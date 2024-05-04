Какую посуду купить для маленькой кухни

В кулинарном арсенале необходимо иметь различную посуду, включая кастрюли и сковородки разных размеров и типов. Например, большая сковорода с высоким бортом для жарки мяса, рыбы и птицы. Также полезно иметь сковороду для блинов с низким бортом, которая подойдет для приготовления не только блинов, но и сырников. И, конечно, сковорода для жарки овощей, яичницы и омлета с тефлоновым покрытием и крышкой.