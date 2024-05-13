Юра Борисов рассказал, как запел ради Пушкина

Posted 13 мая, 13:00
Published 13 мая, 13:00
Modified 9 сентября, 22:57
Updated 9 сентября, 22:57
В интервью Федору Бондарчуку актер рассказал о сложностях работы над проектом, который начали создавать еще в прошлом году.
Борисов, несмотря на то, что обычно не поет, принял вызов и усиленно занимается вокалом для роли Пушкина.
«Нет непоющих людей, просто люди думают, что не умеют петь», — говорит он, отмечая, что съемки уже завершены, но работа над музыкальными композициями продолжается.
По словам Борисова, фильм, действие которого происходит в XIX веке, сталкивался с необходимостью неоднократных переработок сценария. Его авторами выступили Василий Зоркий и Андрей Курганов. Сюжетная линия, по словам Борисова, находит отголоски в современности, что добавляет фильму актуальности и глубины.
Актер подчеркивает, что основная идея фильма заключается в желании показать Пушкина как живого человека с его страстями, борьбой и стремлением к свету.
Напомним, что Александр Сергеевич умер от ранения, полученного на дуэли, состоявшейся 8 февраля 1837 года, с Жоржем Дантесом. Современниками поэта его смерть была воспринята как большая утрата для русской культуры. Пушкин оставил после себя богатое наследие, которое продолжает вдохновлять писателей и поэтов по всему миру. Его произведения переведены на множество языков и входят в золотой фонд мировой литературы.
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