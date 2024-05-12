Какую можно купить машину до 1 млн рублей

Posted 12 мая, 11:59
Published 12 мая, 11:59
Modified 9 сентября, 19:27
Updated 9 сентября, 19:27
В 2023 году Lada стала наиболее доступной маркой автомобилей в России. Модели Granta, Niva Legend и Niva Travel в базовой комплектации можно купить за менее чем один миллион рублей. В то же время цены на самые доступные импортные автомобили начинаются от полутора до двух миллионов рублей.
При бюджете до двух миллионов рублей в настоящее время российским покупателям доступны автомобили с минимальной комплектацией, такие как Lada Vesta (1,1-1,5 миллиона рублей), «Москвич 3» (1,97 миллиона рублей), а также китайские Haval Jolion (1,79 миллиона рублей) и Dongfeng 580 (от 1,5 миллиона рублей). В этом ценовом диапазоне покупатели также могут рассмотреть японские автомобили, такие как Nissan Qashai (от 2 миллионов рублей) и Suzuki Swift (от 1,5 миллиона рублей).
На рынке новых автомобилей самые доступные китайские модели теперь начинаются от двух миллионов рублей.
Например, теоретически можно приобрести Kiaiyi E5 за 2 115 000 рублей. В то время как Chery Tiggo 4 Pro, даже в базовой версии с механической коробкой передач, стартует от 2 219 900 рублей. А модель с более мощным двигателем и вариатором обойдется в 2 509 900 рублей.
За эту цену можно приобрести такие модели, как Kia Rio Xline, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Lada Xray и Уаз Хантер.
Если предпочтение отдать более комфортным, надежным и менее подверженным поломкам машинам, стоит обратить внимание на старые модели, такие как Toyota Camry 7 (XV50) 2011–2014 года выпуска, вместительную Infiniti M4 2010–2013 года, надежную Toyota Venza 2008–2012 года выпуска, Honda Crosstour 2009–2012 года выпуска, или полноприводную Audi A6 (C7) 2011–2014 года выпуска.
Вот несколько ключевых аспектов, на которые следует обратить внимание при приобретении подержанного автомобиля:
Ремни безопасности: проверьте бирки на ремнях безопасности, указывающие год их производства. Они должны соответствовать году выпуска автомобиля.
VIN-код: проверьте наличие табличек с VIN-кодом под стеклом, под капотом и в салоне, либо на стойке двери или рядом с сиденьем водителя. Убедитесь, что VIN-номера не повреждены, читаемы и одинаковы во всех местах. Это поможет удостовериться, что номера не были перебиты.
Маркировка на стеклах: обратите внимание на маркировку на стеклах автомобиля, которая обычно находится в нижнем правом углу. Год в маркировке на всех стеклах должен совпадать. Если это не так, возможно, стекло меняли после повреждения.
Состояние салона: проверьте под ковриками и в багажнике наличие признаков влаги или окисления клемм на аккумуляторе. Поднимите задние сиденья и убедитесь, что нет запаха сырости или плесени.
Вот несколько советов, которые могут помочь вам успешно торговаться при покупке машины.
Во-первых, подготовьтесь заранее. Исследуйте рынок, изучите цены на схожие автомобили, а также узнайте информацию о характеристиках и состоянии модели, которую вы собираетесь приобрести. Это позволит вам иметь реалистичные ожидания и более уверенно выступать в переговорах.
Третий совет — проведите осмотр автомобиля. Проверьте его техническое состояние, внешний вид и историю обслуживания. Обратите внимание на любые дефекты или недостатки, которые могут повлиять на его стоимость, и используйте их в качестве аргументов во время торгов.
Когда вы готовы начать переговоры, предложите свою цену. Не стесняйтесь делать первый шаг и выдвигать свое предложение продавцу. Будьте уверены и аргументированы в своих доводах, почему вы считаете, что автомобиль стоит именно этой суммы.
Не забывайте о факторе времени. Если у вас есть время и терпение, используйте его в свою пользу. Позвольте продавцу подумать о вашем предложении или даже предложите вернуться к нему позже.
И последнее, но не менее важное — будьте готовы отказаться. Если условия сделки вас не устраивают или если вы не уверены в автомобиле, не стесняйтесь сказать «нет» и искать другие варианты. В конечном итоге, ваша цель — получить автомобиль, который соответствует вашим потребностям и бюджету.
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