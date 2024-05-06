Ученые доказали, что сыр чеддер вреднее чипсов

Posted 6 мая, 20:00
Published 6 мая, 20:00
Modified 9 сентября, 22:42
Updated 9 сентября, 22:42
Например, в 30 граммах чеддера содержание соли может быть даже больше, чем в пачке чипсов, напомнили эксперты Британского кардиофонда.
Специалисты предупредили, что большое количество насыщенных жиров может привести к повышенному содержанию холестерина. Это, в свою очередь, увеличивает риск заболеваний сердца и сосудов.
Однако исследования свидетельствуют и о том, что сыр может давать «матричный эффект», который частично защищает организм от пагубного воздействия насыщенных жиров, помогает свертыванию молока. Доказано, что способ изготовления сыра влияет на его перевариваемость в организме. Об этом рассказала врач Эмма Дэвис, доктор наук в области пищевой химии.
Исследования, проведенные учеными из Канады, доказали, что жиры из сливочного сыра усваиваются и перевариваются значительно быстрее, чем жиры из чеддера. Ученые из Великобритании также обнаружили, что регулярное употребление сыра может даже снизить уровень холестерина по сравнению с отдельным потреблением его составляющих — кальция, масла и белка.
Чеддер — традиционный твердый сыр белого или глубоко-оранжевого оттенка, который изготавливают из пастеризованного молока коров. Вкус — сливочный, острый с легкой кислинкой и приятным ореховым послевкусием.
Этот сыр очень популярен благодаря своему насыщенному вкусу. Его можно есть самостоятельно в качестве закуски или добавлять в различные блюда. Чеддер прекрасно расплавляется и растягивается, поэтому его можно найти во многих рецептах.
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