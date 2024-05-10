Эксперт Баджурак рассказал, какой будет ставка по «Семейной ипотеке»

Правда, такой подход вызывает большие сомнения у эксперта. С точки зрения экономики семьи, появление ребёнка — это плюс к расходам и минус в доходах, ведь мама не будет работать. Очевидно, что стимул рождаемости — увеличение доходов семьи. Именно их рост также позволяет семьям улучшать жилищные условия, независимо есть поддержка от государства или нет.