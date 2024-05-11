Блестящие слезы — самый необычный тренд в макияже от Меган Фокс

Для тех, кто хочет выглядеть ярко, подойдет следующий вариант макияжа. Сначала необходимо нанести на веки праймер. Без него не обойтись, ведь теней придется накладывать много, нужно, чтобы макияж хорошо держался. Выберите из палетки тени, которые вам нравятся. Прокрасьте одним цветом верхнее веко, для нижнего подберите другой оттенок. Затем с помощью кисти продлите дорожку слез от нижнего века вниз по щеке. Рядом пририсуйте еще несколько полос, используя для этого разные цвета. Для натуральности можно добавить поверх теней немного хайлайтера.