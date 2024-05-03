Почему на Пасху мы красим именно яйца? И зачем вообще это делаем?

Posted 3 мая, 08:25
Published 3 мая, 08:25
Modified 9 сентября, 22:35
Updated 9 сентября, 22:35
Историки выяснили: традиция красить яйца появилась еще до того, как человечество начало праздновать Пасху. Она существовала в различных культурах, к примеру, известно, что в Африке была традиция красить яйца страуса. Кроме того, роспись яиц была распространена у финикийцев и ассирийцев, персов.
В некоторых культурах яйца символизировали собой плодородие, и существовала традиция раскрашивать их и преподносить друг другу в качестве подарков осенью и весной, когда отмечались праздники в честь урожая. Яйца красили преимущественно в красный цвет.
В христианской традиции есть предположение, согласно которому яйца стали красить в честь события, произошедшего спустя некоторое время после воскресения Иисуса Христа. Его последовательница Мария Магдалина посетила римского императора, чтобы сообщить ему о воскрешении Иисуса, однако правитель ее словам не поверил и заявил: скорее яйцо покраснеет, чем кто-либо сможет воскреснуть. В этот же миг яйцо, принесенное в подарок императору Марией Магдалиной в качестве подарка, покраснело.
Считается, что именно с тех пор яйца в честь праздника Пасхи красят преимущественно в красный цвет.
Есть еще одна традиция, согласно которой на Пасху яйца красят в красный цвет, поскольку этот оттенок символизирует кровь, которую распятый Иисус Христос пролил за людей.
Впрочем, в разных странах существуют свои традиции, касающиеся цветов, в которые принято красить яйца на Пасху. К примеру, в некоторых странах используется исключительно красный цвет, а в других есть традиция красить яйца в самые разные цвета, наносить на скорлупу различные узоры, рисунки.
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