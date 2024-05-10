Психолог Саегерт рассказала об опасности проживания в маленькой квартире

Сьюзан Саегерт, профессор экологической психологии в CUNY Graduate Center и директор Исследовательской группы по жилищной среде, соглашается с тем, что микроквартиры вероятнее всего станут привлекательным выбором для молодых жителей, которые не хотят жить в общежитии и делить пространство с друзьями. Но она предупреждает, что крошечные условия проживания могут быть ужасными для других жильцов, особенно если пара или родитель с ребенком втискиваются в 20-30 квадратных метров на длительный срок, независимо от того, насколько хорошо спроектирована квартира.