Что будет с рынком жилья после продления «Семейной ипотеки»

Posted 11 мая, 14:32
Published 11 мая, 14:32
Modified 9 сентября, 19:58
Updated 9 сентября, 19:58
Владимир Путин анонсировал решение продлить «Семейную ипотеку». По мнению экспертов, эта программа будет иметь дифференцированную процентную ставку в зависимости от количества и возраста детей.
Как это скажется на темпах строительства жилья рассказала основательница агентства недвижимости Development Estate Анастасия Афанасьева. Эксперт считает, что решение о продлении ипотеки поддержит работу строительных компаний и обеспечит их стабильным спросом на жилье. Даже если ипотеку с Господдержкой не продлят после 1 июля 2024 года, уже одной семейной программы хватит для поддержки планов девелоперов.
Такую же позицию высказал вице-президент Ассоциации юристов Владимир Кузнецов. Он считает, что до 2030 года у людей сохранится интерес к недвижимости, а где-то даже и увеличится. Однако, эксперт предполагает, что продление семейной ипотеки не скажется на неосновательный рост цен.
Напомним, что по состоянию на февраль 2024 год в России отмечается снижение объемов выдачи ипотеки, увеличение количества потребительских займов и автокредитов, которые связывают с новыми изменениями в законодательстве о таможне.
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