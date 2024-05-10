Коричневые губы: Барбара Палвин поделилась идеей кофейного макияжа на лето-2024

Posted 10 мая, 06:09
Published 10 мая, 06:09
Modified 9 сентября, 22:50
Updated 9 сентября, 22:50
Самое главное в таком макияже — не перегрузить образ. Поэтому глаза нужно оставить максимально естественными. Можно подчеркнуть ресницы тушью, чтобы распахнуть взгляд, этого вполне достаточно. Однако Барбара Палвин добавила еще немного акцента на глаза с помощью коричневых теней — следуйте ее примеру, если планируете вечерний выход. Для гармоничности и свежести лица добавьте на яблочки щек немного румян.
Основная составляющая кофейного макияжа — работа с карандашом для губ и помадой. Следует обвести губы остро отточенным коричневым карандашом. Для придания визуального объема можно немного выйти за контур. Затем с помощью кисти необходимо заполнить губы помадой в тон карандаша или немного светлее него.
Если вы любите эксперименты, попробуйте отойти от макияжа Барбары и придумать свой вариант кофейного мейкапа. Чтобы вдохновиться, вспомните образ Рейчел Грин из «Друзей» в исполнении Дженнифер Энистон. Или присмотритесь к вариантам с красной дорожки Недели моды в Нью-Йорке, где многие звезды появились с макияжем в кофейном оттенке, например Аврил Лавин, Джулия Фокс и Эмили Ратаковски.
Еще примеры кофейного макияжа можно поискать в социальных сетях — многие популярные бьюти-блогеры уже успели снять видеоуроки по его нанесению. Тренд только набирает обороты, так что к осени ожидается максимальный подъем интереса к такому макияжу и увеличение разнообразия его вариантов. Наверняка в холодном сезоне многим захочется теплых оттенков и более строгих, темных тонов.
Еще один источник вдохновения — ваш любимый кофе. Существуют варианты кофейного мейкапа под названием «латте», «капучино», «макиато». Просто придерживайтесь тонов, подходящих вашему цветотипу, и добавляйте оригинальности «по вкусу». В этом сезоне уместны и глянцевые помады, и нежный блеск, и даже перламутровое сияние.
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