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Posted 6 мая, 13:00

Published 6 мая, 13:00

Modified 9 сентября, 22:42

Updated 9 сентября, 22:42

Новый тренд 2024 года: уютные и теплые зеленые кухни

6 мая 2024, 13:00
Если вы не готовы делать новый ремонт на кухне, но хочется внести нотку свежести, попробуйте покрасить кухонные шкафчики или обеденный стол в свой любимый оттенок зеленого. Этот тренд стал не просто модным, а показывает необходимость включения природных оттенков в жилище

Дизайнеры предсказывают, что различные оттенки зеленого, от землисто-оливкового до приглушенного мятного, станут одним из главных цветовых трендов кухни в 2024 году.

Внести коррективы при помощи зеленого цвета просто. Он легко сочетается с имеющейся отделкой стен и сантехникой, а замена цвета шкафов — самый верный способ создать модный интерьер.

Цвет зеленого горошка

Цвет оливки

Свежий сельдерей

Землисто-зеленый

Мульти-зеленый

Первая весенняя зелень

Классически зеленый

Зеленые слои

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#Эмилия Шпилева#Кухня#Дизайн#Интерьер#Тренды 2024#Зеленый цвет
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