Психолог Саегерт рассказала об опасности проживания в маленькой квартире

Posted 10 мая, 18:16
Published 10 мая, 18:16
Modified 9 сентября, 19:41
Updated 9 сентября, 19:41
Сьюзан Саегерт, профессор экологической психологии в CUNY Graduate Center и директор Исследовательской группы по жилищной среде, соглашается с тем, что микроквартиры вероятнее всего станут привлекательным выбором для молодых жителей, которые не хотят жить в общежитии и делить пространство с друзьями. Но она предупреждает, что крошечные условия проживания могут быть ужасными для других жильцов, особенно если пара или родитель с ребенком втискиваются в 20-30 квадратных метров на длительный срок, независимо от того, насколько хорошо спроектирована квартира.
Дети в переполненных квартирах и домах с низким доходом могут в конечном итоге замкнуться в себе, у них могут возникнуть проблемы с учебой и концентрацией внимания.
«Я много изучал детей в переполненных квартирах и домах с низким доходом, — сказал Саегерт, — и в конечном итоге они могут стать замкнутыми, у них возникнут проблемы с учебой и концентрацией внимания. В таких ситуациях современные удобства, такие как окна от пола до потолка, дополнительные места для хранения вещей и общая терраса на крыше, не компенсируют фундаментальное отсутствие уединения в доме ребенка каждый день».
Со временем жители больших городов могут столкнуться с более дорогим жильем, заплатив ту же сумму за аренду студии в районе, где раньше они могли позволить себе однокомнатную. Микро-квартира вполне может стать будущим — единственным жизнеспособным выбором для большого числа арендаторов.
Помимо экономического воздействия есть еще и психологические аспекты. Люди склонны чувствовать себя счастливее и здоровее, когда могут приглашать других людей в гости и удовлетворять свои потребности в общении.
Но по мере того, как мини-квартиры активно завоевывают мир, эксперты предупреждают, что микрожизнь может оказаться не той городской панацеей, которой мы ждали. Для некоторых жителей потенциальные риски для здоровья и проблемы скученности могут перевесить преимущества доступного жилья.
«Несомненно, микро-квартиры могут оказаться идеальным вариантом для молодых специалистов в возрасте от 20 лет», — говорит Дак Копец, директор отдела дизайна в области здоровья человека Бостонского архитектурного колледжа и автор книги «Экологическая психология в дизайне». - Но они определенно могут быть вредны для здоровья в возрасте 30-40 лет, которые сталкиваются с различными факторами стресса, которые могут сделать трудные условия жизни проблемой».
Предполагается, что дом является безопасным убежищем, а житель со сложной работой может чувствовать себя запертым ночью в квартире, вызывающей клаустрофобию. Человек вынужденный жить между физической скученностью мебели и вещей в своей квартире и социальной скученностью, вызванной другими жителями в местах общего пользования здания.
Исследования, говорит Копец, показали, что стресс, связанный с теснотой, может увеличить уровень домашнего насилия и злоупотребления психоактивными веществами.
Для всех нас повседневная жизнь — это последовательность событий, объясняет он. Поскольку микро-квартиры слишком малы, чтобы вместить в себя такую базовую мебель, как кровать, стол и кушетка, жильцам приходится перестраивать свои помещения в течение дня: складывать кровать или вешать обеденный стол на стену.
Если поначалу это может показаться необычным, в конечном итоге оборачивается множеством мелких неудобств, связанных просто с тем, чтобы лечь спать или приготовить завтрак перед работой. В этом случае жильцы могут со временем перестать складывать свою мебель каждый день, и пространство станет казаться еще более стесненным.
Профессор психологии Техасского университета Сэмюэл Гослинг, который изучает связь между людьми и их имуществом, рассказал, что квартира должна удовлетворять и другие психологические потребности, такие как самовыражение и расслабление, которые не так легко удовлетворить в очень тесном пространстве.
С другой стороны, Евгения Л. Берч, профессор городских исследований и образования Пенсильванского университета, рассказывает что это не первый случай, когда в жизнь входит бум на микро-квартиры. Например, Нью-Йорк на протяжении всей своей истории сталкивался с издержками общественного здравоохранения из-за перенаселенности и минимальных стандартов проживания в квартирах.
«Со временем застройщики Нью-Йорка придумали множество способов удовлетворить потребность в доступном жилье», — сказал Берч. — В 19 веке построили трущобы, против которых боролись реформаторы. Другими решениями были пансионаты, миссии, приюты и то, что стало известно как единицы размещения в одной комнате или SRO.»
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