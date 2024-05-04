Какую посуду купить для маленькой кухни

Posted 4 мая, 06:13
Published 4 мая, 06:13
Modified 9 сентября, 22:37
Updated 9 сентября, 22:37
Для того, чтобы приготовление кулинарных шедевров было удобным, быстрым и приводило к отличным результатам, кухня должна быть оборудована разнообразной утварью. Посуда является надежным помощником на пути к успеху на кулинарном фронте.
При выборе посуды стоит обращать внимание прежде всего на удобство и эргономику, ведь качественная кухонная утварь не обязательно должна быть дорогой.
Давайте начнем с выбора кухонной посуды, такой как кастрюли и сковородки. Потребуются:
Большая кастрюля (обычно объемом около пяти литров): идеально подходит для варки супов и приготовления крупных блюд, таких как паста.
Средняя кастрюля (около трех литров): удобна для варки гарниров. Если у нее невысокий бортик, то она также подойдет для тушения, например, рагу.
Маленькая кастрюлька или сотейник (около полтора-два литра): отлично подходит для варки каши, приготовления соусов и кипячения молока.
В кулинарном арсенале необходимо иметь различную посуду, включая кастрюли и сковородки разных размеров и типов. Например, большая сковорода с высоким бортом для жарки мяса, рыбы и птицы. Также полезно иметь сковороду для блинов с низким бортом, которая подойдет для приготовления не только блинов, но и сырников. И, конечно, сковорода для жарки овощей, яичницы и омлета с тефлоновым покрытием и крышкой.
Необходимо иметь несколько разделочных досок для различных продуктов: для хлеба, мяса, овощей и фруктов, морепродуктов и бакалеи. Рекомендуется обновлять старые доски раз в год в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.
Кроме того, важно иметь набор ножей. Минимальный набор состоит из трех-пяти ножей для различных продуктов.
Также следует приобрести набор кухонных инструментов, таких как лопатка, венчик, половник, шумовка, толкушка для пюре, дуршлаг и сито.
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