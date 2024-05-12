10 вещей, которые нужно чистить при помощи лимонной кислоты

Posted 12 мая, 15:19
Published 12 мая, 15:19
Modified 9 сентября, 22:54
Updated 9 сентября, 22:54
Лимонная кислота — это органическое соединение, содержащееся в цитрусовых фруктах, таких как лимоны, лаймы, апельсины и грейпфруты. Синтетическая версия производится для консервирования продуктов, а также содержится во многих чистящих средствах. Она не имеет запаха, цвета и внешне похожа на поваренную соль.
Лимонная кислота дезинфицирует поверхности, избавляет от пятен. К тому же, изготовление раствора в домашних условиях обходится в несколько раз дешевле промышленного чистящего средства.
Чтобы использовать лимонную кислоту для уборки, рекомендуется использовать ту же крепость (5-8%), которая содержится в натуральном лимоне. Для этого необходимо смешать 1 ст. л. лимонной кислоты с 1 стаканом теплой воды во флаконе-распылителе. Встряхните флакон, чтобы растворить порошок. Для более стойких пятен можно использовать до 10% лимонной кислоты в чистящем растворе.
Кофемашины и чайники требуют регулярного удаления накипи для поддержания их нормальной работы, особенно в домах с жесткой водой. Для удаления накипи вскипятите 1 столовую ложку лимонной кислоты с одним стаканом воды. В кофемашине пропустите через резервуар такой же раствор в режиме, как при приготовлении кофе.
У вас есть пятна на вашем унитазе? Лимонная кислота может помочь избавиться от них. Насыпьте 3-4 столовые ложки лимонной кислоты прямо в слив, вотрите порошок в загрязненный участок и оставьте на несколько часов, прежде чем смывать.
Разделочную деревянную доску, которая является рассадником бактерий, особенно после разделки мясных продуктов, стоит регулярно мыть при помощи лимонной кислоты. Сбрызните ее приготовленным раствором, дайте составу впитаться в течение 10 минут, а затем промойте теплой водой.
Лимонную кислоту можно также использовать для протирания столешниц, которые тоже являются основным местом скопления грязи. Слабый домашний раствор можно использовать практически на любом материале, за исключением мрамора и гранита.
Душевые кабины и ванны подвержены скоплению извести, мыльной пены и плесени, что делает лимонную кислоту идеальным чистящим средством для этой работы. Распылите раствор по всей душевой кабинке, ванне и оставьте на 10-15 минут, прежде чем смыть.
Затирки со временем может отличаться по цвету и портить интерьер ванной комнаты. Помойте ее мыльным раствором, а потом распылите раствор лимонной кислоты и оставьте на несколько минут. Поскольку затирка полупористая, лимонная кислота может разъесть ее, если оставить слишком надолго.
Чтобы ваша посудомоечная машина пахла чистотой и работала с максимальной производительностью, попробуйте использовать лимонную кислоту, чтобы очистить ее. Добавьте около 3 столовых ложек лимонной кислоты в емкость для моющего средства и запустите обычный цикл. После промывки снова запустите посудомойку, но уже с обычным моющим средством.
Стиральная машина это еще один разносчик бактерий, которая требует регулярной профилактической чистки. Запустите цикл горячей стирки с дополнительным полосканием, всыпав в отсек для стирального порошка 2-3 ложки лимонной кислоты.
Многоразовые бутылки для воды, в том числе, спортивные, очень часто имеют неприятный запах из-за размножения бактерий, поэтому требуют частой и качественной мойки. Лимонная кислота помогает удалить все эти проблемы.
Вымойте бутылку пр помощи средства для посуды и щетки-ершика. Наполните ее горячей водой с добавлением 2-3 ст. л. лимонной кислоты, хорошенько потрясите и оставьте на 15 минут. По истечении времени промойте и высушите на воздухе.
Лимонная кислота является отличным универсальным чистящим средством. Используйте спрей и салфетку из микрофибры для чистки дверных ручек, выключателей света, панели холодильника, микроволновой печи и т. д.
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