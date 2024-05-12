Стало известно, что будет с рынком ипотеки в 2024 году

Posted 12 мая, 13:57
Published 12 мая, 13:57
Modified 9 сентября, 19:33
Updated 9 сентября, 19:33
В какую сторону движется рынок жилья весной 2024 года буквально перед закрытием льготных ипотечных программ рассказал Александр Цыганов, заведующий кафедрой ипотечного кредитования Финансового университета при Правительстве России для MIR24.TV.
Цыганов считает, что отмена льготной ипотеки на новостройки с 1 июля 2024 года может значительно повлиять на спрос. Льготные условия привлекли многих покупателей, особенно в крупных городах, где доля льготной ипотеки составляла около 90%. Сейчас рынок новостроек в значительной степени зависит от реализации и условий программ льготной ипотеки.
Эксперт предполагает, что в мае и июне этого года на рынке новостроек может возникнуть ажиотажный спрос со стороны желающих получить льготный кредит перед изменением условий программы. Такое поведение следует учесть и не откладывать решение о покупке до последнего момента.
В результате увеличения спроса на новостройки, вторичный рынок может ослабиться. Квартиры на вторичном рынке будут продаваться, но по более низким ценам, чтобы конкурировать с предложениями новостроек. Разница в кредитных ставках на льготные и классические ипотечные программы (до 2-3 раз) будет компенсирована более низкой ценой.
Цыганов также отмечает увеличение доли альтернативных сделок, где требуется доплата только в случае необходимости. Это может привести к возрождению практики обмена квартирами через жилищных маклеров, как в советское время. Владельцам вторичного жилья может быть сложно продать свою недвижимость без предоставления дополнительной скидки.
Общий спрос на недвижимость будет зависеть от доходов и настроений граждан. При росте зарплат и уверенности в будущем, спрос на недвижимость обычно растет. Россияне традиционно инвестируют в недвижимость как средство накопления, особенно когда у них появляются первые возможности. В 2024 году такой тренд можно увидеть в небольших промышленных городах, где растут доходы и куда приходит госзаказ. Также есть рост спроса на жилье со стороны семей контрактников, что способствует формированию нового среднего класса в многих российских регионах.
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