7 принципов Илона Маска, которые помогают ему быть самым успешным предпринимателем

Илон считает, что в мире не хватает людей, которые с азартом и внутренним огнем способны делать что-то важное для себя. Он взял на себя миссию — предложить людям план Б для жизни на Марсе. Для кого-то это звучало безумно, но не имело значения, поскольку для него лично это важная миссия. Большинство задач кажутся невероятными, пока кто-то не выполнит их.