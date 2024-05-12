Стало известно, что будет с рынком ипотеки в 2024 году

Общий спрос на недвижимость будет зависеть от доходов и настроений граждан. При росте зарплат и уверенности в будущем, спрос на недвижимость обычно растет. Россияне традиционно инвестируют в недвижимость как средство накопления, особенно когда у них появляются первые возможности. В 2024 году такой тренд можно увидеть в небольших промышленных городах, где растут доходы и куда приходит госзаказ. Также есть рост спроса на жилье со стороны семей контрактников, что способствует формированию нового среднего класса в многих российских регионах.