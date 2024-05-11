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Posted 11 мая, 14:32

Published 11 мая, 14:32

Modified 9 сентября, 19:58

Updated 9 сентября, 19:58

Что будет с рынком жилья после продления «Семейной ипотеки»

Что будет с рынком жилья после продления «Семейной ипотеки»

11 мая 2024, 14:32
Фото: Изображение Midjourney
Эксперты рассказали, как продление «Семейной ипотеки» повлияет на рынок жилья и спрос на квартиры.
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Владимир Путин анонсировал решение продлить «Семейную ипотеку». По мнению экспертов, эта программа будет иметь дифференцированную процентную ставку в зависимости от количества и возраста детей.

Как это скажется на темпах строительства жилья рассказала основательница агентства недвижимости Development Estate Анастасия Афанасьева. Эксперт считает, что решение о продлении ипотеки поддержит работу строительных компаний и обеспечит их стабильным спросом на жилье. Даже если ипотеку с Господдержкой не продлят после 1 июля 2024 года, уже одной семейной программы хватит для поддержки планов девелоперов.

Такую же позицию высказал вице-президент Ассоциации юристов Владимир Кузнецов. Он считает, что до 2030 года у людей сохранится интерес к недвижимости, а где-то даже и увеличится. Однако, эксперт предполагает, что продление семейной ипотеки не скажется на неосновательный рост цен.

Напомним, что по состоянию на февраль 2024 год в России отмечается снижение объемов выдачи ипотеки, увеличение количества потребительских займов и автокредитов, которые связывают с новыми изменениями в законодательстве о таможне.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Недвижимость#Жилье#Ипотека
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