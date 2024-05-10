Как правильно уволиться без отработки

Posted 10 мая, 13:15
Published 10 мая, 13:15
Modified 9 сентября, 19:23
Updated 9 сентября, 19:23
Вполне возможно уйти в отпуск и уволиться без отработки рабочего времени, так как данная процедура является законной и соответствует Трудовому законодательству.
Закон гласит, что работодателю должно быть сообщено о намерении уволиться не менее чем за 14 дней. Этот срок можно использовать одновременно с очередным отпуском.
Например, если сотрудник находится в оплачиваемом отпуске 16 дней, то на второй день он может написать заявление об увольнении на свое усмотрение. В этом случае 14 дней, которые следует отработать перед увольнением, будут засчитаны в отпуск. Таким образом, сотрудник, находясь в отпуске и на стадии увольнения на одном месте работы, может спокойно трудиться на новом рабочем месте. После завершения законного отпуска бывший сотрудник уже не должен отрабатывать ничего.
Однако важно помнить, что работодатель не имеет права заставлять сотрудника отрабатывать еще две недели после отпуска, если заявление об увольнении было подано во время отпуска.
Также существует практика, при которой можно написать заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением. Главное условие — чтобы у работника было право на 14 дней отпуска за отработанный период, которые коррелируют с двухнедельным предупреждением работодателя о увольнении (дни отработки). В таком случае работодатель должен произвести расчет и выдать сотруднику необходимые документы до начала его отпуска.
Если заявление об увольнении было подано в любой другой день отпуска, то после окончания периода отдыха сотрудник должен отработать те дни, которые не были последовательными с отпуском. Считается, что отработка начинается на следующий день после подачи заявления об увольнении.
Увольнение во время отпуска без отработки может быть осуществлено в случаях, когда работодатель соглашается на это или когда увольняющийся переходит на пенсию. Важно помнить, что при увольнении бывший работник имеет право на компенсацию за неиспользованные отпускные дни.
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