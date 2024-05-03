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Posted 3 мая, 06:17

Published 3 мая, 06:17

Modified 9 сентября, 22:32

Updated 9 сентября, 22:32

Представлен первый трейлер фильма о The Beatles Let it be после реставрации

3 мая 2024, 06:17
На стриминговом сервисе Disney+ появился первый трейлер отреставрированной версии культового фильма о группе The Beatles под названием Let It Be. Посмотреть проект зрители смогут уже восьмого мая.

Как пишет peopletalk.ru, за реставрацию фильма отвечал известный режиссер Питер Джексон, который применил передовые технологии искусственного интеллекта, чтобы в значительной степени повысить качество изображения и звука. Он рассказал, что всегда был уверен в необходимости Let It Be как завершения рассказанной в сериале истории. Он считает, что оригинальная пленка Майкла Линдси-Хогга звучит и выглядит гораздо лучше, чем в 1970 году, и единственным правильным вариантом является ее использование для того, чтобы все закончить.

Напомним, что фильм Let It Be создал в 70-м году ХХ века году Майкл Линдси-Хогг. Кинокартина показывает последние выступления легендарного коллектива перед его распадом. Первоначально фильм задумывался как документальный проект, рассказывающий о создании нового альбома группы. Но при реализации проекта возникли разногласия, в результате которых кинокартина превратилась в историю о распаде культового музыкального коллектива.

#Знаменитости#Все материалы авторов#The Beatles#Питер Джексон#Фильм#Реставрация#Искусственный интеллект
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