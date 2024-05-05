8 самых эффектных стрижек для квадратной формы лица

Posted 4 мая, 21:05
Published 4 мая, 21:05
Modified 9 сентября, 22:38
Updated 9 сентября, 22:38
Создание правильной прически для квадратного типа лица начинается со стрижки. Как только вы подберете подходящую для вашей формы лица прическу, она подчеркнет ваши яркие черты, мягко очертив линию прямого подбородка.
Мы собрали лучшие примеры причесок и стрижек для квадратного типа лица.
В 2024 году итальянское каре переживает невероятный бум. Эта стрижка отличается более пышной укладкой, идеально подходит для создания объемного образа и иллюзии густой гривы — всех необходимых качеств для лица квадратной формы.
Французский боб обладает ультракороткой длиной, срезанной чуть ниже ушей, но значительно выше подбородка. Эта стрижка может показаться строгой и резкой, особенно если ваша цель округлить более угловатые черты, но все сводится к укладке. Здесь Розарио Доусон зачесала назад короткую стрижку, чтобы придать лицу мягкий, но приподнятый вид.
Сандра Баллок, классическая красавица с квадратным лицом, демонстрирует свою стрижку волнами чуть ниже ключиц. Если у вас вьющиеся локоны, подумайте о том, чтобы оставить их естественными — это смягчит угловатые черты.
Удлиненная стрижка Джессики Честейн подчеркнута глубоким пробором сбоку и крупными, мягкими локонами. Обладательницам удлиненных лиц такая длина может не подойти. А вот квадратные лица выглядят сногсшибательно, особенно с длинными волосами.
Длинный боб отлично смотрятся на квадратном лице, особенно когда они мягкие и многослойные. Избегайте резких и тупых стрижек, которые доходят прямо до подбородка, это только подчеркнет вашу челюсть, создавая эффект квадратности. Закругленный боб идеально подойдет тем, у кого квадратное лицо, как у актрисы Киры Найтли. Такая стрижка удлиняет лицо и сохраняет красивые очертания.
Зачесанная набок челка смягчает квадратную линию подбородка Оливии Уайлд, а ее длинные локоны помогают создать удлинение. Для этого образа обязательно используйте спрей для придания блеска, так как текстура играет ключевую роль.
Отличный пример идеальной прически для квадратного лица. У актрисы Минни Драйвер от природы супер-вьющиеся волосы, но она часто их выпрямляет. Ее прическа прекрасно подходит к ее квадратному типу лица, так как мягкие и вьющиеся локоны обрамляют лицо.
Если волосы от природы прямые, то достаточно отрастить их одной длины, чтобы создать эффектный образ. Густые и длинные локоны, как у Джей Ло, прекрасно обрамляют ее лицо, выгодно подчеркивая волевой подбородок.
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