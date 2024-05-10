Эксперт Баджурак рассказал, какой будет ставка по «Семейной ипотеке»

Posted 10 мая, 13:52
Published 10 мая, 13:52
Modified 9 сентября, 19:34
Updated 9 сентября, 19:34
Ярослав Баджурак, исполнительный директор финансового маркетплейса Выберу.ру, рассказал изданию NEWIA.RU о грядущих изменениях программы «Семейная ипотека» после Послания Президента Федеральному Собранию от 29 февраля 2024 года.
Велика вероятность, что этот самый массовый жилищный кредит после 1 июля 2024 года перестанет быть доступным большинству семейных заёмщиков, считает Ярослав Баджурак. Ведь в тезисах послания мы видим, что кабмину дано поручение, сохранив основные параметры семейной ипотеки, уделить внимание семьям с детьми до 6 лет включительно.
«Однако, данное предложение прозвучало с акцентом: для них льготная ставка останется прежней — 6%. Значит, для остальных заёмщиков она может стать выше. По крайней мере в ближайший год, иначе правительству придётся увеличивать расходы на субсидирование льготных процентов, так как ЦБ прогнозирует сохранение высокой ключевой ставки — 13,5%-15,5%».
Не исключается и ряд других ограничений, потому что уже идет обсуждение, как сделать льготный кредит адресным, а не только семьям с двумя несовершеннолетними детьми или одним ребёнком, родившимся после 1 января 2018 года, как сейчас.
Возможно, власти введут ценз по доходу к участникам госпрограммы или изменят требования к количеству детей в семье заёмщиков. Допустим, кредит оставят для людей с тремя детьми.
Такого же мнения придерживается и Елена Молокова, руководитель ипотечно-консультационного центра «Доступная ипотека»:
«Президент акцентировал внимание на семьях с детьми до 6 лет, сказав, что для таких семей ставка останется на уровне 6%, ввиду чего смею предположить, что ставку сделают дифференцированной по возрасту детей в семье. Однако, есть нюанс, который на текущий момент остается открыт: период рождения ребенка в семье определен с 01.01.2018 года по 31.12.2023 года. Полагаю, что срок рождения продлят и сделают это задним числом, что расширит возможности программы и распространит ее на большее количество семей».
Отметим, еще один тезис послания: «В России должна стать нормой семья с тремя детьми». Полагаем, что прорабатывая новые параметры семейной ипотеки, власти учтут социальную функцию льготного кредита и будут давать его только многодетным заёмщикам, чтобы стимулировать рождаемость, рассказывает исполнительный директор финансового маркетплейса Выберу.ру
Правда, такой подход вызывает большие сомнения у эксперта. С точки зрения экономики семьи, появление ребёнка — это плюс к расходам и минус в доходах, ведь мама не будет работать. Очевидно, что стимул рождаемости — увеличение доходов семьи. Именно их рост также позволяет семьям улучшать жилищные условия, независимо есть поддержка от государства или нет.
Ярослав Баджурак: «На наш взгляд, справедливая ставка по семейной ипотеке должна иметь обратную зависимость от количества детей в семье. Чем их больше, тем проценты меньше. Вплоть до нуля, если в семье, к примеру, больше трёх детей».
Эксперт маркетплейса Выберу.ру также обращает внимание и на другой момент, прозвучавший в послании. Глава страны обратился с просьбой к правительству проработать особые условия семейной ипотеки для малых городов и тех регионов где нет новостроек. То есть по сути распространить меры поддержки на вторичную недвижимость.
Ярослав Баджурак: «Такое решение ждут не первый год миллионы людей, проживающих за пределами столиц и областных центров. Дешевой ипотеки в ближайший год-два на вторичку точно не будет. Поэтому, на наш взгляд, помощь государства с приобретением „старого“ фонда там, где просто нет новостроек — социально ориентированный шаг».
Другое дело, какими будут в итоге первоначальный взнос (ПВ) по такому кредиту и проценты. Есть риск, что ПВ будет от 30% стоимости вторички, а ставка выше, чем для новостроек.
Добавим, что велик риск того, что от семейной ипотеки «отрежут» заёмщиков из мегаполисов. Для этого достаточно сократить лимит кредита, как это уже сделали по льготной ипотеке (под 8%) в 2024 году. В результате людям придётся копить больше собственных денег, чтобы преодолеть «порог» входа в льготный кредит.
Однако приветствуются две другие инициативы, которые позволят семьям с детьми активнее брать ипотеку с меньшими расходами. Речь о сохранении государством до 2023 года маткапитала и льготы для многодетных в размере 450 тыс рублей. Маркетплейс Выберу.ру отмечает, что почти треть семей используют маткапитал для первого взноса или погашения жилищного кредита.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14