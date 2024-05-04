newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 мая, 14:09

Published 4 мая, 14:09

Modified 9 сентября, 22:38

Updated 9 сентября, 22:38

Как говорить с супругом о деньгах и избежать скандала

Как говорить с супругом о деньгах и избежать скандала

4 мая 2024, 14:09
Фото: Изображение Midjourney
Многие супруги избегают обсуждение финансовых дел, которые омрачают «романтику». Однако, семейная лодка бьется не только об быт, но и о трудные времена, которые вовремя не обговорили. Рассказываем, как же на самом деле нужно разговорить о деньгах

Второй по степени важности причиной частых разводов после неверности являются денежные проблемы. Высокий уровень задолженности и недостаток общения являются основными причинами стресса и тревоги.

Многие задаются вопросом «Как я могу поговорить со своим супругом о деньгах?»

Разговор о деньгах может быть пугающим по целому ряду причин. Возможно, кто-то из вас не хочет решать свои денежные проблемы. А возможно, вам кажется, что подняв эту тему, разговор непременно перерастет в ссору.

Почему пары ссорятся из-за денег?Почему пары ссорятся из-за денег?
Почему пары ссорятся из-за денег?. Фото: Изображение Midjourney

Почему пары ссорятся из-за денег?

Долги и обиды

Печальная правда в том, что долги могут разрушить брак. Возможно, у одного человека много кредитов, а другой возмущаться тем, что ему приходится расплачиваться за прошлые ошибки своего супруга. Добавьте к этому стресс от того, что приходится сводить концы с концами и у вас наготове разговор о деньгах с обвинением.

5 лучших книг по финансовой грамотности всех времен
Узнать подробнее

Разница в зарплате и чувство вины

Когда один из супругов вносит меньший вклад или его вообще нет, он может испытывать чувство вины за то, что тратит чужие деньги. Бывают ситуации, что тот, кто зарабатывает больше, показывает в семье свое чувство превосходства.

Разное финансовое поведение

Все обращаются с деньгами по-разному. Если ваш супруг по натуре экономист, то он откладывает деньги на черный день, что дает ему чувство безопасности. Вторая половинка может оказаться прирожденной транжирой, сколько не дай денег — все потратит до копейки. Симбиоз противоположных характеров может дать много конфликтов на финансовой почве.

Деньги связаны с чувством достоинства, поэтому разных доход и подход к тратам являются причиной конфликтов в семьеДеньги связаны с чувством достоинства, поэтому разных доход и подход к тратам являются причиной конфликтов в семье
Деньги связаны с чувством достоинства, поэтому разных доход и подход к тратам являются причиной конфликтов в семье. Фото: Изображение Midjourney

5 способов поговорить со своим супругом о деньгах

Если вы женаты, встречаетесь или состоите в долгосрочных отношениях вам нужно научиться говорить о деньгах со своим партнером. Хотя многим людям трудно найти здоровый подход к сложной теме денег в романтических отношениях.

10 популярных мифов о миллионерах, которые придумали сами люди
Узнать подробнее

Поначалу разговоры о деньгах могут показаться неловкими, поэтому постарайтесь начать разговор не с денег, а с переживаний по поводу определенных ситуаций или событий. Если вы поймете, из какой семьи ваш супруг, его чувства и страхи, то добьетесь гораздо большего прогресса и в деньгах, и в ваших отношениях.

Поделитесь своей историей о деньгах

Начните со слов: «В моем доме, где я рос, деньги были у …»

Выяснение того, как обращались с деньгами в семье, в которой вырос человек, поможет понять основу его представлений о финансах. Вероятно, вам станут понятны причины ссор из-за денег, так как чужой опыт полностью отличался от вашего, а значит, вы подходите к этой важной теме с двух разных точек зрения.

Поделитесь своей историей о деньгахПоделитесь своей историей о деньгах
Поделитесь своей историей о деньгах. Фото: Изображение Midjourney

Будьте уважительны и добры

Поскольку самооценка напрямую связана с деньгами, разговоры о них могут вызвать чувство незащищенности. Общайтесь честно, прямо, ясно и демонстрируйте уважение к себе и другим. Говорите дипломатично и помните о чувствах вашего партнера по поводу долга, доходах или финансовой грамотности.

Современное рабство: 10 проблем, которые портят людям жизнь
Узнать подробнее

Поделитесь своими страхами

Поднимите тему, сказав: «Мой самый большой финансовый страх — это …»

Страх — ужасный финансовый консультант, но он есть у каждого из нас. Некоторый страх может побудить откладывать деньги на случай непредвиденных расходов, а другой страх — тратить деньги, создавая запасы. Важно осознать причины, по которым вы и ваш супруг испытываете опасения по поводу денег.

Поделитесь своими мечтамиПоделитесь своими мечтами
Поделитесь своими мечтами. Фото: Изображение Midjourney

Поделитесь своими мечтами

Начните со слов: «Моя большая мечта для нас обоих — это …»

Если вы не обсуждали вместе свои мечты, то вероятно не видите общего будущего. Понимание своих целей и общих стремлений может мотивировать вас откладывать деньги на совместные планы.

Вот лишь несколько примеров того, как могут выглядеть ваши общие мечты:

  • Купить новый дом (квартиру, дачу, машину)
  • Избавиться от долгов, чтобы сохранить свой доход
  • Оплатить учебу в университете
  • Съездить всей семьей в заграничный отпуск

Это прекрасная возможность поделиться своими планами и мечтами с супругом, тем самым поставив перед собой краткосрочные и долгосрочные цели.

Как начать копить деньги: 6 необычных способов для скряг и лентяев
Узнать подробнее

Поделитесь желанием поддержки

Начните со слов: «Когда я совершаю ошибку с деньгами, я хочу чтобы ты …»

Мы все хотим иметь безопасное место, в котором нас примут такими, какие мы есть. Расскажите друг другу о том, что хотели бы получить от второй половинки поддержку в случае, если совершили промах. Оступиться может каждый и финансовые ошибки случаются, главное достойно справиться с ними и извлечь уроки.

Если мужчина зарабатывает меньше: 5 неочевидных преимуществ
Узнать подробнее
Читайте также:
Как скрыть имущество при разводе: 6 хитрых способов остаться в плюсе7 самых крупных лотерейных выигрышей за всю историю России7 отличных способов заработать деньги на собственных друзьях
#Эмилия Шпилева#Деньги#Финансы#Семья#Второй супруг#Сбережения#Психология
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика