Аллергия на шампунь — чем мыть голову?

Аллергия на шампунь — серьезная проблема, которая может возникнуть даже при использовании качественного продукта. Симптомы могут проявиться сразу или через несколько дней после применения: кожа головы покраснеет, появятся зуд, жжение, сыпь или шелушение.

Эксперты рекомендуют тщательно выбирать шампунь и проводить тест на аллергию, прежде чем использовать новый продукт. Небольшое количество шампуня следует нанести на сгиб локтя и оценить реакцию кожи через день. Даже легкое покраснение может быть признаком аллергии. Возможные причины аллергии — компоненты, входящие в состав шампуня. Красители, консерванты и отдушки могут вызывать негативные реакции кожи. Чтобы предотвратить аллергию, стоит избегать продуктов с определенными ингредиентами. DMDM Hydantoin, Fragrance, Ceteareth- и PEG- могут быть высокоаллергенными и вызывать различные проблемы. Если возникли симптомы аллергии, следует немедленно прекратить использование шампуня, смыв его водой. Можно также использовать натуральные средства для снятия раздражения кожи головы — такие, как ромашковый лосьон, написал журнал Woman.ru. Для дальнейшей профилактики аллергии стоит обратиться к врачу-аллергологу для определения аллергена и исключения его в будущем. Читайте также: Сухой шампунь: палочка-выручалочка или вред для волос? Спросили у трихолога Почему на коже женщин появляются растяжки и какая профилактика поможет Назван оттенок самого небанального маникюра в мае