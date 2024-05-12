10 вещей, которые нужно чистить при помощи лимонной кислоты

Чтобы использовать лимонную кислоту для уборки, рекомендуется использовать ту же крепость (5-8%), которая содержится в натуральном лимоне. Для этого необходимо смешать 1 ст. л. лимонной кислоты с 1 стаканом теплой воды во флаконе-распылителе. Встряхните флакон, чтобы растворить порошок. Для более стойких пятен можно использовать до 10% лимонной кислоты в чистящем растворе.