Математик раскрыл стратегию выигрыша в лотереи

Posted 7 мая, 08:20
Published 7 мая, 08:20
Modified 9 сентября, 22:42
Updated 9 сентября, 22:42
В большинстве случаев считается, что выигрыш в лотерею зависит от удачи. Но некоторые эксперты не раз высказывали свои предположения, что существует несколько методов, повышающих шансы на крупный приз.
«Кто-то сказал, что у человека в 250 раз больше шансов попасть под молнию, чем выиграть в лотерею, — начал интервью Джордан Элленберг, математик из Университета Висконсин-Мэдисон. — Но я говорю, это же самое, если бы вы подбрасывали монетку, шанс сорвать куш все равно есть».
Элленберг рассказал, что есть пара стратегий, которые вы можете использовать, чтобы повысить свои шансы на выигрыш в лотерею.
Во-первых, избегайте выбирать особые числа, к которым вы привязаны и они являются важными в вашей жизни. Сюда входят даты вашего дня рождения, годовщины, номер дома, машины и т. д. Несмотря на то, что они имеют большое значение для вас лично, маловероятно, что эти числа просто так выпадут в лотерее.
Лучший совет, который дал Элленберг игрокам в лотерею — понимать, что игра сопряжена с присущими ей рисками.
«Игра в лотерею — это не финансовый план, — сказал лотерейный эксперт. — Вы играете ради удовольствия. Относитесь к этому как к игре, но не покупайте сотню билетов. Получить удовольствие от игры вы можете и при одном билете. А вот разочароваться из-за 100 невыигрышных комбинаций — более вероятно».
Играть следует умеренно, так как в лотерее всегда присутствует риск. К тому же, следует играть только в том случае, когда вы можете себе это позволить. Не стоит спускать последние деньги семейного бюджета на билеты.
Семикратный победитель лотереи дал совет, который подтверждает слова математика об исключении любимых чисел.
Ричард Люстиг после нескольких лет игры решил серьезно подойти к лотерее, чтобы начать выигрывать серьезные суммы. Он смог получить более 1 миллиона долларов призовых при помощи эффективных стратегий.
После своих семи побед Люстиг стал наставником для многих играющих и делиться своими советами. Многократный победитель смог создать формулу, позволяющую увеличить шансы на выигрыш в лотерею.
Один из его главных советов — не использовать дни рождения для выбора чисел. Это распространенная стратегия, но она ограничивает людей использованием менее половины доступных вариантов.
«Если вы выбираете свои любимые даты, дни рождения, юбилеи, то делите банк между 20-40 людьми. Если вы распределите числа по всей дорожке, вы либо станете единственным победителем, либо разделите выигрыш только с одним или двумя людьми», — рассказывает Ричард Люстиг.
Он также утверждает, что нашел самые популярные числа и использовал их в своих выигрышных комбинациях, это 61, 32 и 63.
Чтобы свести к минимуму сумму, которая потрачена на билеты, надеясь выиграть в лотерею, следует сосредоточиться на определенных играх, которые с наибольшей вероятностью принесут крупный заработок.
Бухгалтер Джаред Джеймс поделился своим опытом как повысить шансы на удачу:
«Это не просто полная случайность, — сказал Джеймс. — Наш девиз — удача сопутствует подготовленным».
Игры с наилучшими шансами выигрыша как правило являются не самыми распространенными и у них маленький тираж. В такие лотереи играет меньше людей, но у многих есть крупный главный приз, ожидающий своего выигрыша.
Поиск игры с большим призовым фондом принесла одному жителю Северной Каролины колоссальные 5 миллионов долларов, рассказал Джеймс.
Еще одна фанатка лотерей рассказала на своем канале как она выигрывает деньги:
«Когда я выбираю лотерейные билеты, я выбираю старые, с малым тиражом. Когда выбираешь самые новые — вокруг будет много конкурентов».
Также женщина призналась, что никогда не покупает билеты в первые дни продаж, а старается делать это ближе к розыгрышу.
В России также не мало побед и у каждого миллионера собственная стратегия выигрыша. Многие играют в многотиражные лотереи, в которых нужно ставить ставки на определенные числа.
Например, победитель 1157-го тиража игры «Гослото „5 из 36“ Виталий Дмитриевич рассказал, что в течении полугода покупал билет и делал ставку на одни и те же 5 цифр. Говорит, что над ним даже смеялись, но он добился результата упорством и выиграл 1,8 миллионов рублей.
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