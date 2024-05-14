Что такое ампульная косметика и в чем суперсила ампул

Косметика в ампулах — это средства по уходу за кожей в очень высокой концентрации, этим и объясняется их микродозировка. Ампульный формат применения подразумевает однократное вскрытие и применение продукта. Это очень удобно, поскольку производитель в каждой ампульной дозировке точно рассчитывает концентрацию активных компонентов для интенсивного ухода за кожей. Также преимущество одноразовых ампул в том, что косметическое средство не теряет своих полезных свойств при вскрытии и длительном использовании, не окисляется при касании пальцами и пр.