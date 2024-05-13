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Posted 13 мая, 12:39

Published 13 мая, 12:39

Modified 9 сентября, 19:31

Updated 9 сентября, 19:31

Продавать транспорт без согласия супруги нельзя — считают депутаты

В России могут запретить продажу машины без согласия супруги

13 мая 2024, 12:39
Фото: 1MI
Продавать транспорт без согласия супруги нельзя — считают депутаты
В России депутаты Госдумы рассмотрят инициативу о запрете продажи машины без согласия супруги.

В Госдуму поступила инициатива, которая направлена на ограничение права продажи транспорта без согласия супруга (и). В соответствии с предложенным законопроектом, нельзя будет продать автомобиль, мотоцикл, снегоболотоход или снегоход без письменного согласия мужа или жены.

В Семейном кодексе закреплена норма, согласно которой продажа имущества (кроме недвижимости), в том числе личного семейного автомобиля, негласно совершается с согласия второго супруга, то есть сделка осуществляется в интересах семьи. Однако, судебные разбирательства отмечают трудности при доказывании согласия на такую сделку.

Как продать автомобиль без согласия супругаКак продать автомобиль без согласия супруга
Как продать автомобиль без согласия супруга. Фото: 1MI

Если закон получит одобрение, то в суде не нужно будет предоставлять доказательства того, что супруг или супруга не знали о намерении продать семейный автомобиль. В этом случае письменное соглашение закроет все вопросы и упростит производство.

Как в вашей семье обычно происходит продажа автомобиля?
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#Эмилия Шпилева#Общество#Транспорт#Опросы#Законодательство
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