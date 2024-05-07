Математик раскрыл стратегию выигрыша в лотереи

Во-первых, избегайте выбирать особые числа, к которым вы привязаны и они являются важными в вашей жизни. Сюда входят даты вашего дня рождения, годовщины, номер дома, машины и т. д. Несмотря на то, что они имеют большое значение для вас лично, маловероятно, что эти числа просто так выпадут в лотерее.