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Posted 7 мая, 19:26

Published 7 мая, 19:26

Modified 9 сентября, 22:47

Updated 9 сентября, 22:47

История изобретения радио

7 мая 2024, 19:26
Ежегодно 7 мая в России празднуется День радио. Сегодня невозможно представить нашу жизнь без FM-волн. Многие слушают радио весь день на работе, другие включают его в авто или дома. Но не так много людей знают о том, кем был изобретен первый радиоприемник.

В 1895 году наш соотечественник Александр Попов продемонстрировал свое последнее изобретение в Петербурге в ходе заседания Русского физико-химического общества. Он создал прибор, который показывал быстрые колебания в атмосферном электричестве, — по сути, радиоприемник. Так был осуществлен первый сеанс радиосвязи. В СССР этот день стал Днем радио, он ежегодно отмечается 7 мая с 1945 года, пишет m24.ru.

Почему возникли споры об авторстве изобретения радио?

Множество ученых со всего мира работали над созданием подобных приборов в эти же годы. В Соединенных Штатах изобретателем радио считается Никола Тесла, а в Германии — Генрих Герц. В этот же список можно включить француза Эдуарда Бранли, британца Оливера Джозефа Лоджа, а также индийца Джагадиша Чандру Боше.

Действительно, все эти исследователи внесли вклад в совершенствование прибора. Важным шагом на этом пути было открытие электромагнитного поля, сделанное Майклом Фарадеем в 1845 году. Следующее значимое событие — описание теории электромагнитного поля, сделанное Джеймсом Клерком Максвеллом. Затем последовали эксперименты Генриха Герца — именно он создал прибор, предшествовавший радиоприемнику.

Попов, Тесла или Маркони?

Попов, Маркони и Тесла считаются основными претендентами на звание разработчика радиоприемника. Попов создал свой радиопередатчик для ВМФ и усовершенствовал его, чтобы передача сигналов стала возможной на большее расстояние. Однако он не публиковал информацию о своем изобретении и не оформлял его документально — ему была интересна практическая часть разработки.

Маркони подал заявку на патент своего радиоприбора в 1896 году, а получил его только через два года.

В 1943 году американцы вступили в спор о том, кто изобрел радио. По их данным, именно Никола Тесла в 1893 году запатентовал радиопередатчик, а через два года радиоприемник.

Технологии радиовещания с тех пор значительно изменились. Но никто не сомневается в значимости изобретения радио. Ведь именно принцип работы радиоприемника лег в основу мобильной связи и Wi-Fi-Интернета.

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#Марина Колодкина#Общество#Технологии#Все материалы авторов#История
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