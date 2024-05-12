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Posted 12 мая, 17:00

Published 12 мая, 17:00

Modified 9 сентября, 22:51

Updated 9 сентября, 22:51

Три процедуры, которые мгновенно избавят от отеков

Три процедуры, которые мгновенно избавят от отеков

12 мая 2024, 17:00
Фото: Изображение Midjourney
Три процедуры, которые мгновенно избавят от отеков
Многие люди страдают от отеков, которые могут появляться на лице и конечностях и, в зависимости от причины появления, быть разовыми или хроническими. О том, почему появляются отеки и как быстро и эффективно их убрать, — читайте в статье.

Отек — что это?

Отек — это состояние организма, когда в каких-либо его областях накапливается лишняя жидкость. Отеки могут появляться практически на любых частях тела, в числе причин их образования — различные заболевания и травмы, употребление большого количества соленых и острых продуктов, злоупотребление спиртными напитками, недосып и др.

В большинстве случаев появление отеков требует обращения за медицинской помощью, но, если это состояние явилось следствием погрешности в диете, усталости или бурной вечеринки накануне, можно убрать их самостоятельно.

Отеки могут появляться практически на любых частях телаОтеки могут появляться практически на любых частях тела
Отеки могут появляться практически на любых частях тела. Фото: Изображение Midjourney

Как бороться с отеками

Существует несколько эффективных способов убрать разовые отеки, не связанные с какими-либо заболеваниями. Они различаются в зависимости от мест локализации и причины появления отеков, а также степени запущенности этого состояния.

Щелочное обертывание

Эффективно бороться с отечностью поможет создание в месте их образования щелочной среды. Убрать отеки хорошо поможет обычная пищевая сода, которая есть на любой кухне. Для приготовления раствора нужно взять 1,5 — 2 чайные ложки соды и размешать их в стакане горячей воды. Затем следует пропитать этим раствором ткань, обернуть ее вокруг отечной конечности и оставить на ночь.

Холодные примочки

Этот способ отлично подойдет, чтобы быстро убрать отеки на лице после бурно проведенной ночи. К отечным областям нужно приложить пропитанную холодной водой маску или слегка помассировать кожу кубиками льда. После такой процедуры лицо приобретет свежий и подтянутый вид.

Положение с поднятыми вверх ногами

Если после рабочего дня гудят и отекают ноги, эффективно убрать отеки поможет положение тела с поднятыми вверх ногами. Например, можно лечь, а ноги закинуть на стену или спинку кровати и провести так минут 15 — 20. Кроме того, можно также обеспечить ногам приподнятое положение во время сна, подложив под них подушку или валик.

Профилактика появления отеков

Если у вас наблюдается склонность к отекам, но при этом отсутствуют заболевания, требующие назначения медикаментозного лечения, для минимизирования этого состояния достаточно придерживаться нескольких несложных правил:

  • пить больше жидкости — как это ни парадоксально, но употребление большого количества чистой питьевой воды (1,5 — 2 литра в день) эффективно помогает убрать отеки;
  • снизить количество соленой и острой пищи в рационе — соль задерживает воду в организме, способствуя образованию отеков, и ее ограничение поможет их убрать;
  • не пренебрегать физическими упражнениями — убрать отеки также поможет регулярная физическая нагрузка, которая помогает держать мышцы в тонусе и улучшает кровообращение.
Убрать отеки также поможет регулярная физическая нагрузкаУбрать отеки также поможет регулярная физическая нагрузка
Убрать отеки также поможет регулярная физическая нагрузка. Фото: Изображение Midjourney
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