Обычная плита или варочная панель: что выбрать и почему

Варочная панель предлагает более современный и стильный внешний вид, а также компактное расположение на вашей кухне, что особенно важно при ограниченном пространстве. Она обычно имеет различные функции, такие как индукционный нагрев и сенсорное управление, что обеспечивает более удобное и точное управление температурой при готовке.