newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 мая, 08:51

Published 11 мая, 08:51

Modified 9 сентября, 22:51

Updated 9 сентября, 22:51

Модные заповеди Виктории Бекхэм, которые сделали ее иконой стиля

Модные заповеди Виктории Бекхэм, которые сделали ее иконой стиля

11 мая 2024, 08:51
Фото: Изображение Midjourney
Виктория Бекхэм, известная своим минималистичным стилем, в начале двухтысячных годов не боялась экспериментировать с образами. Ее опыт помог ей найти свой неповторимый стиль.

Экс-солистку Spice Girls часто называют иконой стиля. Она не только известная личность и дизайнер одежды, но и мама четверых детей, успешно сочетающая карьеру и семейную жизнь. В своей книге «Еще полдюйма безупречного стиля» Виктория дает советы по созданию образов, рассказывая о том, где приобрести модные вещи и на каких модных дизайнерах стоит остановить внимание.

Хотя не все правила Виктории актуальны в настоящее время, ее советы по созданию образов остаются ценными.

  1. Мысленно представляйте образ. Планируя стилизации заранее, вы сможете избежать лишних хлопот при выборе подходящих аксессуаров и обуви.

 

  1. Обратитесь к ретро. Добавьте элементы из прошлого к современным нарядам, чтобы придать им интересный и стильный вид.

 

  1. Съездите за границу. Приобретайте модные находки за границей, где можно найти необычные, но доступные вещи.

 

  1. Вложитесь в классику. Инвестируйте в базовые вещи, такие как джинсы, свитера и обувь, которые всегда останутся в моде.

 

  1. Подгоняйте одежду под себя. Не бойтесь изменять вещи, чтобы они лучше смотрелись на вас и отражали ваш индивидуальный стиль.

 

  1. Начинайте с белья. Подберите качественное белье, которое будет комфортным и подходящим для любого образа.

 

  1. Доверьтесь друзьям. Не стесняйтесь обращаться за советом к тем, кто разбирается в моде и стиле.

 

  1. Не раскрывайте все сразу. Оставьте место для воображения, создавая загадку и интригу в своем образе.

 

Эти принципы помогли Виктории Бекхэм обрести свой уникальный стиль и стать иконой моды, написал журнал Woman.ru.

Читайте также:
Самые модные техники окрашивания 2024 года: 6 идей для ваших волосБелый маникюр: 10 нежных дизайнов ногтей, которые сейчас в модеЧто из одежды носить женщинам плюc-сайз, чтобы выглядеть стильно
#Красота#Мода#Все материалы авторов#Стиль
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика