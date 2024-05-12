Три процедуры, которые мгновенно избавят от отеков

Posted 12 мая, 17:00
Published 12 мая, 17:00
Modified 9 сентября, 22:51
Updated 9 сентября, 22:51
Отек — это состояние организма, когда в каких-либо его областях накапливается лишняя жидкость. Отеки могут появляться практически на любых частях тела, в числе причин их образования — различные заболевания и травмы, употребление большого количества соленых и острых продуктов, злоупотребление спиртными напитками, недосып и др.
В большинстве случаев появление отеков требует обращения за медицинской помощью, но, если это состояние явилось следствием погрешности в диете, усталости или бурной вечеринки накануне, можно убрать их самостоятельно.
Существует несколько эффективных способов убрать разовые отеки, не связанные с какими-либо заболеваниями. Они различаются в зависимости от мест локализации и причины появления отеков, а также степени запущенности этого состояния.
Эффективно бороться с отечностью поможет создание в месте их образования щелочной среды. Убрать отеки хорошо поможет обычная пищевая сода, которая есть на любой кухне. Для приготовления раствора нужно взять 1,5 — 2 чайные ложки соды и размешать их в стакане горячей воды. Затем следует пропитать этим раствором ткань, обернуть ее вокруг отечной конечности и оставить на ночь.
Этот способ отлично подойдет, чтобы быстро убрать отеки на лице после бурно проведенной ночи. К отечным областям нужно приложить пропитанную холодной водой маску или слегка помассировать кожу кубиками льда. После такой процедуры лицо приобретет свежий и подтянутый вид.
Если после рабочего дня гудят и отекают ноги, эффективно убрать отеки поможет положение тела с поднятыми вверх ногами. Например, можно лечь, а ноги закинуть на стену или спинку кровати и провести так минут 15 — 20. Кроме того, можно также обеспечить ногам приподнятое положение во время сна, подложив под них подушку или валик.
Если у вас наблюдается склонность к отекам, но при этом отсутствуют заболевания, требующие назначения медикаментозного лечения, для минимизирования этого состояния достаточно придерживаться нескольких несложных правил:
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