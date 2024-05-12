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Posted 12 мая, 06:57

Published 12 мая, 06:57

Modified 9 сентября, 22:51

Updated 9 сентября, 22:51

Аллергия на шампунь — чем мыть голову?

Аллергия на шампунь — чем мыть голову?

12 мая 2024, 06:57
Фото: Изображение Midjourney
Аллергия на шампунь — серьезная проблема, которая может возникнуть даже при использовании качественного продукта. Симптомы могут проявиться сразу или через несколько дней после применения: кожа головы покраснеет, появятся зуд, жжение, сыпь или шелушение.

Эксперты рекомендуют тщательно выбирать шампунь и проводить тест на аллергию, прежде чем использовать новый продукт. Небольшое количество шампуня следует нанести на сгиб локтя и оценить реакцию кожи через день. Даже легкое покраснение может быть признаком аллергии.

Возможные причины аллергии — компоненты, входящие в состав шампуня. Красители, консерванты и отдушки могут вызывать негативные реакции кожи.

Чтобы предотвратить аллергию, стоит избегать продуктов с определенными ингредиентами. DMDM Hydantoin, Fragrance, Ceteareth- и PEG- могут быть высокоаллергенными и вызывать различные проблемы.

Если возникли симптомы аллергии, следует немедленно прекратить использование шампуня, смыв его водой. Можно также использовать натуральные средства для снятия раздражения кожи головы — такие, как ромашковый лосьон, написал журнал Woman.ru.

Для дальнейшей профилактики аллергии стоит обратиться к врачу-аллергологу для определения аллергена и исключения его в будущем.

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#Здоровье#Красота#Женщины#Все материалы авторов
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