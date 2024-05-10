Курильщиков на балконе ждет серьезное наказание в России

Юрист Ирина Сивакова подчеркнула, что хотя балкон считается частной собственностью и курить на нем не запрещено, соседи могут обратиться с заявлением суд и наказать соседа за то, что он приносит вред. Например, дым может попадать с балкона курильщика в соседнюю квартиру.