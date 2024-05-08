Как выбрать ламинат и сколько он стоит

Posted 8 мая, 13:53
Published 8 мая, 13:53
Modified 9 сентября, 19:22
Updated 9 сентября, 19:22
Выбор ламината зависит от нескольких факторов, включая стиль, бюджет, качество и условия эксплуатации. Вот некоторые важные аспекты, которые стоит учитывать при выборе ламината:
Структура и внешний вид: ламинат бывает разных текстур, от имитации дерева до камня или плитки. Выберите текстуру, которая соответствует стилю вашего интерьера.
Класс износостойкости: ламинат классифицируется по степени износостойкости. Обычно это отмечается числами от 21 до 34, где 21 — для жилых помещений с низкой проходимостью, а 34 — для коммерческих помещений с высокой проходимостью. Выберите соответствующий класс в зависимости от нагрузки на пол.
Толщина и конструкция: обычно ламинат имеет толщину от 6 до 12 мм. Более толстые панели более прочные и устойчивы к влаге. Также обратите внимание на конструкцию замкового соединения — чем лучше соединение, тем проще укладывать ламинат и меньше вероятность протечек.
Устойчивость к влаге: если вы укладываете ламинат в помещениях с высокой влажностью, таких как ванные комнаты или кухня, выберите ламинат с высокой степенью устойчивости к влаге или рассмотрите возможность применения водонепроницаемой подложки.
Выберите цвет и оттенок, который соответствует вашему интерьеру и предпочтениям. Убедитесь, что образцы сочетаются с мебелью, стенами и другими элементами декора в помещении.
Читайте отзывы о качестве и долговечности ламината. Хорошее качество обычно означает более долгий срок службы.
Цена: учитывайте свой бюджет. Ламинат доступен в широком ценовом диапазоне, от более доступных вариантов до премиальных коллекций.
При выборе ламината также стоит обратиться к консультанту в магазине или специалисту по напольным покрытиям, чтобы получить дополнительные советы и рекомендации на основе ваших потребностей и предпочтений.
В большинстве случаев рекомендуется укладывать ламинированное покрытие параллельно самой длинной стене комнаты или дома. Это придает полу более естественный вид и подчеркивает протяженность помещения.
Если в комнате есть окно, через которое проникает солнечный свет, то рекомендуется укладывать ламинат перпендикулярно направлению света. Таким образом, длинные линии пола будут параллельны потоку света, что облегчит визуальное восприятие помещения.
При выборе направления укладки ламината от входной двери или основной точки входа, лучше предпочесть прямую линию зрения. Идеально, если направление будет перпендикулярным этой двери, что создаст естественный визуальный поток при входе в помещение.
Также можно создать уникальную атмосферу в комнате, укладывая ламинат по диагонали. Этот прием позволяет изменить привычный прямоугольный облик помещения, создавая иллюзию большего пространства. Благодаря этой технике даже небольшая комната может казаться просторнее.
Одним из наиболее практичных вариантов для обустройства дома является ламинат класса 32 (AC4), который можно приобрести по цене от 450 до 750 рублей за квадратный метр. Важно понимать, что стоимость самого материала не является единственным показателем общей стоимости укладки пола.
Необходимо также учитывать расходы на укладку и обеспечить запас прочности, чтобы избежать необходимости скорой замены пола. Часто бывает целесообразно выбирать ламинат более высокого класса. Хотя такие варианты могут иметь более высокую цену на первый взгляд, на деле они позволяют существенно сократить затраты как на материал, так и на работу, а также избежать неприятных сюрпризов в будущем.
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