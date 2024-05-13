Лаванда, которая притягивает деньги и богатство: куда по фен-шую ставят растение

Лаванда считается счастливым растением, привлекающим удачу и позитивную энергию и одновременно отгоняя негативную. Считается, что ее фиолетовый цвет, мягкая форма и легкий аромат способствуют расслаблению, снижают уровень стресса и помогают быть более оптимистичным, что в свою очередь позволяет чувствовать себя более уверенным в себе.