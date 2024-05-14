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Posted 14 мая, 05:24

Published 14 мая, 05:24

Modified 9 сентября, 22:54

Updated 9 сентября, 22:54

3 быстрые и простые прически по утрам, когда ты опаздываешь

3 быстрые и простые прически по утрам, когда ты опаздываешь

14 мая 2024, 05:24
Фото: thegirl.ru, style.pibig.info, krasavica.info
3 быстрые и простые прически по утрам, когда ты опаздываешь
Простые прически могут получиться очень стильными и интересными. Рассказываем, какие из них можно сделать быстро, например если до выхода из дома остаются буквально считаные минуты.

Низкий хвост с эффектными жгутами

Очень стильная и очень простая прическа, которую можно сделать буквально за пять минут. Не верите? Проверьте сами!

Как сделать простую прическу:

  • Верхние пряди отделяются от нижних и собираются в аккуратный хвост внизу.
  • Те пряди, которые остались, аккуратно скручиваются в жгуты и фиксируются заколками-невидимками следующим образом: левый жгут укладывается справа, правый — соответственно, слева.

Стильная и женственная прическа готова! Если речь идет о вечернем выходе, в качестве украшений к такой простой прическе можно выбрать шпильки с декором или искусственные цветы.

Хвост с косой

Еще одна простая прическа, которую можно сделать за несколько минут. Она подойдет на каждый день или в качестве дополнения к элегантному вечернему образу.

Как сделать прическу:

  • Волосы аккуратно собираются в высокий хвост.
  • Хвост делится на три равные части, плетется коса, в процессе нижние пряди должны обхватывать ту, что расположена по центру, при этом каждый оборот следует фиксировать резинкой. В то же время прядь, зафиксированная резинкой, должна оставаться по центру.
  • Пряди аккуратно вытягиваются из косы для придания ей объема.

После того, как эта простая прическа будет готова, ее желательно зафиксировать, обработав лаком для волос.

Хвост с начесом

Пышный и эффектный хвост с начесом — простая прическа, которая смотрится очень изысканно и интересно. Попробуйте сделать ее — это займет всего несколько минут:

  • Пряди делятся на две одинаковые части.
  • Волосы собираются в низкий хвост, который фиксируется резинкой.
  • Вверху волосы начесываются на участке возле корней.
  • Волосы собираются в высокий хвост, который закрывает собой тот, что расположен ниже.

Такую простую и в то же время красивую, стильную прическу можно выбрать для вечернего выхода, в качестве повседневного варианта она тоже подойдет.

#Красота#Все материалы авторов#Волосы#Прически
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