Что такое ампульная косметика и в чем суперсила ампул

Posted 14 мая, 12:19
Published 14 мая, 12:19
Modified 9 сентября, 22:59
Updated 9 сентября, 22:59
Косметика в ампулах — это средства по уходу за кожей в очень высокой концентрации, этим и объясняется их микродозировка. Ампульный формат применения подразумевает однократное вскрытие и применение продукта. Это очень удобно, поскольку производитель в каждой ампульной дозировке точно рассчитывает концентрацию активных компонентов для интенсивного ухода за кожей. Также преимущество одноразовых ампул в том, что косметическое средство не теряет своих полезных свойств при вскрытии и длительном использовании, не окисляется при касании пальцами и пр.
Появлением такой чудо-косметики мы обязаны немецким косметологам 60-х годов прошлого столетия. Считается, что именно немецкий косметический бренд BABOR первым выпустил ампульный концентрат, предназначенный для женщин с проблемами кожи. Но нынешний тренд на ампульную косметику пришел к нам из Южной Кореи, которая переживает настоящий бьюти-бум — сначала они «заразили» нас любовью к сывороткам, а теперь подогревают интерес к новому продукту — ампулам красоты.
Итак, что же за волшебный состав содержится в ампулах, обещающих нашей коже здоровый вид, сияние и упругость? Все зависит от того, какое предназначение у косметического средства.
Ампулы, предназначенные для увлажнения кожи, как правило, содержат гиалуроновую кислоту, глицерин и пантенол. Продукт для омолаживающего эффекта имеет в своем составе такие ингредиенты, как пептиды, витамины E и C, антиоксиданты, гиалуроновую кислоту, коллаген — это коктейль оказывает лифтинг-эффект, возвращает коже упругость и разглаживает мелкие мимические морщины.
Концентрат в ампулах против акне содержит цинк, фруктовые кислоты, ниацинамид, резорцин — наличие этих ингредиентов нормализует процесс образования кожного сала, предотвращает воспаления, снижает жирный блеск. Средство против гиперпигментации включает в свой состав гликолевую кислоту и витамин С.
Также в составе косметических ампул можно найти эфирные масла (чайного дерева, миндального, льняного семени и пр.), экстракты целебных растений (ромашки, календулы, розмарина, гамамелиса) и водорослей, прополис, муцин улитки.
Бесспорный плюс ампульных средств в том, что их одноразовый формат позволяет обходиться минимальным количеством консервантов.
«Ампулы обычно производят из затемненного стекла или специального пластика», — объясняет Эрин Гилберт, доктор медицинских наук, дерматолог. — Благодаря этому формула средства надежно защищена от воздействия внешних негативных факторов (кислорода, солнечного света и тепла). Это позволяет создавать косметику с меньшим количеством консервантов и других химических веществ, необходимых для стабилизации формулы продукта».
Многих женщин интересует резонный вопрос — и сыворотка, и ампулы представляют собой концентрат, соответственно, оба продукта являются идентичными по своему действию.
На самом деле такой продукт, как сыворотка, в той же Южной Корее, являющейся лидером на рынке бьюти-средств, принадлежит уже к поколению «олдскул». Прежде всего, ампулы имеют по сравнению с сыворотками более концентрированный состав. Это значит, что действие средства будет интенсивнее, а эффект — быстрым.
К тому же сыворотки показаны для ежедневного применения, а ампулы используют в рамках курса. При этом производят ампулы в совершенно иных условиях, нежели кремы, маски и сыворотки. При создании ампул красоты соблюдаются особые технологии, обеспечивающие полную стерильность, нерушимость вакуумной упаковки и прочие условия.
Косметологи советуют нам в качестве экспресс-ухода использовать тканевые маски и патчи. Их преимущества очевидны: бюджетная цена, легкость применения, мгновенный омолаживающий эффект. Применение этих средств оправдано, когда необходимо быстро собраться на мероприятие, а посетить салон времени совсем нет.
Но для качественного ухода за кожей лица необходим другой подход. Активные компоненты должны глубоко проникать в кожу и «работать» там, стимулируя процессы восстановления и омоложения. Ампульная косметика содержит вещества с меньшей молекулярной массой, нежели маски и патчи, следовательно, глубже проникает в слои кожи.
Несмотря на то, что ампульная косметика не так давно появилась в арсенале наших бьюти-средств, она становится все более популярной. Сегодня на рынке представлено множество образцов. Как сориентироваться в этом разнообразии? Предлагаем вашему вниманию небольшой бьюти-обзор популярных средств.
Sublime Skin Lift & Firm Ampoule от марки Comfort Zone — это концентрат, который решает следующие задачи: укрепление тургора кожи, лифтинг-эффект, омоложение. Ампула содержит всего 2 мл, можно сделать соответствующие выводы о силе ее состава. Концентрат активно борется с возрастными изменениями кожи: повышает тонус, подтягивает овал лица, разглаживает мелкие мимические морщины. Ключевой ингредиент средства — макрогиалуроновая кислота. Рекомендуется применять курсом до 7 дней (количество ампул в упаковке), после которого виден ярко выраженный эффект.
Назначение ампулы Babor Active Purifier Ampoule Concentrates — это проблемная кожа, которая нуждается в оздоровлении и маскировке несовершенств. Концентрат содержит масло чайного дерева и ихтиол, поэтому может использоваться как SOS-средство, когда нужно быстро и эффективно устранить очаги воспалений на жирной коже лица. При регулярном курсовом применении сокращают интенсивность высыпаний, нормализуют работу сальных желез, препятствуют развитию патогенной флоры.
Hydra-Boost Ampoules от косметического бренда Mz Skin — это скорая помощь вашей коже в самых сложных случаях. Ни для кого не секрет, что стрессы, неправильное питание, недосыпание, плохая экология влияют на кожу самым негативным образом. Тусклая сухая обезвоженная кожа нуждается в кардинальном восстановлении. С ампулами Hydra-Boost это возможно всего за 5 дней. Активные компоненты концентрата проникают глубоко в кожу, наполняя ее сиянием, подтягивая и укрепляя. Средство богато аминокислотами, которые стимулируют выработку коллагена.
Помимо ампульной косметики для кожи, существуют ампульные концентраты и для волос. Как правило, это активаторы для роста и увеличения густоты волос, витаминные комплексы, придающие прядям сияние и гладкость, средства против выпадения волос, составы для интенсивного ухода за ослабленными волосами.
В состав ампулы Vichy Dercos Aminexil Intensive 5 входит аминексил — мощный компонент, помогающий предотвратить выпадение волос. Комплекс питает волосяные луковицы, способствует их укреплению. Аргинин защищает и увлажняет волосы. Витамины PP, B6 и Е восстанавливают волосы изнутри, стимулируют процессы роста. При регулярном применении ампульный концентрат от Vichy почти полностью справляется с выпадением волос и способен даже предотвратить алопецию.
Реструктурирующий комплекс для восстановления поврежденных волос Dikson Ristrutturante справляется даже с самыми сложными задачами и способен за несколько применений преобразить волосы — из тусклых и ломких они превращаются в сильные, густые и сияющие. Все благодаря комплексу активных компонентов: кератину, коллагену, аминокислотам, протеинам шелка. Концентрат увлажняет пряди, придает им блеск, предотвращает перхоть.
Тонизирующий комплекс с экстрактом крапивы против жирности кожи головы и себореи Dikson Urtinol помогает тем, кто борется с проблемой жирных волос. Ключевой ингредиент формулы — экстракт крапивы. Он содержит комплекс полезных веществ, который благотворно действует на кожу головы — регулирует выработку себума, очищает поры, повышает процессы регенерации. После использования ампулы волосы избавляются от жирного блеска, становятся мягкими, послушными и шелковистыми.
Как правило, ампульное средство выпускается в мини-дозаторах объемом не более 2 мл. По сути, это всего несколько капель, поэтому расходовать его нужно очень аккуратно и бережно. Драгоценная влага должна впитаться в каждый квадратный сантиметр кожи лица или головы.
Как уже отмечено выше, ампулы нужно применять курсами. Один курс — это одна упаковка ампульного концентрата, как правило, в нем 5, 7 или 10 ампул. Нельзя прерывать курс, даже если вы заметили существенное улучшение. После нанесения ампулы можно применить привычный крем.
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