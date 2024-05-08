Теннисистка Шарапова посетила Met Gala в оригинальном наряде — фото

Как правило, в одежде теннисистка отдает предпочтение классическим спокойным тонам, но на этот раз она выбрала нехарактерный для нее цвет. Модные критики шутят, что Мария была одета тон-в-тон с теннисным мячом. А острая на язык Ксения Собчак в личном Telegram-канале съязвила так: «Мария Шарапова немного в листе салата айсберг». Оттенок платья, к слову, совсем не таков. Вероятно, скандальная журналистка снова сидит на диете, вот ей и мерещатся овощи.