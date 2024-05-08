Исследование британских ученых о продолжительности жизни кошек возмутило хозяев

Наибольшую продолжительность жизни показали бирманцы — более 14 лет. На втором месте оказались короткошерстные метисы с продолжительностью жизни 11,9 года, затем идут сиамские кошки — 11,7 года, персидские кошки — 10,9 года, рэгдоллы — 10,3 года, норвежские лесные кошки — 10 лет. Мейн-куны и русские голубые в среднем живут 9,7 года, британские короткошерстные — 9,6 года, а бенгальские — 8,5 года. Самый низкий показатель продолжительности жизни у сфинксов — 6,7 года.