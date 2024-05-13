Что фен-шуй говорит о цвете вашего кошелька и какие талисманы привлекают деньги

Но что следует избегать при покупке кошелька, так это его поддержанное состояние. Одна из главных причин приобретения нового заключается в том, что нет возможности узнать, кто был предыдущим владельцем и как у него обстояли дела с финансами. Приобретение этого аксессуара с рук может негативно повлиять на личные финансы, если старый хозяин стал банкротом и имел серьезные проблемы с деньгами.