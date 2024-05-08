Как выбрать ламинат и сколько он стоит

Структура и внешний вид: ламинат бывает разных текстур, от имитации дерева до камня или плитки. Выберите текстуру, которая соответствует стилю вашего интерьера.

Класс износостойкости: ламинат классифицируется по степени износостойкости. Обычно это отмечается числами от 21 до 34, где 21 — для жилых помещений с низкой проходимостью, а 34 — для коммерческих помещений с высокой проходимостью. Выберите соответствующий класс в зависимости от нагрузки на пол.

Толщина и конструкция: обычно ламинат имеет толщину от 6 до 12 мм. Более толстые панели более прочные и устойчивы к влаге. Также обратите внимание на конструкцию замкового соединения — чем лучше соединение, тем проще укладывать ламинат и меньше вероятность протечек.

Устойчивость к влаге: если вы укладываете ламинат в помещениях с высокой влажностью, таких как ванные комнаты или кухня, выберите ламинат с высокой степенью устойчивости к влаге или рассмотрите возможность применения водонепроницаемой подложки.

Выберите цвет и оттенок, который соответствует вашему интерьеру и предпочтениям. Убедитесь, что образцы сочетаются с мебелью, стенами и другими элементами декора в помещении.

Читайте отзывы о качестве и долговечности ламината. Хорошее качество обычно означает более долгий срок службы.