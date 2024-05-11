Житель Челябинска выиграл на выходных более 600 млн рублей в лотерею

Пока о победителе ничего не известно, в ближайшее время он должен связаться с администрацией Лотерейного центра, чтобы предоставить свой билет и получить выигрыш. Но уже ясно, что мультимиллионером стал житель Челябинска, где был куплен билет. Сумма его приза составляет 607 032 698 ₽.