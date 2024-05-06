Новый тренд 2024 года: уютные и теплые зеленые кухни

Posted 6 мая, 13:00
Published 6 мая, 13:00
Modified 9 сентября, 22:42
Updated 9 сентября, 22:42
Дизайнеры предсказывают, что различные оттенки зеленого, от землисто-оливкового до приглушенного мятного, станут одним из главных цветовых трендов кухни в 2024 году.
Внести коррективы при помощи зеленого цвета просто. Он легко сочетается с имеющейся отделкой стен и сантехникой, а замена цвета шкафов — самый верный способ создать модный интерьер.
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