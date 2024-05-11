Житель Челябинска выиграл на выходных более 600 млн рублей в лотерею

Posted 11 мая, 13:16
Published 11 мая, 13:16
Modified 9 сентября, 22:54
Updated 9 сентября, 22:54
10 мая состоялась очередная игра «Спортлото „4 из 20“, которая принесла еще одному россиянину невероятную сумму выигрыша.
Пока о победителе ничего не известно, в ближайшее время он должен связаться с администрацией Лотерейного центра, чтобы предоставить свой билет и получить выигрыш. Но уже ясно, что мультимиллионером стал житель Челябинска, где был куплен билет. Сумма его приза составляет 607 032 698 ₽.
Однако, победитель не сможет получить всю сумму выигрыша. Дело в том, что с 2021 года введен новый налог, который обязывает платить с выигрышей от 5 млн рублей более чем 13%. На руки новый миллионер получит чуть больше 500 000 рублей.
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