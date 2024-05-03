Представлен первый трейлер фильма о The Beatles Let it be после реставрации

Как пишет peopletalk.ru, за реставрацию фильма отвечал известный режиссер Питер Джексон, который применил передовые технологии искусственного интеллекта, чтобы в значительной степени повысить качество изображения и звука. Он рассказал, что всегда был уверен в необходимости Let It Be как завершения рассказанной в сериале истории. Он считает, что оригинальная пленка Майкла Линдси-Хогга звучит и выглядит гораздо лучше, чем в 1970 году, и единственным правильным вариантом является ее использование для того, чтобы все закончить.