Блестящие слезы — самый необычный тренд в макияже от Меган Фокс

Posted 11 мая, 19:00
Published 11 мая, 19:00
Modified 9 сентября, 22:50
Updated 9 сентября, 22:50
Если хочется выглядеть как королева драмы — этот вариант для вас. Не беспокойтесь, что будете похожи на Пьеро, аккуратные слезинки не сделают ваш образ странным. Нарисовать капельки просто: нужно аккуратно прорисовать слезинки глиттером или блестящей подводкой. Лучше всего выглядят полупрозрачные тона, но если хочется чего-то более провокационного, не стесняйтесь использовать цветную косметику.
До Хеллоуина еще далеко, но любительницам готического макияжа можно уже сейчас заготавливать глиттер. С его помощью можно сделать отличные импровизированные слезы, которые будут отчетливо выделяться на фоне черных или коричневых теней.
Этот вариант подойдет любительницам однотонного макияжа. Нужно нанести на верхнее веко (от роста ресниц до складки) мерцающие тени медного оттенка, слегка растушевать на краях и нанести тени того же цвета на нижние веки. Затем кисточкой аккуратно прорисовать дорожки слез от внешнего уголка глаза к скулам. Останется только подчеркнуть взгляд, подведя слизистую черным карандашом и прокрасив ресницы тушью этого же цвета.
Для тех, кто хочет выглядеть ярко, подойдет следующий вариант макияжа. Сначала необходимо нанести на веки праймер. Без него не обойтись, ведь теней придется накладывать много, нужно, чтобы макияж хорошо держался. Выберите из палетки тени, которые вам нравятся. Прокрасьте одним цветом верхнее веко, для нижнего подберите другой оттенок. Затем с помощью кисти продлите дорожку слез от нижнего века вниз по щеке. Рядом пририсуйте еще несколько полос, используя для этого разные цвета. Для натуральности можно добавить поверх теней немного хайлайтера.
Когда слезы готовы, останется придать им блеск. Следует смочить кисть в средстве для фиксации макияжа и обмакнуть ее в блестки. Нанести их аккуратными вбивающими движениями на прорисованные слезы.
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