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Posted 13 мая, 13:00

Published 13 мая, 13:00

Modified 9 сентября, 22:57

Updated 9 сентября, 22:57

Актер Борисов: Сценарий мюзикла про Пушкина пришлось переписывать несколько раз

Юра Борисов рассказал, как запел ради Пушкина

13 мая 2024, 13:00
Фото: Кадр из фильма «Пророк. История Александра Пушкина»
Актер Борисов: Сценарий мюзикла про Пушкина пришлось переписывать несколько раз
Юрий Борисов, известный своими ролями в фильмах «Серебряные коньки», «Кентавр» и в сериале «Мир! Дружба! Жвачка!», поделился подробностями своего участия в музыкальной драме, основанной на жизни «солнца русской поэзии» Александра Сергеевича Пушкина, «Пророк».

В интервью Федору Бондарчуку актер рассказал о сложностях работы над проектом, который начали создавать еще в прошлом году.

Борисов, несмотря на то, что обычно не поет, принял вызов и усиленно занимается вокалом для роли Пушкина.

«Нет непоющих людей, просто люди думают, что не умеют петь», — говорит он, отмечая, что съемки уже завершены, но работа над музыкальными композициями продолжается.

По словам Борисова, фильм, действие которого происходит в XIX веке, сталкивался с необходимостью неоднократных переработок сценария. Его авторами выступили Василий Зоркий и Андрей Курганов. Сюжетная линия, по словам Борисова, находит отголоски в современности, что добавляет фильму актуальности и глубины.

Актер подчеркивает, что основная идея фильма заключается в желании показать Пушкина как живого человека с его страстями, борьбой и стремлением к свету.

Напомним, что Александр Сергеевич умер от ранения, полученного на дуэли, состоявшейся 8 февраля 1837 года, с Жоржем Дантесом. Современниками поэта его смерть была воспринята как большая утрата для русской культуры. Пушкин оставил после себя богатое наследие, которое продолжает вдохновлять писателей и поэтов по всему миру. Его произведения переведены на множество языков и входят в золотой фонд мировой литературы.

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