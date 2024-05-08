Теннисистка Шарапова посетила Met Gala в оригинальном наряде — фото

Posted 8 мая, 12:46
Published 8 мая, 12:46
Modified 9 сентября, 22:50
Updated 9 сентября, 22:50
В Нью-Йорке, в «Метрополитен-музее», состоялся очередной бал института костюма Met Gala. Незабываемое светское событие посетили представители шоубиза, киноиндустрии, а также спортсмены и профессиональные модели. Среди гостей была замечена и звезда российского тенниса Мария Шарапова, которая вышла на красную дорожку в оригинальном наряде.
В этот день Большой холл «Метрополитен-музея» будто бы наполнился ароматом весны: участники события демонстрировали модные произведения от кутюр, выполненные в цветочных мотивах. Шарапова предстала перед присутствующими в платье с открытыми плечами цвета молодой листвы, а ее прическа была дополнена цветочными бутонами.
Автором платья 37-летней спортсменки стал непальско-американский модельер Прабал Гурунг. На создание наряда мэтра вдохновили весенние цветы, пишет КП.
Как правило, в одежде теннисистка отдает предпочтение классическим спокойным тонам, но на этот раз она выбрала нехарактерный для нее цвет. Модные критики шутят, что Мария была одета тон-в-тон с теннисным мячом. А острая на язык Ксения Собчак в личном Telegram-канале съязвила так: «Мария Шарапова немного в листе салата айсберг». Оттенок платья, к слову, совсем не таков. Вероятно, скандальная журналистка снова сидит на диете, вот ей и мерещатся овощи.
Следует отметить, что в феврале 2020 года Мария сообщила о том, что завершает свою карьеру в спорте. Спустя десять месяцев она объявила о помолвке с 44-летним англичанином Александром Гилксом, с которым встречается с 2018 года. Пара воспитывает сына Теодора, однако в официальный брак они не вступили. Но скорее всего, бракосочетание скоро состоится — Гилкс преподнес избраннице кольцо с крупным бриллиантом. Сейчас влюбленные проживают в Нью-Йорке.
Александра считают одним из самых завидных британских женихов. Он может похвастать давней дружбой с принцами Уильямом и Гарри и хорошо говорит по-русски, поскольку его мать достаточно долго работала в департаменте изучения России и стран Восточной Европы университета Оксфорд.
Гилкс является учредителем аукционного дома и ведет торговлю произведениями искусства. Кроме членов королевской семьи Александр дружен со многими известными личностями, в частности — с Мадонной и Элтоном Джоном.
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