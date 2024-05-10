Как точно получить ипотечные каникулы

Posted 10 мая, 18:09
Published 10 мая, 18:09
Modified 9 сентября, 19:47
Updated 9 сентября, 19:47
Ипотечные каникулы предоставляются банками для помощи заемщикам в период временных трудностей или после заключения договора об ипотеке.
Каникулы дают возможность временного отдыха от кредитных обязательств и позволяют снять финансовую нагрузку, особенно в периоды экономических трудностей. Банки предоставляют их, чтобы предотвратить возникновение проблем с погашением кредита и помочь заемщикам разумно распределить свои финансовые ресурсы.
С 1 января 2024 года отдых от долгов может предоставляться по всем кредитам и вне зависимости от их даты открытия, которые есть у заемщика.
В соответствии с законодательством, ипотечные каникулы могут быть предоставлены в различных случаях, таких как снижение дохода, инвалидность, безработица и другие сложные ситуации.
Основатель инвесткомпании SharesPro Денис Астафьев рассказал, что ипотечные каникулы даются на срок не более 6 месяцев. Однако, выйти из каникул можно и до истечения этого времени. При этом, войти в каникулы можно задним числом, не превышающим 2 месяца. Например, при просрочке платежа за февраль 2024 год и понимания что в марте финансовая ситуация не стабилизируется, заемщик может написать на ипотечные каникулы с 1 февраля 2024 года. Таким образом, в кредитной истории не будет отметки о просроченной задолженности.
Для получения ипотечных каникул необходимо предоставить банку документы, подтверждающие финансовые трудности, и заполнить соответствующую форму по бланку кредитной организации.
Для обоснования временной приостановки платежей потребуется справка о доходах, справка о нетрудоспособности, документ о прекращении трудовых отношений с работодателем или иные справки, говорящие об ухудшении материального положения.
Законодательством предусмотрено, что такой мерой можно воспользоваться только один раз по одному кредиту.
В 2024 году с новыми изменениями в законодательстве заемщики получают дополнительные возможности воспользоваться ипотечными каникулами. Теперь у вас есть право обжаловать решение банка, если вам было отказано в предоставлении каникул. Новые правила защищают интересы заемщиков в сложной финансовой ситуации.
Таким образом, если вы столкнулись с трудностями при оплате ипотеки, не огорчайтесь. Ипотечные каникулы — это инструмент, который поможет вам пережить временные трудности и снизить финансовое бремя.
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