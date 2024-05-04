Обычная плита или варочная панель: что выбрать и почему

Posted 4 мая, 06:30
Published 4 мая, 06:30
Modified 9 сентября, 22:38
Updated 9 сентября, 22:38
Классические мобильные плиты предлагают широкий выбор функций и легки в эксплуатации. Они обеспечивают возможность качественного приготовления разнообразных блюд и отлично вписываются в разные кухонные интерьеры без необходимости в серьезных изменениях.
Такие плиты легко разместить между напольными шкафами, отдельно или даже на противоположной стороне от основного гарнитура.
Среди плюсов можно выделить:
Недостатки:
При полном обновлении кухонного интерьера и приобретении новой мебели наилучшим выбором будут встроенные модели варочных панелей и духовых шкафов.
Монтаж таких моделей затруднен в сравнении с отдельно стоящей плитой, поскольку требуется врезка варочной панели в столешницу и создание специальной ниши в кухонном гарнитуре для установки духового шкафа с подведенными коммуникациями. Однако целостность и завершенный вид интерьера компенсируют затраты времени и средств на монтаж.
Преимущества:
Недостатки:
Количество конфорок для варочной поверхности зависит от ваших потребностей при готовке. Если вы часто готовите большие блюда или различные блюда одновременно, вам может потребоваться больше конфорок.
Размер вашей кухни также важен: если у вас ограниченное пространство, вам придется выбирать варочную поверхность с меньшим количеством конфорок. Обычно на варочной поверхности предусматривают от 2 до 6 конфорок, но выбор должен быть сделан с учетом ваших индивидуальных потребностей.
Варочная панель предлагает более современный и стильный внешний вид, а также компактное расположение на вашей кухне, что особенно важно при ограниченном пространстве. Она обычно имеет различные функции, такие как индукционный нагрев и сенсорное управление, что обеспечивает более удобное и точное управление температурой при готовке.
С другой стороны, обычная плита предлагает более традиционный подход к готовке. Она может иметь больше функциональных возможностей, таких как встроенная духовка или гриль, что делает ее более универсальной при приготовлении различных блюд.
Вот несколько мест, где обычно устанавливают варочные панели:
На островной кухонной стойке: это может быть практичным и эстетичным решением, позволяющим вам готовить и в то же время взаимодействовать с семьей или гостями, находящимися вокруг.
Установка варочной панели на стене под вытяжкой обеспечивает хорошее воздухообменное пространство и удобный доступ к вытяжке для удаления запахов и пара.
На противоположной стороне от раковины: это может помочь разделить рабочие зоны кухни, предотвращая перекрестное загрязнение между рабочим пространством и зоной подготовки продуктов.
Под окном: это может создать естественное освещение и предложить приятный вид во время приготовления пищи.
В конечном итоге выбор зависит от вашего личного стиля и предпочтений, а также от конфигурации вашей кухни.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14