8 самых эффектных стрижек для квадратной формы лица

Французский боб обладает ультракороткой длиной, срезанной чуть ниже ушей, но значительно выше подбородка. Эта стрижка может показаться строгой и резкой, особенно если ваша цель округлить более угловатые черты, но все сводится к укладке. Здесь Розарио Доусон зачесала назад короткую стрижку, чтобы придать лицу мягкий, но приподнятый вид.