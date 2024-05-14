3 быстрые и простые прически по утрам, когда ты опаздываешь

Posted 14 мая, 05:24
Published 14 мая, 05:24
Modified 9 сентября, 22:54
Updated 9 сентября, 22:54
Очень стильная и очень простая прическа, которую можно сделать буквально за пять минут. Не верите? Проверьте сами!
Как сделать простую прическу:
Стильная и женственная прическа готова! Если речь идет о вечернем выходе, в качестве украшений к такой простой прическе можно выбрать шпильки с декором или искусственные цветы.
Еще одна простая прическа, которую можно сделать за несколько минут. Она подойдет на каждый день или в качестве дополнения к элегантному вечернему образу.
Как сделать прическу:
После того, как эта простая прическа будет готова, ее желательно зафиксировать, обработав лаком для волос.
Пышный и эффектный хвост с начесом — простая прическа, которая смотрится очень изысканно и интересно. Попробуйте сделать ее — это займет всего несколько минут:
Такую простую и в то же время красивую, стильную прическу можно выбрать для вечернего выхода, в качестве повседневного варианта она тоже подойдет.
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