Как россиянам купить автомобиль в Армении и привезти его на родину в 2024 году

Posted 6 мая, 20:11
Published 6 мая, 20:11
Modified 9 сентября, 22:43
Updated 9 сентября, 22:43
Примечательно, что до 2020 года таможенные пошлины в республике были значительно меньше российских. Но сейчас разница не превышает 30%, по данным kp.ru. При этом авторынок Армении зачастую становится посредником для тех автолюбителей, которые ищут авто из «недружественных» стран.
Выбор на авторынке Армении значительно проигрывает другим государствам по ассортименту. В основном здесь продаются транспортные средства из Грузии, которые попадают в страну через морские порты для дальнейшей перепродажи, так как в Армении обычно крайне малы затраты на растаможку.
Эксперты автобизнеса даже характеризуют Армению как зону таможенной очистки, когда клиент покупает раритетное или мощное транспортное средство с пробегом из Соединенных Штатов. Охотнее всего россияне приобретают машины с североамериканского рынка. При этом высок риск наткнуться на восстановленную машину, которую за минимальную сумму купили в США в разбитом состоянии. Исконно армянские б/у машины покупателям нравятся меньше, в основном, из-за внушительного пробега и применения в ремонте неоригинальных запчастей.
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