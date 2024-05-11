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Posted 11 мая, 05:01

Published 11 мая, 05:01

Modified 9 сентября, 22:53

Updated 9 сентября, 22:53

Назван лучший способ заработать на своей недвижимости, сдавая ее в аренду

Лучшая альтернатива покупки квартиры с целью сдачи в аренду

11 мая 2024, 05:01
Фото: 1MI

Назван лучший способ заработать на своей недвижимости, сдавая ее в аренду

Покупка квартиры, которую в дальнейшем планируется сдавать в аренду, выглядит уже не так прибыльно, как раньше. На российском рынке есть другие способы получать дивиденды со своей недвижимости.

Последние несколько лет сдача квартиры в аренду не приносит хорошего дохода. Этому способствуют растущие цены на коммунальные услуги и высокие платежи по ипотеке, которые едва ли покрываются арендными платежами.

Похоже, что сейчас не лучшее время для покупки жилья с целью сдачи в аренду. К счастью, есть новый способ инвестировать в недвижимость, а не идти по обычному пути.

Аренда жилья для отдыха

В последние несколько лет более прибыльным делом стала сдача недвижимости в краткосрочную аренду, а не долгосрочным арендаторам. При этом, жилье должно располагаться в курортной зоне или туристической местности.

Согласно данным специализированного брокера Holiday Let Mortgages, если вы владеете недвижимостью в востребованных местах, вы можете получить годовой доход в три раза превышающий доход от помесячной оплаты.

Напомним, что по оценке компании «ЛЕТО Недвижимость» 40% покупателей жилья в Краснодарском крае ориентированы на сдачу ее в краткосрочную аренду.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Недвижимость#Жилье#Снять жилье#Аренда жилья#Жилье в РФ#Рынок недвижимости#Спрос на жилье#Посуточная аренда#Цены на жилье#Аренда квартиры
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