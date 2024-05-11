Лучшая альтернатива покупки квартиры с целью сдачи в аренду

Posted 11 мая, 05:01
Published 11 мая, 05:01
Modified 9 сентября, 22:53
Updated 9 сентября, 22:53
Последние несколько лет сдача квартиры в аренду не приносит хорошего дохода. Этому способствуют растущие цены на коммунальные услуги и высокие платежи по ипотеке, которые едва ли покрываются арендными платежами.
Похоже, что сейчас не лучшее время для покупки жилья с целью сдачи в аренду. К счастью, есть новый способ инвестировать в недвижимость, а не идти по обычному пути.
В последние несколько лет более прибыльным делом стала сдача недвижимости в краткосрочную аренду, а не долгосрочным арендаторам. При этом, жилье должно располагаться в курортной зоне или туристической местности.
Согласно данным специализированного брокера Holiday Let Mortgages, если вы владеете недвижимостью в востребованных местах, вы можете получить годовой доход в три раза превышающий доход от помесячной оплаты.
Напомним, что по оценке компании «ЛЕТО Недвижимость» 40% покупателей жилья в Краснодарском крае ориентированы на сдачу ее в краткосрочную аренду.
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