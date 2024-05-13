10 вещей времен СССР, которые стали трендовыми

Posted 13 мая, 10:15
Published 13 мая, 10:15
Modified 9 сентября, 19:24
Updated 9 сентября, 19:24
В моде ретростиль и винтаж, а также тренд на экологичность и практичность. Поэтому вещи СССР снова в тренде.
В моде сумки из экологичных и долговечных материалов. Поэтому слегка модернизированные советские авоськи — неотъемлемый атрибут современной модницы.
Посуда из чугуна обладает естественными антипригарными свойствами и практически вечная в использовании. Такие вещи из СССР наверняка сохранились у вашей бабушки, поэтому смело забирайте чугунную советскую посуду в пользование. Ведь нынешняя чугунная посуда стоит невероятно дорого.
Фуд-блогеры задали тренд на лакомства, приготовленные в вафельницах или орешницах. Во времена СССР такие вещи были в обиходе практически каждой хозяйки. Современные кулинары готовят в таких устройствах не только сладости, но и омлеты, драники и даже пиццу.
В последние годы наблюдается настоящий «виниловый бум» — мода на пластинки времен СССР с раритетными записями. Если же у вашей бабушки сохранился рабочий проигрыватель, то такую вещь ценители оторвут с руками.
Долговечные, безопасные, прочные граненые стаканы — символ эпохи СССР. Сейчас эти вещи снова в моде, поскольку гораздо экологичнее и функциональнее пластиковых и керамических аналогов.
Практичные и удобные вещи из гардероба модниц эпохи СССР снова обрели популярность, но уже с современной стилистикой.
Советские женщины носили платки повсеместно — «и в миру, и в быту». Сейчас платки и косынки стали модным аксессуаром и их носят скорее как деталь, дополняющую образ. Косынки дополняют свитера оверсайз, объемные жакеты, стеганые куртки и лаконичные костюмы.
Без вещей с пестрым рисунком в виде цветов не обходился ни один гардероб модницы времен СССР. Такой принт придавал образу романтичности и женственности, поэтому снова обрел популярность в наши дни. Современные модницы носят платья в цветочек в сочетании с кроссовками и грубыми ботинками, джинсовыми куртками и косухами.
Для советской женщины резиновые сапоги не были частью модного гардероба. Это необходимая вещь, которую носили в непогоду, вовсе не беспокоясь об эстетике. Сейчас резиновые сапоги времен СССР снова в тренде. Правда, современные версии снабжены неожиданными принтами, молниями, пряжками, декоративными элементами и др.
Для вещей времен СССР характерна практичность и прочность. Именно поэтому телогрейки завоевали модные подиумы в наше время. Сейчас в тренде стеганые куртки и жилеты, напоминающие советские ватники и телогрейки.
Такую вещь, как норковая шуба, могла себе позволить далеко не всякая советская модница. Поэтому женщины в СССР ограничивались пальто с меховой отделкой. Нынешняя мода вернула советский тренд — сейчас носят яркие и однотонные пальто с меховым воротником.
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