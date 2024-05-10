Как правильно уволиться без отработки

Также существует практика, при которой можно написать заявление об уходе в отпуск с последующим увольнением. Главное условие — чтобы у работника было право на 14 дней отпуска за отработанный период, которые коррелируют с двухнедельным предупреждением работодателя о увольнении (дни отработки). В таком случае работодатель должен произвести расчет и выдать сотруднику необходимые документы до начала его отпуска.