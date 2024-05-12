Как платить минимум налогов при сдаче квартиры

Если вы платите налог с дохода от сдачи квартиры как физическое лицо, то вы должны уплатить подоходный налог, который составляет 13% от суммы дохода физического лица. Физическое лицо может зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель и тогда платить меньший процент от суммы дохода. Но обычно это может быть выгодно лишь в том случае, если у вас уже есть ИП и сдача квартиры как дополнительный вид деятельности.