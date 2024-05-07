Почему теперь не всем разрешат устанавливать кондиционеры в России

Posted 7 мая, 13:05
Published 7 мая, 13:05
Modified 9 сентября, 19:23
Updated 9 сентября, 19:23
Люди, проживающие в городах с жарким климатом, могут оказаться в неловкой ситуации, поскольку установка сплит-системы стала возможной только с разрешения соседей. В прошлом году в суде было рассмотрено громкое дело «о кондиционере», которое было проиграно хозяйкой квартиры, но положило новое начало.
Весной 2023 года управляющая компания подала в суд прошение, чтобы собственница квартиры убрала систему кондиционирования, поскольку она не получила согласия от других жильцов.
Первая судебная инстанция поддержала управляющую компанию и приказала хозяйке квартиры удалить оборудование. Однако, апелляционный суд отменил это решение, считая, что установка кондиционера не является перепланировкой или значительным изменением структуры здания, которые требуют разрешения. В Жилищном Кодексе РФ нет требований о таком согласовании с жильцами дома. Кроме того, этот дом не был объектом культурного наследия, где такое разрешение было бы обязательным.
Вторая судебная инстанция также указала, что установка кондиционера не уменьшает общую площадь дома, не ограничивает права других жильцов и не вызывает негативных последствий, таких как шум или вибрация.
При повторном рассмотрении дела Верховным Судом РФ предыдущее решение было отменено. Суд пришел к выводу, что распоряжение имуществом, находящимся в общей долевой собственности, должно осуществляться по согласию всех участников, как предусмотрено нормами ЖК РФ.
Общедолевая собственность включает в себя общие помещения дома, несущие и не несущие конструкции, крыши и т. д. Установка кондиционера происходила на наружной части фасада многоквартирного дома, то есть на общедомовом имуществе.
Таким образом, собственница квартиры нарушила законные права и интересы других жильцов. Однако, по словам эксперта компании ГАРАНТ Марии Рижской, до сих пор не существует четких и единых правил для установки кондиционеров, а прецедентное право в российском законодательстве не закреплено. Аналогичный случай, который будет рассматриваться в суде, возможно приведет к противоположному решению.
При установке системы кондиционирования важно помнить, что если такое решение не будет принято на собрании собственников жилья, это может привести к обвинению в нарушении законодательства.
На данный момент ранее установленные кондиционеры не будут иметь статус противозаконных, так как рекомендуемые правила касаются только будущего монтажа.
При установке кондиционера в 2024 году нужно будет заручится согласием не менее 75% жильцов. При игнорировании данной процедуры и жалобе кого-нибудь из соседей управляющая компания имеет полное право потребовать демонтировать охлаждающую систему.
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