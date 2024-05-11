Что будет с рынком жилья после продления «Семейной ипотеки»

Как это скажется на темпах строительства жилья рассказала основательница агентства недвижимости Development Estate Анастасия Афанасьева. Эксперт считает, что решение о продлении ипотеки поддержит работу строительных компаний и обеспечит их стабильным спросом на жилье. Даже если ипотеку с Господдержкой не продлят после 1 июля 2024 года, уже одной семейной программы хватит для поддержки планов девелоперов.