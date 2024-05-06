Новый тренд 2024 года: уютные и теплые зеленые кухни

Если вы не готовы делать новый ремонт на кухне, но хочется внести нотку свежести, попробуйте покрасить кухонные шкафчики или обеденный стол в свой любимый оттенок зеленого. Этот тренд стал не просто модным, а показывает необходимость включения природных оттенков в жилище