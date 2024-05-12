11 простых способов избавиться от запаха обуви, в которой вы часто ходите

Каждый человек сталкивается с неприятным запахом обуви, особенно той, которую носит чаще всего. Это происходит из-за пота и бактерий, которые накапливаются с течением времени. Но эту проблему легко устранить с помощью ингредиентов, которые есть у вас дома.

1. Пищевая сода Пищевая сода — отличный поглотитель запаха, поэтому ее рекомендуется хранить в холодильнике, чтобы она сохраняла свои свойства. Что касается обуви, просто насыпьте в нее немного пищевой соды и оставьте на ночь. Утром тщательно встряхните обувь, прежде чем снова ее надеть. Неприятный запах ног и обуви легко устранить с помощью ингредиентов, которые есть у вас дома. . Фото: Изображение Midjourney 2. Уксус Как и пищевая сода, белый уксус отличный ликвидатор запаха. Смешайте равные части уксуса и воды в пульверизаторе и щедро распылите раствор на внутреннюю часть обуви. Убедитесь, что ботинки полностью высохли, прежде чем надевать их. Повторяйте процедуру так часто, как необходимо, можно даже после каждой носки. 3. Спирт для протирания Еще один пример того, как простые бытовые вещи могут эффективно справляться с проблемами. Спирт служит нейтрализатором запаха и уничтожает бактерии. Побрызгайте им обувь и оставьте ее проветриваться, чтобы спирт испарился. 4. Солнечный свет После того, как вы использовали спирт или уксус для дезинфекции обуви, рекомендуется сушиться ее на улице под солнечными лучами. Кроме того, ультрафиолетовый свет действует как естественный дезодорант, так что вы получите больше, не потратив ни копейки. Как сделать обувь приятно пахнущей и свежей . Фото: 1MI 5. Морозильная камера Альтернативный метод устранения запаха обуви — это замораживание живущих в ней бактерий. Сначала положите пару в пакет, а затем оставьте на ночь в морозильной камере. Достаньте их на следующий день и дайте им разморозиться, прежде чем снова надевать. 6. Батончик мыла Если у вас завалялись лишние куски мыла, считайте, вам повезло. Возьмите два открытых куска и положите их прямо в пару обуви. Они не только впитают неприятные запахи, но и оставят после себя чистый аромат. 7. Активированный уголь Активированный уголь — недооцененный нейтрализатор запаха. Работает также хорошо, как и пищевая сода. Несколько таблеток, положенные во внутрь обуви на ночь, избавят от ненужных запахов. Как избавиться от запаха ног и обуви в домашних условиях . Фото: 1MI 8. Газета Используйте скомканные газеты для устранения запаха обуви. Бумага впитает лишнюю влагу и неприятные запахи. 9. Ароматные саше для белья Если вы используете ароматные саше для шкафа, то они также пригодятся и в качестве дезодоранта для обуви. 10. Эфирные масла Можно нанести несколько капель эфирного масла мяты или чайного дерева на ватные шарики и оставить их в обуви на ночь. Известно, что многие масла обладают противогрибковыми свойствами и действительно полезны для нейтрализации запахов. 11. Наполнитель для кошачьего туалета Нестандартный способ поглощения запаха, но он действительно работает. Насыпьте немного кошачьего наполнителя в старые ненужные носки, завяжите узлом и оставьте их в обуви на ночь. Как предотвратить неприятный запах обуви . Фото: 1MI Как предотвратить неприятный запах обуви Носите носки: Ходить без носков — один из самых быстрых способов заставить вашу обувь пахнуть. По возможности надевайте дышащие носки, которые впитывают пот, и следите за тем, чтобы внутренняя сторона обуви была как можно более сухой. Носите свежую пару носков каждый день, снимайте носки и обувь сразу после тренировки или длительной прогулки. Замените стельки: Если вы не можете расстаться с любимой обувью или не хотите тратиться на новую, замена стелек — недорогое решение. Сильный запах обуви содержится в стельках, поэтому замена старой пары на свежую может существенно помочь сохранить их свежий запах. Чем отмыть белую подошву обуви в домашних условиях Узнать подробнее Регулярно меняйте обувь: По возможности не надевайте одну и ту же обувь каждый день. Это даст вашей обуви время проветриться. Нанесите присыпку для ног: Тем, кто склонен к потливости ног, будет полезно нанести на них влагопоглощающую присыпку. Содержите ноги в чистоте и сухости: Тщательно следите за гигиеной ног. Мойте их каждый день в душе, особенно между пальцами ног и дайте полностью высохнуть, прежде чем надевать носки или обувь. 10 вещей, которые вы никогда не должны чистить уксусом Узнать подробнее 10 вещей, которые нужно чистить при помощи лимонной кислоты Узнать подробнее 4 способа разгладить одежду без утюга — эти советы пригодятся каждому! Узнать подробнее Читайте также: 20 идей, где можно спрятать мелкую бытовую технику и посуду Как организовать пространство на кухне: топ-25 полезных идей для хранения 9 обязательных дел на кухне перед отъездом в отпуск