Как говорить с супругом о деньгах и избежать скандала

Posted 4 мая, 14:09
Published 4 мая, 14:09
Modified 9 сентября, 22:38
Updated 9 сентября, 22:38
Второй по степени важности причиной частых разводов после неверности являются денежные проблемы. Высокий уровень задолженности и недостаток общения являются основными причинами стресса и тревоги.
Многие задаются вопросом «Как я могу поговорить со своим супругом о деньгах?»
Разговор о деньгах может быть пугающим по целому ряду причин. Возможно, кто-то из вас не хочет решать свои денежные проблемы. А возможно, вам кажется, что подняв эту тему, разговор непременно перерастет в ссору.
Печальная правда в том, что долги могут разрушить брак. Возможно, у одного человека много кредитов, а другой возмущаться тем, что ему приходится расплачиваться за прошлые ошибки своего супруга. Добавьте к этому стресс от того, что приходится сводить концы с концами и у вас наготове разговор о деньгах с обвинением.
Когда один из супругов вносит меньший вклад или его вообще нет, он может испытывать чувство вины за то, что тратит чужие деньги. Бывают ситуации, что тот, кто зарабатывает больше, показывает в семье свое чувство превосходства.
Все обращаются с деньгами по-разному. Если ваш супруг по натуре экономист, то он откладывает деньги на черный день, что дает ему чувство безопасности. Вторая половинка может оказаться прирожденной транжирой, сколько не дай денег — все потратит до копейки. Симбиоз противоположных характеров может дать много конфликтов на финансовой почве.
Если вы женаты, встречаетесь или состоите в долгосрочных отношениях вам нужно научиться говорить о деньгах со своим партнером. Хотя многим людям трудно найти здоровый подход к сложной теме денег в романтических отношениях.
Поначалу разговоры о деньгах могут показаться неловкими, поэтому постарайтесь начать разговор не с денег, а с переживаний по поводу определенных ситуаций или событий. Если вы поймете, из какой семьи ваш супруг, его чувства и страхи, то добьетесь гораздо большего прогресса и в деньгах, и в ваших отношениях.
Выяснение того, как обращались с деньгами в семье, в которой вырос человек, поможет понять основу его представлений о финансах. Вероятно, вам станут понятны причины ссор из-за денег, так как чужой опыт полностью отличался от вашего, а значит, вы подходите к этой важной теме с двух разных точек зрения.
Поскольку самооценка напрямую связана с деньгами, разговоры о них могут вызвать чувство незащищенности. Общайтесь честно, прямо, ясно и демонстрируйте уважение к себе и другим. Говорите дипломатично и помните о чувствах вашего партнера по поводу долга, доходах или финансовой грамотности.
Страх — ужасный финансовый консультант, но он есть у каждого из нас. Некоторый страх может побудить откладывать деньги на случай непредвиденных расходов, а другой страх — тратить деньги, создавая запасы. Важно осознать причины, по которым вы и ваш супруг испытываете опасения по поводу денег.
Если вы не обсуждали вместе свои мечты, то вероятно не видите общего будущего. Понимание своих целей и общих стремлений может мотивировать вас откладывать деньги на совместные планы.
Вот лишь несколько примеров того, как могут выглядеть ваши общие мечты:
Это прекрасная возможность поделиться своими планами и мечтами с супругом, тем самым поставив перед собой краткосрочные и долгосрочные цели.
Мы все хотим иметь безопасное место, в котором нас примут такими, какие мы есть. Расскажите друг другу о том, что хотели бы получить от второй половинки поддержку в случае, если совершили промах. Оступиться может каждый и финансовые ошибки случаются, главное достойно справиться с ними и извлечь уроки.
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