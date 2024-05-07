История изобретения радио

Почему возникли споры об авторстве изобретения радио? Попов, Тесла или Маркони?

Ежегодно 7 мая в России празднуется День радио. Сегодня невозможно представить нашу жизнь без FM-волн. Многие слушают радио весь день на работе, другие включают его в авто или дома. Но не так много людей знают о том, кем был изобретен первый радиоприемник.