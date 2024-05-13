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Posted 13 мая, 18:10

Published 13 мая, 18:10

Modified 9 сентября, 22:58

Updated 9 сентября, 22:58

О чем говорит цвет вашего кошелька согласно фен-шуй

Что фен-шуй говорит о цвете вашего кошелька и какие талисманы привлекают деньги

13 мая 2024, 18:10
Фото: Изображение Midjourney
О чем говорит цвет вашего кошелька согласно фен-шуй
Расскажем, как цвет кошелька влияет на ваше финансовое положение, почему красный и синий — это самые нежелательные оттенки. Что действительно привлекает деньги согласна учения о фен-шуй и какие предметы нужно носить в кошельке, чтобы усилить денежный приток. Подробности — в материале NEWIA.

Значение цвета кошелька в фен-шуй

Если вы хотите использовать фен-шуй для привлечения богатства и удачи, цвет вашего кошелька очень важен. Рассмотрим наиболее распространенные цвета и то, какое воздействие они имеют на финансовый поток.

  • Черный — самый популярный цвет для кошельков, символизирует процветание и богатство. Если вы хотите продвинуться по карьерной лестнице или приумножить свое состояние, связанное с бизнесом, черный кошелек — идеальный цвет для вас.
Черный — очень популярный цвет для кошельков, символизирует процветание и богатствоЧерный — очень популярный цвет для кошельков, символизирует процветание и богатство
Черный — очень популярный цвет для кошельков, символизирует процветание и богатство. Фото: 1MI
  • Синий — олицетворяет текущую воду, поэтому синий или голубой цвет кошелька не рекомендуется использовать, так как деньги будут утекать как вода сквозь пальцы.
  • Поскольку коричневый символизирует землю, это цвет способствует сбережению. Если вы хотите начать копить деньги, коричневый — идеальный цвет кошелька.
  • Считается, что зеленые кошельки открывают возможности для получения дополнительного дохода, поэтому они рекомендуется предпринимателям, которые ищут новые идеи и возможности.
  • Желтый тоже является отличным выбором для цвета кошелька, поскольку этот оттенок напрямую связан со сбережениями. Если вы просто хотите приумножить свое богатство, лучше всего подойдут пастельно-желтые цвета .
  • Хотя розовый и может привлечь нового возлюбленного, этот цвет не рекомендует для привлечения богатства.
  • Фиолетовый, также как и розовый, входит в категорию личных отношений, поэтому этот красивый цвет кошелька никак не повлияет на увеличение денег и создание богатства.
  • Оранжевый или красный — цвет, который приводит к быстрым тратам денег, вопреки распространенному мнению о «денежном» цвете. Дело в том, что красный принадлежит стихии огня, поэтому бумага буквально сгорает от этой энергии.
Красный цвет кошелька приводит к быстрым тратам денегКрасный цвет кошелька приводит к быстрым тратам денег
Красный цвет кошелька приводит к быстрым тратам денег. Фото: 1MI

Как использовать свой кошелек, чтобы привлечь богатство и удачу?

Чтобы рекомендации фен-шуй работали, кошелек должен быть чистым, целым и свободным, чтобы было больше места для новых денег. Важно убедиться, что в кошельке нет таких ненужных вещей, как старые квитанции, чеки, обертки от конфет и другой хлам. Чем организованнее вы и ваш кошелек, тем легче привлечь деньги и богатство.

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Также к кошельку нужно относиться с уважением, не бросать где попало и класть в такое место, где он может чувствовать себя важным и ценным. Банкноты в нем всегда должны храниться аккуратно.

Вместо того, чтобы держать в кошельке кредитные карты, которые символизируют долги и убыток, важно хранить много денежных купюр, чтобы помочь привлечь больше богатства.

Как использовать свой кошелек, чтобы привлечь богатство и удачу?Как использовать свой кошелек, чтобы привлечь богатство и удачу?
Как использовать свой кошелек, чтобы привлечь богатство и удачу?. Фото: 1MI

Как правильно покупать кошелек

Внешний вид кошелька имеет большое значение во всех аспектах жизни, так как является символом статуса и благополучия. Если он старый и порванный, рекомендуется немедленно заменить его. Учение о фен-шуе говорит о том, что приобретение нового кошелька стимулирует приток денег в жизнь.

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Но что следует избегать при покупке кошелька, так это его поддержанное состояние. Одна из главных причин приобретения нового заключается в том, что нет возможности узнать, кто был предыдущим владельцем и как у него обстояли дела с финансами. Приобретение этого аксессуара с рук может негативно повлиять на личные финансы, если старый хозяин стал банкротом и имел серьезные проблемы с деньгами.

Как правильно покупать кошелекКак правильно покупать кошелек
Как правильно покупать кошелек. Фото: 1MI

Как привлечь в кошелек еще больше удачи и денег?

Поскольку кошелек — это место, где в основном хранятся деньги и карты, то привлечь больше богатства помогают некоторые талисманы. Например, можно поместить в портмоне три монеты на красной ленте, которые символизируют благополучие во всех аспектах жизни.

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Также считается, что есть определенные камни и кристаллы, которые приносят удачу и могут привлечь богатство. Фэн-шуй советует выбрать минерал, положить его в кошелек и наблюдать за изменениями. Если финансы не наладились, стоит поменять камень, тем самым найдя свой собственный талисман денежной удачи.

Минералы и камни, которые можно класть в кошелек для привлечения денегМинералы и камни, которые можно класть в кошелек для привлечения денег
Минералы и камни, которые можно класть в кошелек для привлечения денег. Фото: 1MI

Камни, которые притягивают деньги:

  • Нефрит
  • Изумруд
  • Зеленый турмалин
  • Перидот
  • Малахит
  • Кальцит
  • Авантюрин
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Еще одним методом привлечения денег в свою жизнь является хранение лаврового листа в кошельке между купюрами. Считается, что лист лавра, из которого был создан венок великого Гай Юлия Цезаря, приносит успех, власть и богатство. Зеленый цвет символизирует рост дохода, а его аромат является маяком для денежных потоков. Лавр — один из самых сильных финансовых талисманов, который используется много веков.

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#Эмилия Шпилева#Деньги#Финансы#Цвет#Удача#Зеленый цвет#Фен-шуй
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