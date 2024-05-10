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Posted 10 мая, 13:20

Published 10 мая, 13:20

Modified 9 сентября, 19:31

Updated 9 сентября, 19:31

Владельцев квартир с балконом ждет большой сюрприз и судебные иски

Курильщиков на балконе ждет серьезное наказание в России

10 мая 2024, 13:20
Фото: 1MI
Владельцев квартир с балконом ждет большой сюрприз и судебные иски
Серьезные штрафы грозят тем, кто курит на балконе. Какое наказание предусмотрено, в материале Newia.

Согласно новому решению Верховного суда РФ, вступившее в силу 5 января 2024 года, жильцы многоквартирных домов, которые страдают от сигаретного дыма своих соседей-курильщиков, теперь могут требовать компенсацию морального вреда.

Юрист Ирина Сивакова подчеркнула, что хотя балкон считается частной собственностью и курить на нем не запрещено, соседи могут обратиться с заявлением суд и наказать соседа за то, что он приносит вред. Например, дым может попадать с балкона курильщика в соседнюю квартиру.

При этом, пострадавшие должны предупредить о своих неудобствах, сообщив о намерении обратится в суд, а также собрать доказательства, включая видеозаписи или показания свидетелей. В таком случае суд может вынести решение в пользу пострадавших и потребовать компенсации за моральный ущерб.

Поэтому уже с 5 января курильщикам на балконах следует быть особенно внимательными и не доставлять неудобств своим соседям, чтобы избежать выплаты компенсации.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Недвижимость#Жилье#Соседи#Штрафы#Балкон#Курильщики
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