фото: market.yandex.ru
Гидрогелевые патчи с витамином U и пептидами CUSKIN Vitamin U Hydro Gel Eye PatchГидрогелевые патчи с витамином U и пептидами CUSKIN Vitamin U Hydro Gel Eye Patch
Гидрогелевые патчи с витамином U и пептидами CUSKIN Vitamin U Hydro Gel Eye Patch. Фото: market.yandex.ru

Кроме того, при выборе уходового средства нужно исходить из индивидуальных особенностей организма. Если на коже есть дерматологические проблемы, то их не решить с помощью пептидных патчей. Здесь потребуется помощь специалиста и необходимы профессиональные косметологические процедуры. Особенно осторожными следует быть людям, склонным к аллергическим реакциям. В таком случае лучше выбирать патчи с полностью натуральными растительными ингредиентами.

Важно! От качественных пептидных патчей вы увидите результат после первого применения — кожа будет выглядеть свежей, подтянутой, гладкой и блестящей. Если желаемый эффект не достигнут, выбирайте продукцию с другим составом.

Увлажняющие гидрогелевые патчи с пептидами Medi-Peel Hyaluron Aqua Peptide 9 Ampoule Eye PatchУвлажняющие гидрогелевые патчи с пептидами Medi-Peel Hyaluron Aqua Peptide 9 Ampoule Eye Patch
Увлажняющие гидрогелевые патчи с пептидами Medi-Peel Hyaluron Aqua Peptide 9 Ampoule Eye Patch. Фото: market.yandex.ru
Увлажняющие гидрогелевые патчи с пептидами Medi-Peel Hyaluron Aqua Peptide 9 Ampoule Eye PatchУвлажняющие гидрогелевые патчи с пептидами Medi-Peel Hyaluron Aqua Peptide 9 Ampoule Eye Patch
Увлажняющие гидрогелевые патчи с пептидами Medi-Peel Hyaluron Aqua Peptide 9 Ampoule Eye Patch. Фото: market.yandex.ru
Увлажняющие гидрогелевые патчи с пептидами Medi-Peel Hyaluron Aqua Peptide 9 Ampoule Eye PatchУвлажняющие гидрогелевые патчи с пептидами Medi-Peel Hyaluron Aqua Peptide 9 Ampoule Eye Patch
Увлажняющие гидрогелевые патчи с пептидами Medi-Peel Hyaluron Aqua Peptide 9 Ampoule Eye Patch. Фото: market.yandex.ru

Что входит в состав пептидных патчей

Рассмотрим, какие компоненты чаще всего входят в состав пептидных патчей и как воздействуют на кожу лица.

  • Пептиды восстанавливают жизнедеятельность клеток, способствуют глубокому проникновению активных веществ, нормализуют образование коллагена, оказывают антиоксидантный эффект, укрепляют защитные барьеры, повышают эластичность кожи. К пептидам относится коллаген, который улучшает свойства кожи и борется с возрастными изменениями.
  • Гиалуроновая кислота поддерживает необходимый уровень увлажнения, способствует повышению тонуса и упругости кожи, а также разглаживанию видимых дефектов, в том числе мимических морщинок. В составе пептидных масок это вещество активизирует в коже процесс синтеза собственной гиалуроновой кислоты.
  • Витамины и антиоксиданты. Ретинол (одна из форм витамина А) обладает доказанным anti age-эффектом, витамин С оказывает осветляющее и разглаживающее действие, витамин В улучшает регенерацию и питание клеток.
  • Глицерин смягчает и увлажняет кожу, способствует устранению мелких морщинок около глаз.
  • Природные экстракты водорослей, жемчуга, цитрусовых, конского каштана, кофеина улучшают дренаж и микроциркуляцию клеток, тонизируют и увлажняют, удерживают влагу.

Обращая внимание на состав, учтите, что активные ингредиенты средства указываются первыми в списке. Если какое-либо вещество не входит в первую пятерку списка компонентов, значит его доля в составе незначительна.

Важно! Косметологи советуют воздержаться от покупки пептидных патчей, в составе которых есть спиртовые ингредиенты, пропиленгликоль, бутиленгликоль, метикон, силикон и другие компоненты, заканчивающиеся на -cone или -one.

Пептиды восстанавливают жизнедеятельность клетокПептиды восстанавливают жизнедеятельность клеток
Пептиды восстанавливают жизнедеятельность клеток. Фото: market.yandex.ru

Действительно ли пептидные патчи эффективнее аналогов

Пептидные патчи, по мнению косметологов, действительно многофункциональны и универсальны, но не всегда справляются с поставленными задачами. Всё зависит от состава продукта, техники использования и индивидуальных особенностей кожи. Разберем эффективность патчей, ответив на самые популярные вопросы.

  • Пептидные патчи снимают отечность?

У каждого вида свой принцип работы. Например, средства с гиалуроновой кислотой притягивают и удерживают влагу, поэтому могут усилить отечность. Для устранения отеков лучше подходят гидрогелевые патчи и средства с морскими минералами. Тканевые лучше использовать для дополнительного увлажнения.

  • Пептидные патчи устраняют морщины?

Да, если в составе продукции есть дополнительные активные вещества с anti-age-эффектом. Например, с ретинолом, центеллой, змеиным ядом, улиточным муцином, маслом ши, витамином С.

  • Пептидные патчи обеспечивают достаточное увлажнение?

Всё зависит от возраста кожи. Молодым девушкам достаточно использовать средство с розовой водой, чтобы увлажнить кожу, а женщинам постарше лучше обратить внимание на продукты с гиалуроновой кислотой, морскими водорослями, экстрактом зеленого чая или алоэ.

  • Пептидные патчи оказывают накопительный эффект или только моментальный?

Пока нет достоверных клинических доказательств того, что при частом использовании патчей состояние кожи заметно улучшается. Не стоит злоупотреблять использованием средства: нельзя применять их чаще одного раза в день и держать на лице дольше времени, указанного производителем. При частом применении продукции с гиалуроновой кислотой может возникнуть чрезмерное увлажнение кожи, а постоянное использование средств с ретинолом может спровоцировать аллергические реакции.

В целом косметологи считают, что пептидные патчи не панацея от всех проблем с кожей. Их нужно воспринимать как полезный дополнительный инструмент в уходе за кожей лица. Ждать быстрого омоложения и сокращения глубины морщин от их применения не стоит. Эффективность патчей сравнима с результатом от использования косметической сыворотки.

#Красота#Покупки#Кожа#Косметика#Лицо#Все материалы авторов
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