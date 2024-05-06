Ученые доказали, что сыр чеддер вреднее чипсов

Однако исследования свидетельствуют и о том, что сыр может давать «матричный эффект», который частично защищает организм от пагубного воздействия насыщенных жиров, помогает свертыванию молока. Доказано, что способ изготовления сыра влияет на его перевариваемость в организме. Об этом рассказала врач Эмма Дэвис, доктор наук в области пищевой химии.