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Posted 14 мая, 12:19

Published 14 мая, 12:19

Modified 9 сентября, 22:59

Updated 9 сентября, 22:59

Что такое ампульная косметика и в чем суперсила ампул

Что такое ампульная косметика и в чем суперсила ампул

14 мая 2024, 12:19
Фото: pinimg.com
Что такое ампульная косметика и в чем суперсила ампул
Сегодня в обзорах бьюти-блогеров часто можно услышать словосочетание «ампульная косметика». Что это за продукт? Для кого и для чего он предназначен? Разбираемся в этом материале.

Что такое ампульная косметика

Косметика в ампулах — это средства по уходу за кожей в очень высокой концентрации, этим и объясняется их микродозировка. Ампульный формат применения подразумевает однократное вскрытие и применение продукта. Это очень удобно, поскольку производитель в каждой ампульной дозировке точно рассчитывает концентрацию активных компонентов для интенсивного ухода за кожей. Также преимущество одноразовых ампул в том, что косметическое средство не теряет своих полезных свойств при вскрытии и длительном использовании, не окисляется при касании пальцами и пр.

Появлением такой чудо-косметики мы обязаны немецким косметологам 60-х годов прошлого столетия. Считается, что именно немецкий косметический бренд BABOR первым выпустил ампульный концентрат, предназначенный для женщин с проблемами кожи. Но нынешний тренд на ампульную косметику пришел к нам из Южной Кореи, которая переживает настоящий бьюти-бум — сначала они «заразили» нас любовью к сывороткам, а теперь подогревают интерес к новому продукту — ампулам красоты.

Косметика в ампулах — это средства по уходу за кожей в очень высокой концентрацииКосметика в ампулах — это средства по уходу за кожей в очень высокой концентрации
Косметика в ампулах — это средства по уходу за кожей в очень высокой концентрации. Фото: Изображение Midjourney

Состав ампульной косметики

Итак, что же за волшебный состав содержится в ампулах, обещающих нашей коже здоровый вид, сияние и упругость? Все зависит от того, какое предназначение у косметического средства.

Ампулы, предназначенные для увлажнения кожи, как правило, содержат гиалуроновую кислоту, глицерин и пантенол. Продукт для омолаживающего эффекта имеет в своем составе такие ингредиенты, как пептиды, витамины E и C, антиоксиданты, гиалуроновую кислоту, коллаген — это коктейль оказывает лифтинг-эффект, возвращает коже упругость и разглаживает мелкие мимические морщины.

Концентрат в ампулах против акне содержит цинк, фруктовые кислоты, ниацинамид, резорцин — наличие этих ингредиентов нормализует процесс образования кожного сала, предотвращает воспаления, снижает жирный блеск. Средство против гиперпигментации включает в свой состав гликолевую кислоту и витамин С.

Также в составе косметических ампул можно найти эфирные масла (чайного дерева, миндального, льняного семени и пр.), экстракты целебных растений (ромашки, календулы, розмарина, гамамелиса) и водорослей, прополис, муцин улитки.

Бесспорный плюс ампульных средств в том, что их одноразовый формат позволяет обходиться минимальным количеством консервантов.

«Ампулы обычно производят из затемненного стекла или специального пластика», — объясняет Эрин Гилберт, доктор медицинских наук, дерматолог. — Благодаря этому формула средства надежно защищена от воздействия внешних негативных факторов (кислорода, солнечного света и тепла). Это позволяет создавать косметику с меньшим количеством консервантов и других химических веществ, необходимых для стабилизации формулы продукта».
Одноразовый формат ампул позволяет обходиться минимальным количеством консервантовОдноразовый формат ампул позволяет обходиться минимальным количеством консервантов
Одноразовый формат ампул позволяет обходиться минимальным количеством консервантов. Фото: Изображение Midjourney

Чем косметика в ампулах отличается от сывороток

Многих женщин интересует резонный вопрос — и сыворотка, и ампулы представляют собой концентрат, соответственно, оба продукта являются идентичными по своему действию.

На самом деле такой продукт, как сыворотка, в той же Южной Корее, являющейся лидером на рынке бьюти-средств, принадлежит уже к поколению «олдскул». Прежде всего, ампулы имеют по сравнению с сыворотками более концентрированный состав. Это значит, что действие средства будет интенсивнее, а эффект — быстрым.

К тому же сыворотки показаны для ежедневного применения, а ампулы используют в рамках курса. При этом производят ампулы в совершенно иных условиях, нежели кремы, маски и сыворотки. При создании ампул красоты соблюдаются особые технологии, обеспечивающие полную стерильность, нерушимость вакуумной упаковки и прочие условия.

Заменит ли косметика в ампулах маски и патчи

Косметологи советуют нам в качестве экспресс-ухода использовать тканевые маски и патчи. Их преимущества очевидны: бюджетная цена, легкость применения, мгновенный омолаживающий эффект. Применение этих средств оправдано, когда необходимо быстро собраться на мероприятие, а посетить салон времени совсем нет.

Но для качественного ухода за кожей лица необходим другой подход. Активные компоненты должны глубоко проникать в кожу и «работать» там, стимулируя процессы восстановления и омоложения. Ампульная косметика содержит вещества с меньшей молекулярной массой, нежели маски и патчи, следовательно, глубже проникает в слои кожи.

Косметологи советуют нам в качестве экспресс-ухода использовать тканевые маски и патчиКосметологи советуют нам в качестве экспресс-ухода использовать тканевые маски и патчи
Косметологи советуют нам в качестве экспресс-ухода использовать тканевые маски и патчи

Ампульная косметика для кожи

Несмотря на то, что ампульная косметика не так давно появилась в арсенале наших бьюти-средств, она становится все более популярной. Сегодня на рынке представлено множество образцов. Как сориентироваться в этом разнообразии? Предлагаем вашему вниманию небольшой бьюти-обзор популярных средств.

Sublime Skin Lift & Firm Ampoule от марки Comfort Zone — это концентрат, который решает следующие задачи: укрепление тургора кожи, лифтинг-эффект, омоложение. Ампула содержит всего 2 мл, можно сделать соответствующие выводы о силе ее состава. Концентрат активно борется с возрастными изменениями кожи: повышает тонус, подтягивает овал лица, разглаживает мелкие мимические морщины. Ключевой ингредиент средства — макрогиалуроновая кислота. Рекомендуется применять курсом до 7 дней (количество ампул в упаковке), после которого виден ярко выраженный эффект.

Ампулы для лифтинга и упругости кожи лица Sublime Skin Lift & Firm Ampoule от марки Comfort ZoneАмпулы для лифтинга и упругости кожи лица Sublime Skin Lift & Firm Ampoule от марки Comfort Zone
Ампулы для лифтинга и упругости кожи лица Sublime Skin Lift & Firm Ampoule от марки Comfort Zone. Фото: goldapple.ru
Ампулы для лифтинга и упругости кожи лица Sublime Skin Lift & Firm Ampoule от марки Comfort ZoneАмпулы для лифтинга и упругости кожи лица Sublime Skin Lift & Firm Ampoule от марки Comfort Zone
Ампулы для лифтинга и упругости кожи лица Sublime Skin Lift & Firm Ampoule от марки Comfort Zone. Фото: goldapple.ru
Ампулы для лифтинга и упругости кожи лица Sublime Skin Lift & Firm Ampoule от марки Comfort ZoneАмпулы для лифтинга и упругости кожи лица Sublime Skin Lift & Firm Ampoule от марки Comfort Zone
Ампулы для лифтинга и упругости кожи лица Sublime Skin Lift & Firm Ampoule от марки Comfort Zone. Фото: goldapple.ru
Ампулы для лифтинга и упругости кожи лица Sublime Skin Lift & Firm Ampoule от марки Comfort ZoneАмпулы для лифтинга и упругости кожи лица Sublime Skin Lift & Firm Ampoule от марки Comfort Zone
Ампулы для лифтинга и упругости кожи лица Sublime Skin Lift & Firm Ampoule от марки Comfort Zone. Фото: Изображение Midjourney

Назначение ампулы Babor Active Purifier Ampoule Concentrates — это проблемная кожа, которая нуждается в оздоровлении и маскировке несовершенств. Концентрат содержит масло чайного дерева и ихтиол, поэтому может использоваться как SOS-средство, когда нужно быстро и эффективно устранить очаги воспалений на жирной коже лица. При регулярном курсовом применении сокращают интенсивность высыпаний, нормализуют работу сальных желез, препятствуют развитию патогенной флоры.

Ампулы для Проблемной Кожи Babor Active Purifier Ampoule ConcentratesАмпулы для Проблемной Кожи Babor Active Purifier Ampoule Concentrates
Ампулы для Проблемной Кожи Babor Active Purifier Ampoule Concentrates. Фото: goldapple.ru
Ампулы для Проблемной Кожи Babor Active Purifier Ampoule ConcentratesАмпулы для Проблемной Кожи Babor Active Purifier Ampoule Concentrates
Ампулы для Проблемной Кожи Babor Active Purifier Ampoule Concentrates. Фото: goldapple.ru
Ампулы для Проблемной Кожи Babor Active Purifier Ampoule ConcentratesАмпулы для Проблемной Кожи Babor Active Purifier Ampoule Concentrates
Ампулы для Проблемной Кожи Babor Active Purifier Ampoule Concentrates. Фото: goldapple.ru
Ампулы для Проблемной Кожи Babor Active Purifier Ampoule ConcentratesАмпулы для Проблемной Кожи Babor Active Purifier Ampoule Concentrates
Ампулы для Проблемной Кожи Babor Active Purifier Ampoule Concentrates. Фото: Изображение Midjourney

Hydra-Boost Ampoules от косметического бренда Mz Skin — это скорая помощь вашей коже в самых сложных случаях. Ни для кого не секрет, что стрессы, неправильное питание, недосыпание, плохая экология влияют на кожу самым негативным образом. Тусклая сухая обезвоженная кожа нуждается в кардинальном восстановлении. С ампулами Hydra-Boost это возможно всего за 5 дней. Активные компоненты концентрата проникают глубоко в кожу, наполняя ее сиянием, подтягивая и укрепляя. Средство богато аминокислотами, которые стимулируют выработку коллагена.

Набор ампул для увлажнения кожи лица Hydra-Boost Ampoules от бренда Mz SkinНабор ампул для увлажнения кожи лица Hydra-Boost Ampoules от бренда Mz Skin
Набор ампул для увлажнения кожи лица Hydra-Boost Ampoules от бренда Mz Skin. Фото: goldapple.ru
Набор ампул для увлажнения кожи лица Hydra-Boost Ampoules от бренда Mz SkinНабор ампул для увлажнения кожи лица Hydra-Boost Ampoules от бренда Mz Skin
Набор ампул для увлажнения кожи лица Hydra-Boost Ampoules от бренда Mz Skin. Фото: goldapple.ru
Набор ампул для увлажнения кожи лица Hydra-Boost Ampoules от бренда Mz SkinНабор ампул для увлажнения кожи лица Hydra-Boost Ampoules от бренда Mz Skin
Набор ампул для увлажнения кожи лица Hydra-Boost Ampoules от бренда Mz Skin. Фото: goldapple.ru
Набор ампул для увлажнения кожи лица Hydra-Boost Ampoules от бренда Mz SkinНабор ампул для увлажнения кожи лица Hydra-Boost Ampoules от бренда Mz Skin
Набор ампул для увлажнения кожи лица Hydra-Boost Ampoules от бренда Mz Skin. Фото: Изображение Midjourney

Что еще выпускают в ампулах

Помимо ампульной косметики для кожи, существуют ампульные концентраты и для волос. Как правило, это активаторы для роста и увеличения густоты волос, витаминные комплексы, придающие прядям сияние и гладкость, средства против выпадения волос, составы для интенсивного ухода за ослабленными волосами.

Ампульная косметика для волос

В состав ампулы Vichy Dercos Aminexil Intensive 5 входит аминексил — мощный компонент, помогающий предотвратить выпадение волос. Комплекс питает волосяные луковицы, способствует их укреплению. Аргинин защищает и увлажняет волосы. Витамины PP, B6 и Е восстанавливают волосы изнутри, стимулируют процессы роста. При регулярном применении ампульный концентрат от Vichy почти полностью справляется с выпадением волос и способен даже предотвратить алопецию.

Ампулы от выпадения волос Vichy Dercos Aminexil Intensive 5Ампулы от выпадения волос Vichy Dercos Aminexil Intensive 5
Ампулы от выпадения волос Vichy Dercos Aminexil Intensive 5. Фото: goldapple.ru
Ампулы от выпадения волос Vichy Dercos Aminexil Intensive 5Ампулы от выпадения волос Vichy Dercos Aminexil Intensive 5
Ампулы от выпадения волос Vichy Dercos Aminexil Intensive 5. Фото: goldapple.ru
Ампулы от выпадения волос Vichy Dercos Aminexil Intensive 5Ампулы от выпадения волос Vichy Dercos Aminexil Intensive 5
Ампулы от выпадения волос Vichy Dercos Aminexil Intensive 5. Фото: goldapple.ru

Реструктурирующий комплекс для восстановления поврежденных волос Dikson Ristrutturante справляется даже с самыми сложными задачами и способен за несколько применений преобразить волосы — из тусклых и ломких они превращаются в сильные, густые и сияющие. Все благодаря комплексу активных компонентов: кератину, коллагену, аминокислотам, протеинам шелка. Концентрат увлажняет пряди, придает им блеск, предотвращает перхоть.

Ампулы для восстановления поврежденных волос Dikson RistrutturanteАмпулы для восстановления поврежденных волос Dikson Ristrutturante
Ампулы для восстановления поврежденных волос Dikson Ristrutturante. Фото: goldapple.ru
Ампулы для восстановления поврежденных волос Dikson RistrutturanteАмпулы для восстановления поврежденных волос Dikson Ristrutturante
Ампулы для восстановления поврежденных волос Dikson Ristrutturante. Фото: goldapple.ru
Фото: goldapple.ru

Тонизирующий комплекс с экстрактом крапивы против жирности кожи головы и себореи Dikson Urtinol помогает тем, кто борется с проблемой жирных волос. Ключевой ингредиент формулы — экстракт крапивы. Он содержит комплекс полезных веществ, который благотворно действует на кожу головы — регулирует выработку себума, очищает поры, повышает процессы регенерации. После использования ампулы волосы избавляются от жирного блеска, становятся мягкими, послушными и шелковистыми.

Ампулы против жирности кожи головы и себореи Dikson UrtinolАмпулы против жирности кожи головы и себореи Dikson Urtinol
Ампулы против жирности кожи головы и себореи Dikson Urtinol. Фото: goldapple.ru
Ампулы против жирности кожи головы и себореи Dikson UrtinolАмпулы против жирности кожи головы и себореи Dikson Urtinol
Ампулы против жирности кожи головы и себореи Dikson Urtinol. Фото: goldapple.ru
Ампулы против жирности кожи головы и себореи Dikson UrtinolАмпулы против жирности кожи головы и себореи Dikson Urtinol
Ампулы против жирности кожи головы и себореи Dikson Urtinol. Фото: goldapple.ru

Как использовать ампульную косметику

Как правило, ампульное средство выпускается в мини-дозаторах объемом не более 2 мл. По сути, это всего несколько капель, поэтому расходовать его нужно очень аккуратно и бережно. Драгоценная влага должна впитаться в каждый квадратный сантиметр кожи лица или головы.

Как уже отмечено выше, ампулы нужно применять курсами. Один курс — это одна упаковка ампульного концентрата, как правило, в нем 5, 7 или 10 ампул. Нельзя прерывать курс, даже если вы заметили существенное улучшение. После нанесения ампулы можно применить привычный крем.

#Здоровье#Покупки#Кожа#Косметика#Молодость#Лицо#Все материалы авторов
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