Что фен-шуй говорит о цвете вашего кошелька и какие талисманы привлекают деньги

Posted 13 мая, 18:10
Published 13 мая, 18:10
Modified 9 сентября, 22:58
Updated 9 сентября, 22:58
Если вы хотите использовать фен-шуй для привлечения богатства и удачи, цвет вашего кошелька очень важен. Рассмотрим наиболее распространенные цвета и то, какое воздействие они имеют на финансовый поток.
Чтобы рекомендации фен-шуй работали, кошелек должен быть чистым, целым и свободным, чтобы было больше места для новых денег. Важно убедиться, что в кошельке нет таких ненужных вещей, как старые квитанции, чеки, обертки от конфет и другой хлам. Чем организованнее вы и ваш кошелек, тем легче привлечь деньги и богатство.
Также к кошельку нужно относиться с уважением, не бросать где попало и класть в такое место, где он может чувствовать себя важным и ценным. Банкноты в нем всегда должны храниться аккуратно.
Вместо того, чтобы держать в кошельке кредитные карты, которые символизируют долги и убыток, важно хранить много денежных купюр, чтобы помочь привлечь больше богатства.
Внешний вид кошелька имеет большое значение во всех аспектах жизни, так как является символом статуса и благополучия. Если он старый и порванный, рекомендуется немедленно заменить его. Учение о фен-шуе говорит о том, что приобретение нового кошелька стимулирует приток денег в жизнь.
Но что следует избегать при покупке кошелька, так это его поддержанное состояние. Одна из главных причин приобретения нового заключается в том, что нет возможности узнать, кто был предыдущим владельцем и как у него обстояли дела с финансами. Приобретение этого аксессуара с рук может негативно повлиять на личные финансы, если старый хозяин стал банкротом и имел серьезные проблемы с деньгами.
Поскольку кошелек — это место, где в основном хранятся деньги и карты, то привлечь больше богатства помогают некоторые талисманы. Например, можно поместить в портмоне три монеты на красной ленте, которые символизируют благополучие во всех аспектах жизни.
Также считается, что есть определенные камни и кристаллы, которые приносят удачу и могут привлечь богатство. Фэн-шуй советует выбрать минерал, положить его в кошелек и наблюдать за изменениями. Если финансы не наладились, стоит поменять камень, тем самым найдя свой собственный талисман денежной удачи.
Еще одним методом привлечения денег в свою жизнь является хранение лаврового листа в кошельке между купюрами. Считается, что лист лавра, из которого был создан венок великого Гай Юлия Цезаря, приносит успех, власть и богатство. Зеленый цвет символизирует рост дохода, а его аромат является маяком для денежных потоков. Лавр — один из самых сильных финансовых талисманов, который используется много веков.
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