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Posted 6 мая, 10:27

Published 6 мая, 10:27

Modified 9 сентября, 22:40

Updated 9 сентября, 22:40

Как сделать вау-объем волос на макушке: простые секреты домашней укладки

Как сделать вау-объем волос на макушке: простые секреты домашней укладки

6 мая 2024, 10:27
Фото: krasotka.cc, freesia-salon.ru, jaay.ru
Как сделать вау-объем волос на макушке: простые секреты домашней укладки
Многие стрижки, такие как боб, каре, каскад, следует укладывать, соблюдая объем у корней. Так прическа получается более эффектной — как после салона. Как же создать прикорневой объем волос быстро и просто? Собрали для вас действенные лайфхаки.

Начес

Этот способ придать волосам объем можно назвать «дедовским», так как пользовались им еще в 70–80-е, когда под рукой не было стайлеров и средств для укладки. Все, что нужно, — это расческа с мелкими зубчиками. С ее помощью нужно слегка начесать волосы у корней с целью приподнять их. Для закрепления эффекта нужно зафиксировать получившийся объем лаком.

Гофре

Если вы не обладаете от природы богатой шевелюрой и постоянно боретесь за объем, то рекомендуем приобрести утюжок с эффектом «гофре». Пользоваться им очень легко: необходимо просто захватить щипцами прикорневую часть прядей и слегка подержать. Утюжок создает на волосах мелкую волну, за счет чего корни слегка приподнимаются. Для усиления эффекта можно перед термообработкой нанести на прикорневую зону немного мусса.

Сушка феном

Если у вас длинные или средние волосы, то добиться пышности у корней поможет особая сушка. После мытья тщательно просушите пряди полотенцем, затем расчешите, нанесите на прикорневую зону мусс или спрей для объема. Затем опустите голову вниз и просушите пряди, направляя горячую струю фена сверху вниз. Теперь посмотрите, какой объемной стала ваша прическа.

Брашинг

Это традиционный способ придать волосам объем на макушке — именно так работают все мастера в салонах красоты. Для самостоятельного выполнения вам понадобится щетка-брашинг и фен. Выделите для работы зону на макушке и затылке (если остальные волосы вам мешают, заколите и зафиксируйте их). Отделите верхнюю прядь, нанесите на нее мусс, накрутите на брашинг и хорошенько прогрейте феном. Затем то же повторите со всеми прядями — слой за слоем. Объем, созданный в этой технике, продержится максимально долго.

#Красота#Все материалы авторов#Волосы#Прически
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