Аллергия на шампунь — чем мыть голову?

Posted 12 мая, 06:57
Published 12 мая, 06:57
Modified 9 сентября, 22:51
Updated 9 сентября, 22:51
Эксперты рекомендуют тщательно выбирать шампунь и проводить тест на аллергию, прежде чем использовать новый продукт. Небольшое количество шампуня следует нанести на сгиб локтя и оценить реакцию кожи через день. Даже легкое покраснение может быть признаком аллергии.
Возможные причины аллергии — компоненты, входящие в состав шампуня. Красители, консерванты и отдушки могут вызывать негативные реакции кожи.
Чтобы предотвратить аллергию, стоит избегать продуктов с определенными ингредиентами. DMDM Hydantoin, Fragrance, Ceteareth- и PEG- могут быть высокоаллергенными и вызывать различные проблемы.
Если возникли симптомы аллергии, следует немедленно прекратить использование шампуня, смыв его водой. Можно также использовать натуральные средства для снятия раздражения кожи головы — такие, как ромашковый лосьон, написал журнал Woman.ru.
Для дальнейшей профилактики аллергии стоит обратиться к врачу-аллергологу для определения аллергена и исключения его в будущем.
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