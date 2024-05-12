Как платить минимум налогов при сдаче квартиры

Posted 12 мая, 11:47
Published 12 мая, 11:47
Modified 9 сентября, 19:22
Updated 9 сентября, 19:22
Россияне считают хорошей идеей вкладываться в недвижимость с целью долгосрочных инвестиций или ежемесячного заработка на ее аренде. Сдача квартиры посуточно или помесячно может приносить неплохой доход, но вот только не всем хочется платить налог на эту прибыль.
Однако, налоговые органы отслеживают движения средств граждан и могут выявить те самые «лишние» деньги, которые регулярно поступают на карту. И если при налоговой проверке у гражданина не будет обоснований этого дохода, «бизнесмена» ждет крупный штраф.
Мы поговорили с экспертом — профессором кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ и доктором экономических наук Капустиной Надеждой Валерьевной, чтобы разобраться как можно платить налоги выгодно и спать спокойно.
Собственник квартиры является физическим лицом и поэтому доход от сдачи квартиры является доходом физического лица. Данный доход подлежит налогообложению так же, как и все другие доходы физического лица.
Если вы платите налог с дохода от сдачи квартиры как физическое лицо, то вы должны уплатить подоходный налог, который составляет 13% от суммы дохода физического лица. Физическое лицо может зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель и тогда платить меньший процент от суммы дохода. Но обычно это может быть выгодно лишь в том случае, если у вас уже есть ИП и сдача квартиры как дополнительный вид деятельности.
В этом случае, если у вас снимает квартиру физическое лицо, ты вы будете платить 4% от дохода, а если юридическое, то 6%. Для регистрации самозанятости даже не требуется личное присутствие в налоговой. Достаточно знать свой ИНН и иметь доступ в личный кабинет налоговой.
Льгот по уплате налогов от сдачи жилья в аренду нет, так как это приравнено к обычному доходу физического лица. Однако, у пенсионеров есть льготы по налогу на имущество.
Зарегистрировать самозанятость можно в мобильном приложении «Мой налог» для iOS или Android, на сайте налоговой или в приложении вашего банка. Если вы зарегистрированы как самозанятый, то вам необходимо внести сумму дохода через личный кабинет.
До 12-го числа каждого месяца налоговая сама выставит Вам счет, который надо будет уплатить до 25-го числа.
Если вы оформлены как самозанятый или как индивидуальный предприниматель, то вы не сможете вернуть налог. Однако, если вы уплачиваете 13% как физическое лицо, то можно претендовать на льготы по возврату сумм подоходного налога на лечение, обучение, на покупку недвижимости и т. п.
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