Лаванда, которая притягивает деньги и богатство: куда по фен-шую ставят растение

Posted 13 мая, 13:32
Published 13 мая, 13:32
Modified 9 сентября, 22:56
Updated 9 сентября, 22:56
Есть несколько интересных способов притянуть удачу и процветание. Одним из таких мощных методов является использование лаванды, которая умеет усилять денежную энергию.
Лаванда считается счастливым растением, привлекающим удачу и позитивную энергию и одновременно отгоняя негативную. Считается, что ее фиолетовый цвет, мягкая форма и легкий аромат способствуют расслаблению, снижают уровень стресса и помогают быть более оптимистичным, что в свою очередь позволяет чувствовать себя более уверенным в себе.
Яркий фиолетовый цвет в символике фэн-шуй ассоциируется с богатством и процветанием. Она помогает создать среду, в которой ум становится более восприимчивым. Поскольку этот аромат расслабляет и умиротворяет, он помогает энергии свободно циркулировать.
Преимуществом лаванды в фэн-шуй является то, что она представляет собой древесный элемент, который является самым процветающий из пяти элементов, символизирующим богатство, семью и здоровье. Таким образом, хранение лаванды в помещении в нужных местах вашего дома может увеличить удачу, помогая сбалансировать энергию.
Чтобы использовать весь потенциал лаванды для привлечения богатства и процветания, разместите живые растения или сушеные пакетики с лавандой в дальнем левом углу комнаты.
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