Почему на Пасху мы красим именно яйца? И зачем вообще это делаем?

В христианской традиции есть предположение, согласно которому яйца стали красить в честь события, произошедшего спустя некоторое время после воскресения Иисуса Христа. Его последовательница Мария Магдалина посетила римского императора, чтобы сообщить ему о воскрешении Иисуса, однако правитель ее словам не поверил и заявил: скорее яйцо покраснеет, чем кто-либо сможет воскреснуть. В этот же миг яйцо, принесенное в подарок императору Марией Магдалиной в качестве подарка, покраснело.