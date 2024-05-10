Как точно получить ипотечные каникулы

Основатель инвесткомпании SharesPro Денис Астафьев рассказал, что ипотечные каникулы даются на срок не более 6 месяцев. Однако, выйти из каникул можно и до истечения этого времени. При этом, войти в каникулы можно задним числом, не превышающим 2 месяца. Например, при просрочке платежа за февраль 2024 год и понимания что в марте финансовая ситуация не стабилизируется, заемщик может написать на ипотечные каникулы с 1 февраля 2024 года. Таким образом, в кредитной истории не будет отметки о просроченной задолженности.