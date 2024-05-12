Какую можно купить машину до 1 млн рублей

Ремни безопасности: проверьте бирки на ремнях безопасности, указывающие год их производства. Они должны соответствовать году выпуска автомобиля.

VIN-код: проверьте наличие табличек с VIN-кодом под стеклом, под капотом и в салоне, либо на стойке двери или рядом с сиденьем водителя. Убедитесь, что VIN-номера не повреждены, читаемы и одинаковы во всех местах. Это поможет удостовериться, что номера не были перебиты.

Маркировка на стеклах: обратите внимание на маркировку на стеклах автомобиля, которая обычно находится в нижнем правом углу. Год в маркировке на всех стеклах должен совпадать. Если это не так, возможно, стекло меняли после повреждения.