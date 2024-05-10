Как сделать видеонаблюдение в подъезде

Определите, сколько камер вам понадобится, и где они будут расположены для обеспечения наилучшего покрытия. Рассмотрите такие места, как входные двери, лестничные пролеты и площадки между этажами.

Закупите камеры высокого разрешения с поддержкой ночного видения, чтобы обеспечить видимость даже при недостаточном освещении.

Разместите камеры в подъезде и подключите их к видеорегистратору или компьютеру для записи. Убедитесь, что камеры защищены от вандализма и влаги, если они будут установлены на улице.

Подключите видеорегистратор или компьютер к сети Интернет, чтобы можно было удаленно просматривать записи и управлять системой.

Настройте программное обеспечение для управления системой видеонаблюдения.

Проверьте работоспособность всей системы, убедитесь, что камеры записывают видео, а оборудование работает корректно.