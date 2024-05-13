10 вещей времен СССР, которые стали трендовыми

Без вещей с пестрым рисунком в виде цветов не обходился ни один гардероб модницы времен СССР. Такой принт придавал образу романтичности и женственности, поэтому снова обрел популярность в наши дни. Современные модницы носят платья в цветочек в сочетании с кроссовками и грубыми ботинками, джинсовыми куртками и косухами.