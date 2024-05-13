Юра Борисов рассказал, как запел ради Пушкина

Напомним, что Александр Сергеевич умер от ранения, полученного на дуэли, состоявшейся 8 февраля 1837 года, с Жоржем Дантесом. Современниками поэта его смерть была воспринята как большая утрата для русской культуры. Пушкин оставил после себя богатое наследие, которое продолжает вдохновлять писателей и поэтов по всему миру. Его произведения переведены на множество языков и входят в золотой фонд мировой литературы.