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Posted 6 мая, 20:00

Published 6 мая, 20:00

Modified 9 сентября, 22:42

Updated 9 сентября, 22:42

Ученые доказали, что сыр чеддер вреднее чипсов

Ученые доказали, что сыр чеддер вреднее чипсов

6 мая 2024, 20:00
Фото: 1MI
Ученые доказали, что сыр чеддер вреднее чипсов
В любом сыре содержится много кальция и белка, которые считаются полезными для организма веществами. Однако в нем есть и вредные компоненты — соль и насыщенные жиры.

Что не так с чеддером

Например, в 30 граммах чеддера содержание соли может быть даже больше, чем в пачке чипсов, напомнили эксперты Британского кардиофонда.

Специалисты предупредили, что большое количество насыщенных жиров может привести к повышенному содержанию холестерина. Это, в свою очередь, увеличивает риск заболеваний сердца и сосудов.

Однако исследования свидетельствуют и о том, что сыр может давать «матричный эффект», который частично защищает организм от пагубного воздействия насыщенных жиров, помогает свертыванию молока. Доказано, что способ изготовления сыра влияет на его перевариваемость в организме. Об этом рассказала врач Эмма Дэвис, доктор наук в области пищевой химии.

Исследования, проведенные учеными из Канады, доказали, что жиры из сливочного сыра усваиваются и перевариваются значительно быстрее, чем жиры из чеддера. Ученые из Великобритании также обнаружили, что регулярное употребление сыра может даже снизить уровень холестерина по сравнению с отдельным потреблением его составляющих — кальция, масла и белка.

Почему Чеддер так популярен?

Чеддер — традиционный твердый сыр белого или глубоко-оранжевого оттенка, который изготавливают из пастеризованного молока коров. Вкус — сливочный, острый с легкой кислинкой и приятным ореховым послевкусием.

Этот сыр очень популярен благодаря своему насыщенному вкусу. Его можно есть самостоятельно в качестве закуски или добавлять в различные блюда. Чеддер прекрасно расплавляется и растягивается, поэтому его можно найти во многих рецептах.

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#Общество#Здоровье#Сыр#Чипсы
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