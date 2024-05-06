Как сделать вау-объем волос на макушке: простые секреты домашней укладки

Это традиционный способ придать волосам объем на макушке — именно так работают все мастера в салонах красоты. Для самостоятельного выполнения вам понадобится щетка-брашинг и фен. Выделите для работы зону на макушке и затылке (если остальные волосы вам мешают, заколите и зафиксируйте их). Отделите верхнюю прядь, нанесите на нее мусс, накрутите на брашинг и хорошенько прогрейте феном. Затем то же повторите со всеми прядями — слой за слоем. Объем, созданный в этой технике, продержится максимально долго.