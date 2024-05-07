Почему теперь не всем разрешат устанавливать кондиционеры в России

Первая судебная инстанция поддержала управляющую компанию и приказала хозяйке квартиры удалить оборудование. Однако, апелляционный суд отменил это решение, считая, что установка кондиционера не является перепланировкой или значительным изменением структуры здания, которые требуют разрешения. В Жилищном Кодексе РФ нет требований о таком согласовании с жильцами дома. Кроме того, этот дом не был объектом культурного наследия, где такое разрешение было бы обязательным.