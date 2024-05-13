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Posted 13 мая, 10:15

Published 13 мая, 10:15

Modified 9 сентября, 19:24

Updated 9 сентября, 19:24

10 вещей времен СССР, которые стали трендовыми

10 вещей времен СССР, которые стали трендовыми

13 мая 2024, 10:15
Фото: dzen.ru/Блог стилистки
10 вещей времен СССР, которые стали трендовыми
Модные блогеры и современные дизайнеры запустили новый тренд — моду на вещи и одежду времен СССР. Что стоит достать из бабушкиного шкафа, чтобы быть на стиле в 2024 году?

5 вещей из СССР, которые стали актуальными в 2024 году

В моде ретростиль и винтаж, а также тренд на экологичность и практичность. Поэтому вещи СССР снова в тренде.

Авоська

В моде сумки из экологичных и долговечных материалов. Поэтому слегка модернизированные советские авоськи — неотъемлемый атрибут современной модницы.

АвоськаАвоська
Авоська. Фото: Изображение Midjourney

Чугунная посуда

Посуда из чугуна обладает естественными антипригарными свойствами и практически вечная в использовании. Такие вещи из СССР наверняка сохранились у вашей бабушки, поэтому смело забирайте чугунную советскую посуду в пользование. Ведь нынешняя чугунная посуда стоит невероятно дорого.

Чугунная посудаЧугунная посуда
Чугунная посуда. Фото: Изображение Midjourney

Орешница и вафельница

Фуд-блогеры задали тренд на лакомства, приготовленные в вафельницах или орешницах. Во времена СССР такие вещи были в обиходе практически каждой хозяйки. Современные кулинары готовят в таких устройствах не только сладости, но и омлеты, драники и даже пиццу.

Орешница и вафельницаОрешница и вафельница
Орешница и вафельница. Фото: Изображение Midjourney

Виниловые пластинки и проигрыватели

В последние годы наблюдается настоящий «виниловый бум» — мода на пластинки времен СССР с раритетными записями. Если же у вашей бабушки сохранился рабочий проигрыватель, то такую вещь ценители оторвут с руками.

Виниловые пластинки и проигрывателиВиниловые пластинки и проигрыватели
Виниловые пластинки и проигрыватели. Фото: pult.ru

Граненые стаканы

Долговечные, безопасные, прочные граненые стаканы — символ эпохи СССР. Сейчас эти вещи снова в моде, поскольку гораздо экологичнее и функциональнее пластиковых и керамических аналогов.

Граненые стаканыГраненые стаканы
Граненые стаканы. Фото: Изображение Midjourney

Одежда советской эпохи, ставшая модной в 2024 году

Практичные и удобные вещи из гардероба модниц эпохи СССР снова обрели популярность, но уже с современной стилистикой.

Платки и косынки

Советские женщины носили платки повсеместно — «и в миру, и в быту». Сейчас платки и косынки стали модным аксессуаром и их носят скорее как деталь, дополняющую образ. Косынки дополняют свитера оверсайз, объемные жакеты, стеганые куртки и лаконичные костюмы.

Платки и косынкиПлатки и косынки
Платки и косынки. Фото: Изображение Midjourney

Платья с цветочным принтом

Без вещей с пестрым рисунком в виде цветов не обходился ни один гардероб модницы времен СССР. Такой принт придавал образу романтичности и женственности, поэтому снова обрел популярность в наши дни. Современные модницы носят платья в цветочек в сочетании с кроссовками и грубыми ботинками, джинсовыми куртками и косухами.

Платья с цветочным принтомПлатья с цветочным принтом
Платья с цветочным принтом. Фото: Изображение Midjourney

Резиновые сапоги

Для советской женщины резиновые сапоги не были частью модного гардероба. Это необходимая вещь, которую носили в непогоду, вовсе не беспокоясь об эстетике. Сейчас резиновые сапоги времен СССР снова в тренде. Правда, современные версии снабжены неожиданными принтами, молниями, пряжками, декоративными элементами и др.

Резиновые сапогиРезиновые сапоги
Резиновые сапоги. Фото: Изображение Midjourney

Телогрейки

Для вещей времен СССР характерна практичность и прочность. Именно поэтому телогрейки завоевали модные подиумы в наше время. Сейчас в тренде стеганые куртки и жилеты, напоминающие советские ватники и телогрейки.

ТелогрейкиТелогрейки
Телогрейки. Фото: Изображение Midjourney

Пальто с меховым воротником

Такую вещь, как норковая шуба, могла себе позволить далеко не всякая советская модница. Поэтому женщины в СССР ограничивались пальто с меховой отделкой. Нынешняя мода вернула советский тренд — сейчас носят яркие и однотонные пальто с меховым воротником.

Пальто с меховым воротникомПальто с меховым воротником
Пальто с меховым воротником. Фото: Изображение Midjourney
#Общество#Мода#Кухня#Все материалы авторов#СССР#Одежда
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