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Posted 11 мая, 13:16

Published 11 мая, 13:16

Modified 9 сентября, 22:54

Updated 9 сентября, 22:54

Житель Челябинска сильно удивится, узнав что выиграл более 600 млн рублей в лотерею

Житель Челябинска выиграл на выходных более 600 млн рублей в лотерею

11 мая 2024, 13:16
Фото: Изображение Midjourney
Житель Челябинска сильно удивится, узнав что выиграл более 600 млн рублей в лотерею
Жителю Челябинска крупно повезло — в праздники, посвященные дню Победы, он смог выиграть более 600 млн рублей. Однако получить выигрыш на прежних условиях не получится из-за новой налоговой ставки.

10 мая состоялась очередная игра «Спортлото „4 из 20“, которая принесла еще одному россиянину невероятную сумму выигрыша.

Пока о победителе ничего не известно, в ближайшее время он должен связаться с администрацией Лотерейного центра, чтобы предоставить свой билет и получить выигрыш. Но уже ясно, что мультимиллионером стал житель Челябинска, где был куплен билет. Сумма его приза составляет 607 032 698 ₽.

Однако, победитель не сможет получить всю сумму выигрыша. Дело в том, что с 2021 года введен новый налог, который обязывает платить с выигрышей от 5 млн рублей более чем 13%. На руки новый миллионер получит чуть больше 500 000 рублей.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Деньги#Финансы#Лотереи#Выигрыш
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