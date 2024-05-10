Коричневые губы: Барбара Палвин поделилась идеей кофейного макияжа на лето-2024

Самое главное в таком макияже — не перегрузить образ. Поэтому глаза нужно оставить максимально естественными. Можно подчеркнуть ресницы тушью, чтобы распахнуть взгляд, этого вполне достаточно. Однако Барбара Палвин добавила еще немного акцента на глаза с помощью коричневых теней — следуйте ее примеру, если планируете вечерний выход. Для гармоничности и свежести лица добавьте на яблочки щек немного румян.