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Posted 4 мая, 06:13

Published 4 мая, 06:13

Modified 9 сентября, 22:37

Updated 9 сентября, 22:37

Какую посуду купить для маленькой кухни

Какую посуду купить для маленькой кухни

4 мая 2024, 06:13
Фото: 1MI
Рассказываем о том, какая посуда может потребоваться на небольшой кухне.

Для того, чтобы приготовление кулинарных шедевров было удобным, быстрым и приводило к отличным результатам, кухня должна быть оборудована разнообразной утварью. Посуда является надежным помощником на пути к успеху на кулинарном фронте.

При выборе посуды стоит обращать внимание прежде всего на удобство и эргономику, ведь качественная кухонная утварь не обязательно должна быть дорогой.

Какую посуду покупать

Давайте начнем с выбора кухонной посуды, такой как кастрюли и сковородки. Потребуются:

  1. Большая кастрюля (обычно объемом около пяти литров): идеально подходит для варки супов и приготовления крупных блюд, таких как паста.

  2. Средняя кастрюля (около трех литров): удобна для варки гарниров. Если у нее невысокий бортик, то она также подойдет для тушения, например, рагу.

  3. Маленькая кастрюлька или сотейник (около полтора-два литра): отлично подходит для варки каши, приготовления соусов и кипячения молока.

Фото: 1MI

Какие сковороды покупать

В кулинарном арсенале необходимо иметь различную посуду, включая кастрюли и сковородки разных размеров и типов. Например, большая сковорода с высоким бортом для жарки мяса, рыбы и птицы. Также полезно иметь сковороду для блинов с низким бортом, которая подойдет для приготовления не только блинов, но и сырников. И, конечно, сковорода для жарки овощей, яичницы и омлета с тефлоновым покрытием и крышкой.

Что еще купить на кухню

Необходимо иметь несколько разделочных досок для различных продуктов: для хлеба, мяса, овощей и фруктов, морепродуктов и бакалеи. Рекомендуется обновлять старые доски раз в год в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.

Кроме того, важно иметь набор ножей. Минимальный набор состоит из трех-пяти ножей для различных продуктов.

Также следует приобрести набор кухонных инструментов, таких как лопатка, венчик, половник, шумовка, толкушка для пюре, дуршлаг и сито.

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#Илья Протвинов#Общество#Кухня#Посуда#Кастрюли#Сковородки
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