Три процедуры, которые мгновенно избавят от отеков

Если после рабочего дня гудят и отекают ноги, эффективно убрать отеки поможет положение тела с поднятыми вверх ногами. Например, можно лечь, а ноги закинуть на стену или спинку кровати и провести так минут 15 — 20. Кроме того, можно также обеспечить ногам приподнятое положение во время сна, подложив под них подушку или валик.