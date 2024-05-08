Исследование британских ученых о продолжительности жизни кошек возмутило хозяев

Posted 8 мая, 18:11
Published 8 мая, 18:11
Modified 9 сентября, 22:52
Updated 9 сентября, 22:52
Оказалось, что в среднем кошки и коты живут 11,7 года. При этом кошки живут на 1,3 года дольше, чем коты.
Наибольшую продолжительность жизни показали бирманцы — более 14 лет. На втором месте оказались короткошерстные метисы с продолжительностью жизни 11,9 года, затем идут сиамские кошки — 11,7 года, персидские кошки — 10,9 года, рэгдоллы — 10,3 года, норвежские лесные кошки — 10 лет. Мейн-куны и русские голубые в среднем живут 9,7 года, британские короткошерстные — 9,6 года, а бенгальские — 8,5 года. Самый низкий показатель продолжительности жизни у сфинксов — 6,7 года.
Ученые не исследовали все факторы, влияющие на продолжительность жизни кошек. Однако они подчеркнули, что порода кошки и ее вес имеют определенное значение для продолжительности жизни.
Некоторые британские комментаторы были возмущены этими данными. Они приводили в пример своих кошек, которые дожили до гораздо большего возраста, чем средний показатель породы. Они также выразили сомнения в объективности статистики: непонятно, учитывались ли в ней несчастные случаи.
Таблицу с результатами исследования изучили в редакции kp.ru. Сотрудники издания тоже усомнились в результатах исследования. Они привели в пример своих кошек-долгожителей.
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