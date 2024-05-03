Представлен первый трейлер фильма о The Beatles Let it be после реставрации

Posted 3 мая, 06:17
Published 3 мая, 06:17
Modified 9 сентября, 22:32
Updated 9 сентября, 22:32
Как пишет peopletalk.ru, за реставрацию фильма отвечал известный режиссер Питер Джексон, который применил передовые технологии искусственного интеллекта, чтобы в значительной степени повысить качество изображения и звука. Он рассказал, что всегда был уверен в необходимости Let It Be как завершения рассказанной в сериале истории. Он считает, что оригинальная пленка Майкла Линдси-Хогга звучит и выглядит гораздо лучше, чем в 1970 году, и единственным правильным вариантом является ее использование для того, чтобы все закончить.
Напомним, что фильм Let It Be создал в 70-м году ХХ века году Майкл Линдси-Хогг. Кинокартина показывает последние выступления легендарного коллектива перед его распадом. Первоначально фильм задумывался как документальный проект, рассказывающий о создании нового альбома группы. Но при реализации проекта возникли разногласия, в результате которых кинокартина превратилась в историю о распаде культового музыкального коллектива.
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