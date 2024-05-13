В России могут запретить продажу машины без согласия супруги

В Госдуму поступила инициатива, которая направлена на ограничение права продажи транспорта без согласия супруга (и). В соответствии с предложенным законопроектом, нельзя будет продать автомобиль, мотоцикл, снегоболотоход или снегоход без письменного согласия мужа или жены.



В Семейном кодексе закреплена норма, согласно которой продажа имущества (кроме недвижимости), в том числе личного семейного автомобиля, негласно совершается с согласия второго супруга, то есть сделка осуществляется в интересах семьи. Однако, судебные разбирательства отмечают трудности при доказывании согласия на такую сделку.