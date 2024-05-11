Модные заповеди Виктории Бекхэм, которые сделали ее иконой стиля

Экс-солистку Spice Girls часто называют иконой стиля. Она не только известная личность и дизайнер одежды, но и мама четверых детей, успешно сочетающая карьеру и семейную жизнь. В своей книге «Еще полдюйма безупречного стиля» Виктория дает советы по созданию образов, рассказывая о том, где приобрести модные вещи и на каких модных дизайнерах стоит остановить внимание.