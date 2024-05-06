Как россиянам купить автомобиль в Армении и привезти его на родину в 2024 году

Армения входит в ЕАЭС, и это означает, что при ввозе машин не придется уплачивать таможенные пошлины. Однако стоит помнить, что Армения напрямую не граничит с Россией, а ее автомобильный рынок может показаться россиянам специфичным. О чем еще стоит знать, прежде чем отправиться в солнечную республик

Что стоит знать россиянам перед поездкой в Армению за машиной? На рынке Армении обычно представлено множество редких моделей, в том числе американских.

Иногда продавцы пытаются продать машины, побывавшие в ДТП, и даже утопленные.

Для ремонта авто с пробегом зачастую используются неоригинальные детали.

Если речь идет о машине, ввезенной по правилам ЕАЭС, то при растаможке уплачивается лишь утилизационный сбор.

Если авто ввезли по таможенным нормам Армении, утилизационный сбор повышается. Кроме того, потребуется оплатить таможенные пошлины в зависимости от объема двигателя и сбор за таможенное оформление.

При обращении к посредникам стоит рассчитывать на 1000 долларов за поиск автомобиля, его оформление и отправку в РФ.

Транспортировка машины на автовозе обойдется как минимум в 40 тысяч рублей. Примечательно, что до 2020 года таможенные пошлины в республике были значительно меньше российских. Но сейчас разница не превышает 30%, по данным kp.ru. При этом авторынок Армении зачастую становится посредником для тех автолюбителей, которые ищут авто из «недружественных» стран. На рынке Армении обычно представлено множество редких моделей, в том числе американских . Фото: Изображение Midjourney Выбор на авторынке Армении значительно проигрывает другим государствам по ассортименту. В основном здесь продаются транспортные средства из Грузии, которые попадают в страну через морские порты для дальнейшей перепродажи, так как в Армении обычно крайне малы затраты на растаможку. Эксперты автобизнеса даже характеризуют Армению как зону таможенной очистки, когда клиент покупает раритетное или мощное транспортное средство с пробегом из Соединенных Штатов. Охотнее всего россияне приобретают машины с североамериканского рынка. При этом высок риск наткнуться на восстановленную машину, которую за минимальную сумму купили в США в разбитом состоянии. Исконно армянские б/у машины покупателям нравятся меньше, в основном, из-за внушительного пробега и применения в ремонте неоригинальных запчастей.