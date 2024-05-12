11 простых способов избавиться от запаха обуви, в которой вы часто ходите

Posted 12 мая, 16:58
Published 12 мая, 16:58
Modified 9 сентября, 22:54
Updated 9 сентября, 22:54
Пищевая сода — отличный поглотитель запаха, поэтому ее рекомендуется хранить в холодильнике, чтобы она сохраняла свои свойства. Что касается обуви, просто насыпьте в нее немного пищевой соды и оставьте на ночь. Утром тщательно встряхните обувь, прежде чем снова ее надеть.
Как и пищевая сода, белый уксус отличный ликвидатор запаха. Смешайте равные части уксуса и воды в пульверизаторе и щедро распылите раствор на внутреннюю часть обуви. Убедитесь, что ботинки полностью высохли, прежде чем надевать их. Повторяйте процедуру так часто, как необходимо, можно даже после каждой носки.
Еще один пример того, как простые бытовые вещи могут эффективно справляться с проблемами. Спирт служит нейтрализатором запаха и уничтожает бактерии. Побрызгайте им обувь и оставьте ее проветриваться, чтобы спирт испарился.
После того, как вы использовали спирт или уксус для дезинфекции обуви, рекомендуется сушиться ее на улице под солнечными лучами. Кроме того, ультрафиолетовый свет действует как естественный дезодорант, так что вы получите больше, не потратив ни копейки.
Альтернативный метод устранения запаха обуви — это замораживание живущих в ней бактерий. Сначала положите пару в пакет, а затем оставьте на ночь в морозильной камере. Достаньте их на следующий день и дайте им разморозиться, прежде чем снова надевать.
Если у вас завалялись лишние куски мыла, считайте, вам повезло. Возьмите два открытых куска и положите их прямо в пару обуви. Они не только впитают неприятные запахи, но и оставят после себя чистый аромат.
Активированный уголь — недооцененный нейтрализатор запаха. Работает также хорошо, как и пищевая сода. Несколько таблеток, положенные во внутрь обуви на ночь, избавят от ненужных запахов.
Используйте скомканные газеты для устранения запаха обуви. Бумага впитает лишнюю влагу и неприятные запахи.
Если вы используете ароматные саше для шкафа, то они также пригодятся и в качестве дезодоранта для обуви.
Можно нанести несколько капель эфирного масла мяты или чайного дерева на ватные шарики и оставить их в обуви на ночь. Известно, что многие масла обладают противогрибковыми свойствами и действительно полезны для нейтрализации запахов.
Нестандартный способ поглощения запаха, но он действительно работает. Насыпьте немного кошачьего наполнителя в старые ненужные носки, завяжите узлом и оставьте их в обуви на ночь.
Носите носки: Ходить без носков — один из самых быстрых способов заставить вашу обувь пахнуть. По возможности надевайте дышащие носки, которые впитывают пот, и следите за тем, чтобы внутренняя сторона обуви была как можно более сухой. Носите свежую пару носков каждый день, снимайте носки и обувь сразу после тренировки или длительной прогулки.
Замените стельки: Если вы не можете расстаться с любимой обувью или не хотите тратиться на новую, замена стелек — недорогое решение. Сильный запах обуви содержится в стельках, поэтому замена старой пары на свежую может существенно помочь сохранить их свежий запах.
Регулярно меняйте обувь: По возможности не надевайте одну и ту же обувь каждый день. Это даст вашей обуви время проветриться.
Нанесите присыпку для ног: Тем, кто склонен к потливости ног, будет полезно нанести на них влагопоглощающую присыпку.
Содержите ноги в чистоте и сухости: Тщательно следите за гигиеной ног. Мойте их каждый день в душе, особенно между пальцами ног и дайте полностью высохнуть, прежде чем надевать носки или обувь.
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