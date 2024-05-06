Как сделать вау-объем волос на макушке: простые секреты домашней укладки

Posted 6 мая, 10:27
Published 6 мая, 10:27
Modified 9 сентября, 22:40
Updated 9 сентября, 22:40
Этот способ придать волосам объем можно назвать «дедовским», так как пользовались им еще в 70–80-е, когда под рукой не было стайлеров и средств для укладки. Все, что нужно, — это расческа с мелкими зубчиками. С ее помощью нужно слегка начесать волосы у корней с целью приподнять их. Для закрепления эффекта нужно зафиксировать получившийся объем лаком.
Если вы не обладаете от природы богатой шевелюрой и постоянно боретесь за объем, то рекомендуем приобрести утюжок с эффектом «гофре». Пользоваться им очень легко: необходимо просто захватить щипцами прикорневую часть прядей и слегка подержать. Утюжок создает на волосах мелкую волну, за счет чего корни слегка приподнимаются. Для усиления эффекта можно перед термообработкой нанести на прикорневую зону немного мусса.
Если у вас длинные или средние волосы, то добиться пышности у корней поможет особая сушка. После мытья тщательно просушите пряди полотенцем, затем расчешите, нанесите на прикорневую зону мусс или спрей для объема. Затем опустите голову вниз и просушите пряди, направляя горячую струю фена сверху вниз. Теперь посмотрите, какой объемной стала ваша прическа.
Это традиционный способ придать волосам объем на макушке — именно так работают все мастера в салонах красоты. Для самостоятельного выполнения вам понадобится щетка-брашинг и фен. Выделите для работы зону на макушке и затылке (если остальные волосы вам мешают, заколите и зафиксируйте их). Отделите верхнюю прядь, нанесите на нее мусс, накрутите на брашинг и хорошенько прогрейте феном. Затем то же повторите со всеми прядями — слой за слоем. Объем, созданный в этой технике, продержится максимально долго.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14