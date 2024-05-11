Модные заповеди Виктории Бекхэм, которые сделали ее иконой стиля

Posted 11 мая, 08:51
Published 11 мая, 08:51
Modified 9 сентября, 22:51
Updated 9 сентября, 22:51
Экс-солистку Spice Girls часто называют иконой стиля. Она не только известная личность и дизайнер одежды, но и мама четверых детей, успешно сочетающая карьеру и семейную жизнь. В своей книге «Еще полдюйма безупречного стиля» Виктория дает советы по созданию образов, рассказывая о том, где приобрести модные вещи и на каких модных дизайнерах стоит остановить внимание.
Хотя не все правила Виктории актуальны в настоящее время, ее советы по созданию образов остаются ценными.
Эти принципы помогли Виктории Бекхэм обрести свой уникальный стиль и стать иконой моды, написал журнал Woman.ru.
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