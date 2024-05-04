Как говорить с супругом о деньгах и избежать скандала

Печальная правда в том, что долги могут разрушить брак. Возможно, у одного человека много кредитов, а другой возмущаться тем, что ему приходится расплачиваться за прошлые ошибки своего супруга. Добавьте к этому стресс от того, что приходится сводить концы с концами и у вас наготове разговор о деньгах с обвинением.